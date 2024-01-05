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    MSI'dan RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolu geliyor

    MSI, CES 2024 öncesinde ilk taşınabilir oyun konsolu için kısa bir video yayınladı. Ejderha temalı tasarımlı MSI el konsolu, RGB aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.
    msi taşınabilir oyun konsolu ces 2024 Tam Boyutta Gör
    MSI, taşınabilir oyun konsolu pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, CES 2024’te tanıtacağı el konsolu için kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda RGB aydınlatmayla çevrelenmiş iki joystick, yanlardan havalandırma delikleri, arkada MSI gaming logosuna benzer bir şey görülüyor.

    Kısa videodan anlaşılacağı üzere, MSI el konsolu, ASUS Rog Ally ve Steam Deck OLED’e benzer bir tasarıma sahip olacak. Çift tetikleyici, estetik açıdan hoş bir dokunuş olan RGB LED’lerle aydınlatılıyor. Cihazın soğutma ve termal yeteneğini öne çıkaran ızgaralara da çok dikkat çekiliyor. True Gaming yazan bir etiket yer alıyor ve cihazın arkasında bu ikili siyah/kırmızı tonda örgü ızgaraların çoğunu görüyoruz. RGB aydınlatmalı büyük Ejderha logosunu da görüyoruz.

    MSI, ilk el konsolu için teknik detayları paylaşmadı. Dolayısıyla cihaza AMD Ryzen mı yoksa Intel Core Ultra işlemci mi güç sağlayacak belli değil. El konsolu segmentinde AMD Ryzen işlemciler popüler seçim ancak Intel Core Ultra da ilgi görüyor. Her iki CPU da oldukça iyi yerleşik grafik özellikleri sunuyor ve FSR, XeSS gibi teknolojileri destekleyen kendine has özelliklere sahip.

    MSI’ın RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında net bilgiyi CES 2024’te öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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