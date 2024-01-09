Tam Boyutta Gör İşlevsel, büyük ve güçlü. Üstelik dokunmatik yüzeyinde RGB aydınlatma da var. MSI Titan 18 HX A14V, oyuncuların isteyebileceği her şeyi bir araya getiren üst seviyeye hitap eden pahalı bir eğlence aleti. Yeni doğan bir bebek ağırlığında (3,6 kg) olan yeni Titan 18, en yeni Intel işlemciler ve en yeni RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte geliyor.

MSI Titan 18 HX A14V özellikleri

Titan 18 HX, 3840 x 2400 çözünürlüğe ve 120Hz yenilemeye sahip 18 inç Mini LED ekrana, Intel'in yeni 14. Nesil Core i9 14900HX işlemcisine, DLSS 3.5 destekli RTX 4080 veya 4090 GPU'ya, dört yuvasında 128 GB'a kadar DDR5 RAM'e, üç M.2 SSD yuvasına (biri PCIe Gen 5) ve altı hoparlörlü ses kurulumuna, SteelSeries yapımı mekanik klavyeye sahip.

Tam Boyutta Gör Böylesine güçlü bir dizüstü bilgisayarda iki Thunderbolt 4 / USB-C bağlantı noktası, üç USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve tam boyutlu bir SD kart okuyucu ile çok sayıda bağlantı noktası da kendisine yer edinmiş durumda. Ayrıca 2024 yılında sıkça duyduğumuz, duyacağımız gibi bu dizüstünde de çeşitli görevleri optimize etmeyi vaat eden AI tabanlı performans profilleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Çoğu oyun dizüstü bilgisayarında bulunan tuş başına RGB aydınlatmaya ek olarak, Titan'ın en benzersiz aksesuarı kenardan kenara aydınlatmalı touch pad’i veya dokunmatik yüzeyi. Bununla birlikte 2024 Titan, geçtiğimiz yılın GT77 modeline (250W) kıyasla 270W güç çıkışı sağlayabiliyor. Titan 18 ayrıca 0,7 inç daha büyük / daha uzun bir ekrana sahip olsa da biraz daha yavaş bir yenileme hızına sahip (120'ye karşı 144Hz).

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Yeni model ayrıca Wi-Fi 7'ye sahip ve bataryası hala 99.9Whr kapasiteli dört hücreli bir Li-polimer kuruluma dayanıyor. Tüm bunlara sahip olmak için ise 5.000 dolar ayırmak gerekecek.

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Yeni doğan bebek ağırlığında: İşte MSI Titan 18 HX A14V