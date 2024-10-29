Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) geliştirdiği Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’in, ilk teslimatı bugün Jandarma Genel Komutanlığı’na yapıldı.
    TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’de artık süreç tamamlandı ve teslimatlar başlıyor. Cumhuriyetin 101. Yılında, bugün saat 15:30'da TUSAŞ Merkez Yerleşke'sinde başlayan tören ile T625 GÖKBEY envantere giriş yaptı..

    T625 GÖKBEY’de ilk teslimatlar Jandarma’ya

    Bugün düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Tören kapsamında seri üretimi tamamlanan 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.

    TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi Tam Boyutta Gör
    15 Haziran 2010 tarihinde başlatılan Özgün Helikopter Programı kapsamında şekillenen T625 GÖKBEY, ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak inşa ediliyor. Yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen yerli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilen T625 GÖKBEY, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edecek.

    T625 GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00'da başarıyla gerçekleştirmişti. 19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi TEI tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu yapmıştı.

    500 adet üretilecek

    TUSAŞ’tan 101. Yıla özel hediye: T625 GÖKBEY envantere girdi Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye içerisinde GÖKBEY için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söylemişti. Demiroğlu, en az 500 adet GÖKBEY helikopteri üretmeyi planladıklarını aktarmıştı.

    Şu anda 26 adet Gökbey siparişi bulunuyor. 3 adet GÖKBEY teslimatından sonra 2025 yılında 20'lik pakette diğer Kuvvet'lere teslimatlar yapılacak. 2026 yılında ise 3 adet Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopteri olarak temin edilecek.

    T625 GÖKBEY özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1.1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
    • Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    MBK3334 VAUVJ +41 Ahmet1020 +40 diamonddogs +29 voodoo child +27 aschil +25 12 Angry Men +22 Anthropomancy +22 aksinaletinsan +21 gun +21 XanthiN +19 AlbatrosD.IIIFazılBey +18 RadioactiveBlackBox +16 Wacom Intuos +16 İl teber +14 jubeii +14 hanahmet +14 Mr. Jingles +13 iamburak +13 Mugetsuga +12 KAUANKA +12 joven +12 2jz1993 +11 SertyAdams +10 dadofley +10 ŞAKACI +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    10 Kişi Okuyor (1 Üye, 9 Misafir) 5 Masaüstü 5 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    876 kez okundu.
    6 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, helikopter ve
    6 etiket daha tusaş Tusaş T625 t625 gökbey Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Savunma Sanayi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı348b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayak alçıdan çıktıktan sonra nasıl yürünür f30 dizel mi benzin mi beyzadem optik peugeot mu citroen mi araç üstü bagaj cezası 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız