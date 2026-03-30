Yeni DS N°4 nisanda Tükiye'de satışa sunulacak

Yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergileyen yeni DS N°4, tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiriyor. PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.
Yeni DS N°4, dikiş detaylarıyla tamamlanmış Siyah DS CANVAS, Diamond Tungsten kumaş kombinasyonu döşemelere sahip koltuklarla donatılmış, rafine bir iç mekan sunuyor. Bununla birlikte gösterge paneli ve kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplamaya ve yenilikçi bir görünüm için Belem Bronz detaylara sahip.
Ultra ince yapıya sahip merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade ve akıcı bir tasarım sunarken, hava akışını homojen biçimde dağıtarak üst düzey termal konfor sağlıyor. Sürücü önünde yer alan 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli daha yüksek okunabilirlik sunarken; orta konsoldaki 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor.
Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da PALLAS donanımıyla birlikte sunulan özellikler arasında. Otomotik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Bununla birlikte yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan standart olarak yer alıyor.