2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda

Tam Boyutta Gör

Bu yılın başında konsept olarak tanıtılan 2021 Nissan Magnite artık üretime hazır. Uzunluğu 4 metrenin altında olan Nissan Magnite'in hedef kitlesi aslında Hindistan pazarı fakat diğer pazarlarda da satılacak.

2021 Nissan Magnite'in dış tasarımına baktığımızda, konseptten üretime geçişte çizgisini büyük oranda koruduğunu görüyoruz. Öte yandan farların tasarımı değişirken, ön kaputun kaslı yapısı ve tampon altındaki detaylar biraz daha yumuşatılmış. Yan taraftan bakıldığında farklı marşpiyel tasarımı, çift tonlu alaşım jantları ve siyah plastik eklentilerle dikkat çeken otomobilin arka tarafında da öndekine benzer bir değişim uygulanmış.

İlginizi Çekebilir

Nissan Magnite, markanın en kompakt SUV modeli olmaya geldi

Ayrıca Bkz. "Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç"

2021 Nissan Magnite'in iç mekanında da tasarım detayları ve renkler dışında çok bir değişim göremiyoruz. Üç katmandan oluşan konsol tasarımı, altıgen şekilli hava menfezleri, konsolun merkezine tutturulmuş 8 inç bilgi-eğlence ekranı ve onun hemen altındaki yuvarlak iklimlendirme düğmeleri konseptten aşina olduğumuz detaylar. Sürücünün hemen önünde ise üç kollu direksiyon ve 7 inç TFT gösterge ekranı mevcut.

Tam Boyutta Gör

Nissan, CMF-A platformu üzerine inşa edilen Magnite'in özellikle iç hacim konusunda sınıfının lideri olduğunu iddia ediyor. 2021 Nissan Magnite'in kaputunun altında ise 95 beygir güç üreten 1.0 litre turbo benzinli ünite bulunuyor. Şanzıman seçeneği ise CVT. Bunun yanı sıra giriş seviyesi versiyonda 70 beygirlik 1.0 litre atmosferik motorun da yelpazeye katılması bekleniyor. Bu seçenekte de 5 ileri manuel kombinasyonu muhtemel.

Yerden yüksekliği 205 mm olan ve kablosuz akıllı şarj ünitesi, 360 derece görüş sağlayan kamera sistemi, yokuş kalkış desteği ve hız sabitleyici gibi özelliklerle dikkat çeken 2021 Nissan Magnite'in önümüzdeki yılın ilk aylarında satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.