ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Dacia, 2030 stratejik planı kapsamında ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Marka, C segmentindeki gücünü pekiştirecek ve SUV sınıfına yepyeni bir bakış açısı getirecek fütüristik crossover modeli "Striker"ı resmi olarak tanıttı.

Dacia, ismini "hedefi tam on ikiden vurmak" (make a strike) ifadesinden alan Striker ile hem bireysel hem de filo müşterileri radarına alıyor.

Üç farklı gövde tipi tek bir araçta birleşti

Dacia Striker, otomotiv dünyasında alışılagelmiş kalıpların dışına çıkan "hibrit" bir tasarım konseptine sahip. Araç; bir sedanın aerodinamik performansını, bir station wagonun geniş iç hacmini ve bir SUV’un yüksek sürüş pozisyonu ile arazi yeteneklerini tek bir gövdede buluşturuyor.

Tasarım Direktörü David Durand’ın "klasik SUV’lardan çok daha farklı bir denge kurduk" dediği model, omuz çizgisinin yukarısında akıcı ve sportif hatlar sunarken, alt kısımda ise SUV genlerine sadık kalarak kaslı ve güçlü bir duruş sergiliyor. Ayrıca araç, Dacia'nın dört köşeye yerleştirilmiş yeni "T" şeklindeki ikonik LED ışık imzasını taşıyan ilk modeli olma unvanına sahip.

Dikkat çeken ölçüler

Tam Boyutta Gör Striker’ın en dikkat çekici yanı, ezber bozan fiziki boyutları. 4.62 metre ile tam bir C segmenti station wagon uzunluğunda olan model, 4x4 versiyonunda 20 cm, 4x2 versiyonunda ise 19 cm yerden yüksekliğe sahip. Toplam yükseklik ise sadece 1.53 metre. Klasik C-SUV modellerinin 1.6 metreyi aşan yüksekliğine karşı bu alçak tavan yapısı, araca bir sedanın sürüş dinamiklerini ve rüzgar direncini kazandırıyor.

Araçta 17 inç standart jantların yanı sıra opsiyonel olarak 18 ve 19 inç büyüklüğünde jant seçenekleri sunulacak. Dacia, çoklu enerjiye izin veren elektrik destekli zengin motor yelpazesiyle Striker'ın yine "sınıfının en iyi fiyat/performans oranı" sunan modeli olacağının altını çiziyor.

Dacia Striker motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Striker mild-hybrid G: Bu versiyon, LPG ve 48V hafif hibrit teknolojisinin avantajlarını bir arada sunuyor. Hafif hibrit sistem, benzin veya LPG ile çalışabilen 1.2 litre üç silindirli turbo motoru destekliyor. 6 ileri otomatik veya manuel şanzımanla kombine edilebilen modelin 0.8 kWsa'lik bataryası rejeneratif frenleme ile dolduruluyor.

Striker Hybrid 155: 109 beygir güç üreten 1.8 litre dört silindirli benzinli motor, ona eşlik eden iki elektrik motoru (49 beygirlik motor ve entegre marş jeneratörü), 1.4 kWsa batarya ve otomatik şanzımandan (4 vites benzinli motor, 2 vites elektrik motoru için) meydana geliyor. Bu versiyon, şehir içi sürüşün %80'ini elektrik modunda gerçekleştirebiliyor.

Striker Hybrid 150 4x4: Ön aksta 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen 140 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre 48V hafif hibrit motor, arka aksta 31 beygir güç ve 87 Nm tork üreten ve 2 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen elektrik motorundan oluşuyor.

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Toplamda 150 beygir güç üreten bu versiyonda Auto, Eco, Snow, Mud/Sand ve Offroad olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Auto modunda araç, sürüş durumuna göre 4x2 ve 4x4 arasındaki geçişi otomatik gerçekleştiriyor. Diğer modlarda ise 4x4 modu yine beklemede oluyor ve ihtiyaca göre 140 km/s'e kadar olan hızlarda devreye giriyor.

Dacia Striker donanım paketleri ve özellikleri

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Striker Essential: 17 inç çelik jantlar, tavan rayları, 10.1 inç merkezi ekrana sahip Media Display eğlence sistemi, Apple CarPlay/Android Auto, 7 inç LightVisio dijital gösterge paneli, manuel klima, arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ön ve arka elektrikli camlar ve daha fazlası.

Striker Expression: Essential paketine ek olarak; 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli otomatik klima, Autohold özellikli elektrikli park freni, kol dayamalı yüksek orta konsol, elektrikli katlanabilir yan aynalar, arka koltuklar için havalandırma menfezleri ve iki adet USB girişi gibi özellikler sunuyor.

Striker Extreme: Expression paketine ek olarak; 18 inç alaşım jantlar, Bakır Kahvesi iç ve dış tasarım detayları, panoramik açılır tavan, eller serbest kart sistemi, yıkanabilir Microcloud sentetik TEP döşemeler, kauçuk zemin ve bagaj paspasları, 10 inç tam dijital gösterge paneli, 10 inç merkezi ekranlı ve bağlantılı navigasyonlu Media Nav Live sistemi, 6 hoparlörlü Arkamys 3D ses sistemi, yokuş iniş destek sistemi (Hill Descent Control) ve daha fazlası yer alıyor.

Striker Journey: Expression paketine ek olarak; 18 inç alaşım jantlar, otomatik elektrikli bagaj kapağı, eller serbest kart sistemi, kol dayamalı yüksek orta konsol, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi, 10.1 inç merkezi ekranlı ve bağlantılı navigasyonlu Media Nav Live sistemi, 6 hoparlörlü Arkamys 3D ses sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı ve daha fazlasını standart olarak sunuyor.

Dacia Striker, yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapacak. Türkiye'de üretileceği için ÖTV muafiyetli modeller arasında bulunacak. Dacia Striker'ın Avrupa fiyatları 25 bin euronun biraz altından başlıyor.

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ÖTV muafiyetiyle yok satar! İşte yeni Dacia Striker

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