Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden daha kısa olacak

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki dönemde ekrana gelecek Game of Thrones dizilerinden biri de A Knight of the Seven Kingdoms olacak. George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizi, 2025'in sonlarına doğru HBO'da izleyici ile buluşacak. Çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte diziye dair merak edilen sorular cevap bulmaya başladı. Görünen o ki A Knight of the Seven Kingdoms, ilk başta düşünülenden daha kısa olacak.

Game of Thrones'un da House of the Dragon'ın da ilk sezonları 10'ar bölümdü. Bu yüzden A Knight of the Seven Kingdoms'ın da aynı formülü uygulayacağı düşünülüyordu. Ancak bugün gelen bilgiler dizinin ilk sezonunun sadece altı bölüm olacağını gösteriyor.

Yeni Game of Thrones Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

George R.R. Martin öncülüğünde hazırlanan dizinin yönetmeni de belli oldu. Altı bölümlük 1. sezonun ilk üç bölümünü Owen Harris yönetecek. Harris, daha önce Black Mirror dizisinde yönetmen koltuğuna oturmuş ve dizinin en sevilen bölümlerinden ikisi olan "Be Right Back” ile "San Junipero"yu yönetmişti.

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat verecek.

