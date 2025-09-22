PC satışlarında tarihi büyüme: PC oyunculuğu uçuşa geçti

PC oyunculuğu donanım satışlarını zirveye taşıdı
Kaçıranlar için pandemi döneminde yaşanan başarılı iki yılın ardından PC pazarında ciddi bir duraksama yaşanmış ve satışlar büyük oranda düşmeye başlamıştı. Ancak bu durum, 2025 itibarıyla tekrar yükselmeye başladı. Jon Peddie Research’ün (JPR) son raporuna göre pazar, bir yıl içinde yüzde 35 büyüyerek 44,5 milyar dolara ulaştı.
Birçok oyuncu bu süreçte hazır sistemlere yönelirken, kendi bilgisayarını toplamayı tercih eden kullanıcılar da yeni Windows 11 uyumlu sistemleri mevcut Windows 10 sistemlerinin yanında kurmaya başladı. Bu da donanım pazarında talebin geniş bir yelpazeye yayılmasına yol açtı.
JPR'nin raporuna göre, donanım satışlarının 2024'te 33 milyar dolar seviyesinden bir yıl içinde 44,5 milyar dolara yükselmesi, sektörün geleceği açısından da önemli bir sinyal. Zira araştırma, bu trendin 2028'e kadar 40 milyar doların üzerinde seyretmeye devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu büyüme, önümüzdeki yıllarda grafik kartlarından oyun odaklı dizüstülere kadar geniş bir ürün yelpazesinde yenilikçi çözümleri teşvik edecek.
