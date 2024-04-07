Yeni Game of Thrones dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

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Önümüzdeki dönemde ekrana gelecek Game of Thrones dizilerinden biri de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight olacak. George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanacak olan dizi, 2025'in sonlarına doğru izleyici ile buluşacak.

George R.R. Martin öncülüğünde hazırlanan dizinin çekim tarihinin yaklaşması ile birlikte oyuncu kadrosuna dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat verecek.

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The Hedge Knight, Game of Thrones'un 90 Yıl Öncesinde Geçiyor

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

Egg'i bir çocuk oyuncu canlandıracağı için zaten tanınmış bir isim tarafından oynanması beklenmiyordu. Ancak Dunk rolü için de pek tanınmayan bir ismin tercih edilmesi sürpriz oldu. Belli ki Ser Duncan Tall'un kitaplarda tarif edilen fiziki yapısına uygun bir oyuncu bulma isteği daha ağır basmış.

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