MSI'dan RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolu geliyor

Tam Boyutta Gör MSI, taşınabilir oyun konsolu pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, CES 2024’te tanıtacağı el konsolu için kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda RGB aydınlatmayla çevrelenmiş iki joystick, yanlardan havalandırma delikleri, arkada MSI gaming logosuna benzer bir şey görülüyor.

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Kısa videodan anlaşılacağı üzere, MSI el konsolu, ASUS Rog Ally ve Steam Deck OLED’e benzer bir tasarıma sahip olacak. Çift tetikleyici, estetik açıdan hoş bir dokunuş olan RGB LED’lerle aydınlatılıyor. Cihazın soğutma ve termal yeteneğini öne çıkaran ızgaralara da çok dikkat çekiliyor. True Gaming yazan bir etiket yer alıyor ve cihazın arkasında bu ikili siyah/kırmızı tonda örgü ızgaraların çoğunu görüyoruz. RGB aydınlatmalı büyük Ejderha logosunu da görüyoruz.

MSI, ilk el konsolu için teknik detayları paylaşmadı. Dolayısıyla cihaza AMD Ryzen mı yoksa Intel Core Ultra işlemci mi güç sağlayacak belli değil. El konsolu segmentinde AMD Ryzen işlemciler popüler seçim ancak Intel Core Ultra da ilgi görüyor. Her iki CPU da oldukça iyi yerleşik grafik özellikleri sunuyor ve FSR, XeSS gibi teknolojileri destekleyen kendine has özelliklere sahip.

MSI’ın RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında net bilgiyi CES 2024’te öğreneceğiz.

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