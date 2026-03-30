Çin'in 6200 dolarlık minik elektriklisi yenilendi: 300 km menzil

Yenilenen araç, yuvarlak detaylarla modernize edilmiş köşeli tasarımıyla dikkat çekerken boyutları da (3268x1520x1575 mm) hafifçe büyütülmüş. Buna rağmen, 4,5 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanım odaklı kompakt yapı sunulmaya devam ediyor. Arka koltuklar yatırıldığında 838 litreye ulaşan bagaj hacmi ise dikkat çekici.
İç mekânda daha kullanışlı bir konsol, 10.1 inç multimedya ekranı ve farklı sürüş modları sunuluyor. Mobil uygulama üzerinden uzaktan araç çalıştırma ve klima kontrolünün mümkün olduğu araçta, OTA güncellemeleriyle Apple CarPlay gibi sistemlerin eklenmesi planlanıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da Hongguang Mini EV'nin standart özellikleri arasında yer alıyor.
Hongguang Mini EV, yenilenen özellikleriyle Çin’de uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
