Yeni DS N°4 nisanda Tükiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü nisan ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni DS N°4, Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergileyen yeni DS N°4, tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiriyor. PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri, DS Automobiles modeline hem sıra dışı, hem de kolaylıkla ayırt edilebilir bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

Yeni DS N°4, dikiş detaylarıyla tamamlanmış Siyah DS CANVAS, Diamond Tungsten kumaş kombinasyonu döşemelere sahip koltuklarla donatılmış, rafine bir iç mekan sunuyor. Bununla birlikte gösterge paneli ve kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplamaya ve yenilikçi bir görünüm için Belem Bronz detaylara sahip.

Ultra ince yapıya sahip merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade ve akıcı bir tasarım sunarken, hava akışını homojen biçimde dağıtarak üst düzey termal konfor sağlıyor. Sürücü önünde yer alan 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli daha yüksek okunabilirlik sunarken; orta konsoldaki 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni DS N°4’ün “PALLAS” donanım seviyesinde standart olarak; çift bölgeli otomatik klima kontrolü, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonluyan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu bulunuyor.

Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da PALLAS donanımıyla birlikte sunulan özellikler arasında. Otomotik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Bununla birlikte yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan standart olarak yer alıyor.

