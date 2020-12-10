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    RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı

    Uzun süredir gelip gelmeyeceği tartışılan RTX 3080 Ti bu sefer HP’nin OEM sürücüsünün satır aralarında gün yüzüne çıktı. Üst segment kartın GPU’su da böylelikle listelenmiş oldu.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia’nın AMD’nin RX 6000 hamlesinin ardından iyiden iyiye merak edilen üst segment kartı iptal haberinin ardından geçtiğimiz haftalarda tekrardan gündeme gelmişti.

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    Sürücü aygıt listesinde RTX 3080 Ti

    RTX 3080 Ti bu sefer de HP’nin OEM sürücülerinin aygıt listesinin hazırlanırken ortaya çıktı. Aynı ID ile Daha önce farklı yazılımların üzerinde de karşılaştığını belirten yöneticilerin paylaştığı listeye göre kart GA103 GPU’su üzerinde yükselecek.

    Şimdiye kadar GA102-250 yongasını temel alacağı beklenen kartın 10496 CUDA çekirdeğiyle gelmesi bekleniyor. VRAM tarafında ise RTX 3080 Ti’ın 20 GB kapasiteli GDDR6X birimleriyle destekleneceği tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]"

    RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı
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    Son olarak hazırlanan listede önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması beklenen GA107 GPU’lu RTX 3050 ve 2520 ID’siyle GA106 GPU’lu RTX 3060 Mobile da yerini almış durumda.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-appears-in-hp-gpu-drivers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hemen çiksinda alayım yurtdisindan amazondan falan burda 2 katına satarım.2 misline alacak bi ton m.l var nede olsa.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Altyazar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Altyazar
    arkadaş hiç sanmıyorum ama inşallah içine doğmuştur be
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