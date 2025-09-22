Giriş
    PC satışlarında tarihi büyüme: PC oyunculuğu uçuşa geçti

    2025, PC oyun donanımı için tarihi bir yıl oldu. Windows 11'in yükseltme zorunluluğu, oyuncuları yeni sistemlere yönlendirdi ve pazar yüzde 35 büyüyerek 44,5 milyar dolara ulaştı.

    2025, PC oyun donanımı için tarihi bir yıl oldu. Windows 11'in getirdiği yükseltme zorunluluğu, masaüstü, dizüstü ve çevre birimleri satışlarını rekor seviyeye taşıdı. Jon Peddie Research’ün (JPR) paylaştığı son rapora göre pazar, bir yıl içinde yüzde 35 büyüyerek 44,5 milyar dolara ulaştı. Bu, yalnızca son yılların değil, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden biri konumunda.

    PC oyunculuğu donanım satışlarını zirveye taşıdı

    Kaçıranlar için pandemi döneminde yaşanan başarılı iki yılın ardından PC pazarında ciddi bir duraksama yaşanmış ve satışlar büyük oranda düşmeye başlamıştı. Ancak bu durum, 2025 itibarıyla tekrar yükselmeye başladı. Jon Peddie Research’ün (JPR) son raporuna göre pazar, bir yıl içinde yüzde 35 büyüyerek 44,5 milyar dolara ulaştı.

    PC satışlarında tarihi büyüme: PC oyunculuğu uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Bu rekor büyümenin arkasında ise alışılmışın dışında bir sebep var. O da, Windows 11'in donanım gereksinimleri. Microsoft, işletim sisteminde ilk kez kullanıcıları zorunlu donanım yükseltmesine yönlendirdi. Basit bir ekran kartı değişimiyle çözülemeyen bu geçiş, bildiğiniz gibi işlemci, anakart ve bellek gibi temel bileşenlerin de yenilenmesini gerektiriyor. 

    Birçok oyuncu bu süreçte hazır sistemlere yönelirken, kendi bilgisayarını toplamayı tercih eden kullanıcılar da yeni Windows 11 uyumlu sistemleri mevcut Windows 10 sistemlerinin yanında kurmaya başladı. Bu da donanım pazarında talebin geniş bir yelpazeye yayılmasına yol açtı.

    JPR'nin raporuna göre, donanım satışlarının 2024'te 33 milyar dolar seviyesinden bir yıl içinde 44,5 milyar dolara yükselmesi, sektörün geleceği açısından da önemli bir sinyal. Zira araştırma, bu trendin 2028’e kadar 40 milyar doların üzerinde seyretmeye devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu büyüme, önümüzdeki yıllarda grafik kartlarından oyun odaklı dizüstülere kadar geniş bir ürün yelpazesinde yenilikçi çözümleri teşvik edecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 3 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 4 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

