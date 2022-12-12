Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Fiat Scudo, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Fiat Scudo, 5309 mm uzunluğu ve 1920 mm genişliğiyle dikkat çekiyor. 6,1 metreküp yükleme hacmine ve 1330 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan model, düşük yükleme eşiği ve 180 derece açılabilen arka kapılarıyla pratik bir kullanım sunuyor. Scudo'nun davlumbazlar arası yükleme genişliği 1258 mm olarak açıklandı. Fiat, bugünkü sunumunda Scudo'nun iki adet çamaşı makinesini yan yana olacak şekilde taşıyabildiğini gösterdi. Aracın maksimum yükleme genişliği ise 1628 mm.
Fiat Scudo'da tek motor seçeneği mevcut. Ön tekerleklere güç veren 2.0 litre (1997 cc) dört silindirli dizel motor 145 hp güç ve 340 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, Scudo'nun 0-100 km/s hızlanmasını 9,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Fiat Scudo'nun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 6,9 - 7,9 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor.
Opsiyonel olarak sunulan Magic kargo sistemi, Scudo'nun fonksiyonelliğini daha da artırıyor. Bu sistem ile sunulan yolcu koltuğunun altındaki katlanır kapak sayesinde yükleme alanı 4,02 m'ye ulaşabiliyor. Bu da uzun nesneleri taşıyabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, birkaç basit adımda ayarlanabilen ön koltuk, bilgisayar ve tablet için bir destek veya öğle yemeği yemek için konforlu bir masa haline gelebiliyor.
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