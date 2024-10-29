TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi

T625 GÖKBEY’de ilk teslimatlar Jandarma’ya
Bugün düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Tören kapsamında seri üretimi tamamlanan 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.
T625 GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00'da başarıyla gerçekleştirmişti. 19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi TEI tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu yapmıştı.
500 adet üretilecek
Şu anda 26 adet Gökbey siparişi bulunuyor. 3 adet GÖKBEY teslimatından sonra 2025 yılında 20'lik pakette diğer Kuvvet'lere teslimatlar yapılacak. 2026 yılında ise 3 adet Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopteri olarak temin edilecek.
T625 GÖKBEY özellikleri
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m
- MTOW: 6050 kg
- Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg
- Bagaj Hacmi: 1.1 m3
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
- Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
- Servis Tavanı: 6069 m
- Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
- Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
10 Kişi Okuyor (1 Üye, 9 Misafir) 5 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
876 kez okundu.
6 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, helikopter ve