Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Fiat bugün yeni hafif ticari modelleri Ulysse ve Scudo'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Panelvan kasa tipiyle yük ve eşya taşımacılığına odaklanan yeni Fiat Scudo fiyatı lansmana özel 559.000 TL olarak açıklandı. Markanın açıklamasına göre, sınırlı sayıda Fiat Scudo bugünden itibaren Fiat Online üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Yeni Fiat Scudo, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Fiat Scudo, 5309 mm uzunluğu ve 1920 mm genişliğiyle dikkat çekiyor. 6,1 metreküp yükleme hacmine ve 1330 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan model, düşük yükleme eşiği ve 180 derece açılabilen arka kapılarıyla pratik bir kullanım sunuyor. Scudo'nun davlumbazlar arası yükleme genişliği 1258 mm olarak açıklandı. Fiat, bugünkü sunumunda Scudo'nun iki adet çamaşı makinesini yan yana olacak şekilde taşıyabildiğini gösterdi. Aracın maksimum yükleme genişliği ise 1628 mm.

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Fiat Scudo'da tek motor seçeneği mevcut. Ön tekerleklere güç veren 2.0 litre (1997 cc) dört silindirli dizel motor 145 hp güç ve 340 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, Scudo'nun 0-100 km/s hızlanmasını 9,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Fiat Scudo'nun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 6,9 - 7,9 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Business donanım seviyesiyle tercih edilebilen Fiat Scudo'da kapalı ara bölme, kapalı arka kapı, 2 kişilik banket tipi yolcu koltuğu, yağmur ve karanlık sensörleri, manuel klima, sürücü ve yolcu hava yastıkları ile hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi standart olarak sunuluyor. Bunun dışında camlı ara bölme, camlı arka kapılar ve modüler (Magic) kargo sistemi Plus Paket kapsamında opsiyon olarak sunuluyor. Bu paketin fiyatı 10 bin TL olarak açıklandı.

Opsiyonel olarak sunulan Magic kargo sistemi, Scudo'nun fonksiyonelliğini daha da artırıyor. Bu sistem ile sunulan yolcu koltuğunun altındaki katlanır kapak sayesinde yükleme alanı 4,02 m'ye ulaşabiliyor. Bu da uzun nesneleri taşıyabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, birkaç basit adımda ayarlanabilen ön koltuk, bilgisayar ve tablet için bir destek veya öğle yemeği yemek için konforlu bir masa haline gelebiliyor.

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Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri