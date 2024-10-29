TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’de artık süreç tamamlandı ve teslimatlar başlıyor. Cumhuriyetin 101. Yılında, bugün saat 15:30'da TUSAŞ Merkez Yerleşke'sinde başlayan tören ile T625 GÖKBEY envantere giriş yaptı..

T625 GÖKBEY’de ilk teslimatlar Jandarma’ya

Bugün düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Tören kapsamında seri üretimi tamamlanan 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.

Tam Boyutta Gör 15 Haziran 2010 tarihinde başlatılan Özgün Helikopter Programı kapsamında şekillenen T625 GÖKBEY, ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak inşa ediliyor. Yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen yerli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilen T625 GÖKBEY, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edecek.

T625 GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00'da başarıyla gerçekleştirmişti. 19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi TEI tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu yapmıştı.

500 adet üretilecek

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye içerisinde GÖKBEY için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söylemişti. Demiroğlu, en az 500 adet GÖKBEY helikopteri üretmeyi planladıklarını aktarmıştı.

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Şu anda 26 adet Gökbey siparişi bulunuyor. 3 adet GÖKBEY teslimatından sonra 2025 yılında 20'lik pakette diğer Kuvvet'lere teslimatlar yapılacak. 2026 yılında ise 3 adet Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopteri olarak temin edilecek.

T625 GÖKBEY özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

MTOW: 6050 kg

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1.1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Azami Seyir Sürati: 306 km/sa

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)

Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)

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