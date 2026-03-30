    Yeni DS N°4 nisanda Tükiye'de satışa sunulacak

    Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni DS N°4, BlueHDI 130 dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek.

    DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü nisan ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni DS N°4, Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergileyen yeni DS N°4, tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiriyor. PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

    Yeni siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri, DS Automobiles modeline hem sıra dışı, hem de kolaylıkla ayırt edilebilir bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

    Yeni DS N°4, dikiş detaylarıyla tamamlanmış Siyah DS CANVAS, Diamond Tungsten kumaş kombinasyonu döşemelere sahip koltuklarla donatılmış, rafine bir iç mekan sunuyor. Bununla birlikte gösterge paneli ve kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplamaya ve yenilikçi bir görünüm için Belem Bronz detaylara sahip.

    Ultra ince yapıya sahip merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade ve akıcı bir tasarım sunarken, hava akışını homojen biçimde dağıtarak üst düzey termal konfor sağlıyor. Sürücü önünde yer alan 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli daha yüksek okunabilirlik sunarken; orta konsoldaki 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor.

    Yeni DS N°4’ün “PALLAS” donanım seviyesinde standart olarak; çift bölgeli otomatik klima kontrolü, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonluyan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu bulunuyor. 

    Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da PALLAS donanımıyla birlikte sunulan özellikler arasında. Otomotik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Bununla birlikte yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan standart olarak yer alıyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.2 mpi motor nasıl başkasının passoligiyle maça girmek arabadan kusmuk kokusu nasıl geçer varikosel ameliyatı sonrası çocuğu olanlar yorumları lpg regülatör arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
