Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yazılım devinin yeni Edge tarayıcısı kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarayıcı pazarında hızlı bir yükseliş yakalayan Chromium tabanlı tarayıcı güncel özelliklerle genişletilecek.

Edge'e PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüz

Microsoft, geçtiğimiz aylarda dikey sekmeli arayüzü ile gündeme gelen Edge’i PWA (Progressive Web App) uyumlu siteler için de dikey sekmeyle kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor. Hali hazırda Edge Canary ve Edge Dev sürümlerini kullanan sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik pratik bir kullanım sağlayacak.

İlginizi Çekebilir

Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak

Tam Boyutta Gör

Tabi bu özellik için sitenin PWA destekli olmasının yanı sıra Edge’in dikey sekme arayüzüne de uyumlu olması gerekiyor. Ekran alıntılarında Youtube ve Disqus’un test edildiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca aynı mobil Chrome tarayıcıda olduğu gibi başlık çubuğunun sitenin genel temasına göre renklenmesi de güzel bir detay olarak göze çarpıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak"

Diğer taraftan Twitter’ın da içinde olduğu bazı siteler henüz uyumluluk göstermiyor. Yeni özelliğin kararlı bir şekilde çalışır hale gelmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://mspoweruser.com/this-is-what-microsofts-tabbed-pwa-ui-for-edge-looks-like/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.