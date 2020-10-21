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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda

    2021 Nissan Magnite, 4 metrenin altındaki uzunluğuyla Hindistan pazarını hedeflese de diğer pazarlarda da satışa sunulacak. İşte 2021 Nissan Magnite'in tasarımı ve özellikleri:
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Bu yılın başında konsept olarak tanıtılan 2021 Nissan Magnite artık üretime hazır. Uzunluğu 4 metrenin altında olan Nissan Magnite'in hedef kitlesi aslında Hindistan pazarı fakat diğer pazarlarda da satılacak.

    2021 Nissan Magnite'in dış tasarımına baktığımızda, konseptten üretime geçişte çizgisini büyük oranda koruduğunu görüyoruz. Öte yandan farların tasarımı değişirken, ön kaputun kaslı yapısı ve tampon altındaki detaylar biraz daha yumuşatılmış. Yan taraftan bakıldığında farklı marşpiyel tasarımı, çift tonlu alaşım jantları ve siyah plastik eklentilerle dikkat çeken otomobilin arka tarafında da öndekine benzer bir değişim uygulanmış.

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    2021 Nissan Magnite'in iç mekanında da tasarım detayları ve renkler dışında çok bir değişim göremiyoruz. Üç katmandan oluşan konsol tasarımı, altıgen şekilli hava menfezleri, konsolun merkezine tutturulmuş 8 inç bilgi-eğlence ekranı ve onun hemen altındaki yuvarlak iklimlendirme düğmeleri konseptten aşina olduğumuz detaylar. Sürücünün hemen önünde ise üç kollu direksiyon ve 7 inç TFT gösterge ekranı mevcut.

    2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Nissan, CMF-A platformu üzerine inşa edilen Magnite'in özellikle iç hacim konusunda sınıfının lideri olduğunu iddia ediyor. 2021 Nissan Magnite'in kaputunun altında ise 95 beygir güç üreten 1.0 litre turbo benzinli ünite bulunuyor. Şanzıman seçeneği ise CVT. Bunun yanı sıra giriş seviyesi versiyonda 70 beygirlik 1.0 litre atmosferik motorun da yelpazeye katılması bekleniyor. Bu seçenekte de 5 ileri manuel kombinasyonu muhtemel.

    Yerden yüksekliği 205 mm olan ve kablosuz akıllı şarj ünitesi, 360 derece görüş sağlayan kamera sistemi, yokuş kalkış desteği ve hız sabitleyici gibi özelliklerle dikkat çeken 2021 Nissan Magnite'in önümüzdeki yılın ilk aylarında satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    31 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Vay arkadaş ne SUV muş.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 1 gün
    Yeni Kadjar güzel olmuş beğendim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bat-Man 1 gün DH Misafiri
    Kadjar Değil reno kwid 😃
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