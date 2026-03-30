    Çin'in 6200 dolarlık minik elektriklisi yenilendi: 300 km menzil

    Wuling, 2026 Hongguang Mini EV’yi tanıttı. Güncellenen tasarım, 301 km’ye varan menzil, hızlı şarj ve gelişmiş multimedya özellikleriyle uygun fiyatlı şehir EV segmentini güçlendiriyor.

    Wuling, uygun fiyatlı elektrikli modeli Hongguang Mini EV’nin 2026 versiyonunu Çin’de satışa sundu. Model, fiyatları 6.200 dolardan başlayan dört farklı versiyonla geliyor. Honggguang Mini EV, 2025'te Çin'in en çok satan ikinci yeni enerjili aracı olmuştu.

    Yenilenen araç, yuvarlak detaylarla modernize edilmiş köşeli tasarımıyla dikkat çekerken boyutları da (3268x1520x1575 mm) hafifçe büyütülmüş. Buna rağmen, 4,5 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanım odaklı kompakt yapı sunulmaya devam ediyor. Arka koltuklar yatırıldığında 838 litreye ulaşan bagaj hacmi ise dikkat çekici.

    İç mekânda daha kullanışlı bir konsol, 10.1 inç multimedya ekranı ve farklı sürüş modları sunuluyor. Mobil uygulama üzerinden uzaktan araç çalıştırma ve klima kontrolünün mümkün olduğu araçta, OTA güncellemeleriyle Apple CarPlay gibi sistemlerin eklenmesi planlanıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da Hongguang Mini EV'nin standart özellikleri arasında yer alıyor.

    Teknik tarafta 30 kW elektrik motoru görev yaparken, LFP bataryalarla CLTC'ye göre 205 km ve 301 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunuluyor. Hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 30’dan 80’e yaklaşık 35 dakikada doldurulabiliyor. 

    Hongguang Mini EV, yenilenen özellikleriyle Çin’de uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

