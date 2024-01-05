MSI'dan RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolu geliyor

Kısa videodan anlaşılacağı üzere, MSI el konsolu, ASUS Rog Ally ve Steam Deck OLED’e benzer bir tasarıma sahip olacak. Çift tetikleyici, estetik açıdan hoş bir dokunuş olan RGB LED’lerle aydınlatılıyor. Cihazın soğutma ve termal yeteneğini öne çıkaran ızgaralara da çok dikkat çekiliyor. True Gaming yazan bir etiket yer alıyor ve cihazın arkasında bu ikili siyah/kırmızı tonda örgü ızgaraların çoğunu görüyoruz. RGB aydınlatmalı büyük Ejderha logosunu da görüyoruz.
MSI, ilk el konsolu için teknik detayları paylaşmadı. Dolayısıyla cihaza AMD Ryzen mı yoksa Intel Core Ultra işlemci mi güç sağlayacak belli değil. El konsolu segmentinde AMD Ryzen işlemciler popüler seçim ancak Intel Core Ultra da ilgi görüyor. Her iki CPU da oldukça iyi yerleşik grafik özellikleri sunuyor ve FSR, XeSS gibi teknolojileri destekleyen kendine has özelliklere sahip.
MSI’ın RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında net bilgiyi CES 2024’te öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.