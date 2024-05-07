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    Anlık Bildirim

    Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden daha kısa olacak

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dizi beklenenden daha kısa olacak.
    Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden kısa olacak Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki dönemde ekrana gelecek Game of Thrones dizilerinden biri de A Knight of the Seven Kingdoms olacak. George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizi, 2025'in sonlarına doğru HBO'da izleyici ile buluşacak. Çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte diziye dair merak edilen sorular cevap bulmaya başladı. Görünen o ki A Knight of the Seven Kingdoms, ilk başta düşünülenden daha kısa olacak.

    Game of Thrones'un da House of the Dragon'ın da ilk sezonları 10'ar bölümdü. Bu yüzden A Knight of the Seven Kingdoms'ın da aynı formülü uygulayacağı düşünülüyordu. Ancak bugün gelen bilgiler dizinin ilk sezonunun sadece altı bölüm olacağını gösteriyor.

    Yeni Game of Thrones Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

    George R.R. Martin öncülüğünde hazırlanan dizinin yönetmeni de belli oldu. Altı bölümlük 1. sezonun ilk üç bölümünü Owen Harris yönetecek. Harris, daha önce Black Mirror dizisinde yönetmen koltuğuna oturmuş ve dizinin en sevilen bölümlerinden ikisi olan "Be Right Back” ile "San Junipero"yu yönetmişti.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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