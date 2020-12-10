RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı

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Nvidia’nın AMD’nin RX 6000 hamlesinin ardından iyiden iyiye merak edilen üst segment kartı iptal haberinin ardından geçtiğimiz haftalarda tekrardan gündeme gelmişti.

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Sürücü aygıt listesinde RTX 3080 Ti

RTX 3080 Ti bu sefer de HP’nin OEM sürücülerinin aygıt listesinin hazırlanırken ortaya çıktı. Aynı ID ile Daha önce farklı yazılımların üzerinde de karşılaştığını belirten yöneticilerin paylaştığı listeye göre kart GA103 GPU’su üzerinde yükselecek.

Şimdiye kadar GA102-250 yongasını temel alacağı beklenen kartın 10496 CUDA çekirdeğiyle gelmesi bekleniyor. VRAM tarafında ise RTX 3080 Ti’ın 20 GB kapasiteli GDDR6X birimleriyle destekleneceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]"

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Son olarak hazırlanan listede önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması beklenen GA107 GPU’lu RTX 3050 ve 2520 ID’siyle GA106 GPU’lu RTX 3060 Mobile da yerini almış durumda.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-appears-in-hp-gpu-drivers

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