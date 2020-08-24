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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı

    Microsoft Chromium tabanlı Edge tarayıcısına ekleyeceği dikey sekme özelliği PWA özelliği ile test ediliyor. Henüz her siteyle uyumlu olmasa da ilk ekran alıntıları geldi.
    2 gün
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    Tarayıcılar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı
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    Yazılım devinin yeni Edge tarayıcısı kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarayıcı pazarında hızlı bir yükseliş yakalayan Chromium tabanlı tarayıcı güncel özelliklerle genişletilecek.

    Edge'e PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüz

    Microsoft, geçtiğimiz aylarda dikey sekmeli arayüzü ile gündeme gelen Edge’i PWA (Progressive Web App) uyumlu siteler için de dikey sekmeyle kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor. Hali hazırda Edge Canary ve Edge Dev sürümlerini kullanan sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik pratik bir kullanım sağlayacak.

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    Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı
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    Tabi bu özellik için sitenin PWA destekli olmasının yanı sıra Edge’in dikey sekme arayüzüne de uyumlu olması gerekiyor. Ekran alıntılarında Youtube ve Disqus’un test edildiği görülüyor.

    Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı
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    Ayrıca aynı mobil Chrome tarayıcıda olduğu gibi başlık çubuğunun sitenin genel temasına göre renklenmesi de güzel bir detay olarak göze çarpıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak"

    Diğer taraftan Twitter’ın da içinde olduğu bazı siteler henüz uyumluluk göstermiyor. Yeni özelliğin kararlı bir şekilde çalışır hale gelmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://mspoweruser.com/this-is-what-microsofts-tabbed-pwa-ui-for-edge-looks-like/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Justs 1 gün
    chromium tabanlı edge kullanıyorum ve çok memnunum. Google'a olan bağımlılığımı azalttıkça daha güvende hissediyorum.
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    blackimmo 2 gün
    Şu an Edge'e geçmememin tek sebebi Google entegrasyonu olmaması. Android telefon ve tablet kullandığım için şifrelerime, adreslerime, kart bilgilerime ve web geçmişime rahatlıkla ulaşabiliyorum. Onun dışında Edge cidden iyi ilerliyor. Keşke Google entegrasyonu bir şekilde halledilse ama 0'a yakın bi ihtimal bu 🤷?>?
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    SPeaky 1 gün blackimmo
    Tam olarak ben de bu yüzden geçemiyorum. Bir süre kullandım sonra dayanamadım mecbur Chrome'a geri döndüm. Yoksa Edge çok daha hoşuma gitti şahsen. Daha seri modern ve özellikleri daha bol.
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    The Hollow 1 gün blackimmo
    Evet, Edge çok iyi. Ama sadece Windows cihazlarda kullanıyorum. Android telefonumda Chrome kullanıyorum. Herhalde alışkanlıktan dolayı.@blackimmo Hocam siz ne yapmışınız ya. Google'a bir hayatınızı teslim etmediğiniz kalmış. Demek ki bu sebepten Google her şeyimizi biliyor diyorlar.Ben Chrome'da ne oturum açarım, ne şifre depolarım, ne de analytics paylaşmayı kabul ederim. Hepsini devre dışı bırakırım. Hatta gizlilik ayarlarından her şeyi silip, kayıt tutmasını da kapatmıştım. Toplayabildikleri onun olsun. Şeytan bu Google. Tek bir şirketin bu kadar güçlenmesi iyi değil.Şifre, adres, kart, vs. yöneticisi olarak Bitwarden. Şahsen geçmişi takip etmem önemli değil. Öneririm.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün blackimmo
    Hepsini devralıyor ve mobil edge ile senkronize bir şekilde devam ettiriyor. Bence daha başarılı. Yeni Edge'e Chromium tabanlı olmayan eski Edge'deki çok kullanışlı bir kaç özelliği getirirlerse rakipsiz olur.
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    balcis 2 gün
    pwa veya değil web sitesinden uygulama yapıyorsak önemli olan şey bildirimler; youtube bildirimleri windows'ta native görünecek mi? superbar'a ekleyince disqus bildirim sayısını sürekli görebilecek miyim? edge dediğin sistemle entegre olmalı windows'un kendi entegre yazılımı çünkü.
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