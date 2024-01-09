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    Yeni doğan bebek ağırlığında: İşte MSI Titan 18 HX A14V

    MSI, CES 2024 yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Tüm detayları açıklanan MSI Titan 18 HX A14V ise her yanıyla üst seviyeye hitap eden devasa bir oyuncu dizüstü bilgisayarı.
    Yeni doğan bebek ağırlığında: İşte MSI Titan 18 HX A14V Tam Boyutta Gör
    İşlevsel, büyük ve güçlü. Üstelik dokunmatik yüzeyinde RGB aydınlatma da var. MSI Titan 18 HX A14V, oyuncuların isteyebileceği her şeyi bir araya getiren üst seviyeye hitap eden pahalı bir eğlence aleti. Yeni doğan bir bebek ağırlığında (3,6 kg) olan yeni Titan 18, en yeni Intel işlemciler ve en yeni RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte geliyor.

    MSI Titan 18 HX A14V özellikleri

    Titan 18 HX, 3840 x 2400 çözünürlüğe ve 120Hz yenilemeye sahip 18 inç Mini LED ekrana, Intel'in yeni 14. Nesil Core i9 14900HX işlemcisine, DLSS 3.5 destekli RTX 4080 veya 4090 GPU'ya, dört yuvasında 128 GB'a kadar DDR5 RAM'e, üç M.2 SSD yuvasına (biri PCIe Gen 5) ve altı hoparlörlü ses kurulumuna, SteelSeries yapımı mekanik klavyeye sahip.

    Yeni doğan bebek ağırlığında: İşte MSI Titan 18 HX A14V Tam Boyutta Gör
    Böylesine güçlü bir dizüstü bilgisayarda iki Thunderbolt 4 / USB-C bağlantı noktası, üç USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve tam boyutlu bir SD kart okuyucu ile çok sayıda bağlantı noktası da kendisine yer edinmiş durumda. Ayrıca 2024 yılında sıkça duyduğumuz, duyacağımız gibi bu dizüstünde de çeşitli görevleri optimize etmeyi vaat eden AI tabanlı performans profilleri bulunuyor.
    Yeni doğan bebek ağırlığında: İşte MSI Titan 18 HX A14V Tam Boyutta Gör
    Çoğu oyun dizüstü bilgisayarında bulunan tuş başına RGB aydınlatmaya ek olarak, Titan'ın en benzersiz aksesuarı kenardan kenara aydınlatmalı touch pad’i veya dokunmatik yüzeyi. Bununla birlikte 2024 Titan, geçtiğimiz yılın GT77 modeline (250W) kıyasla 270W güç çıkışı sağlayabiliyor. Titan 18 ayrıca 0,7 inç daha büyük / daha uzun bir ekrana sahip olsa da biraz daha yavaş bir yenileme hızına sahip (120'ye karşı 144Hz).

    Yeni model ayrıca Wi-Fi 7'ye sahip ve bataryası hala 99.9Whr kapasiteli dört hücreli bir Li-polimer kuruluma dayanıyor. Tüm bunlara sahip olmak için ise 5.000 dolar ayırmak gerekecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/8/24022619/msi-titan-18-hx-a14v-gaming-laptop-rgb-ces2024-price-specs https://www.msi.com/Laptop/Titan-18-HX-A14VX/Overview
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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