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    Yeni Game of Thrones dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanacak olan yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'ın başrol oyuncuları belli oldu.

    Yeni Game of Thrones dizisinin başrolleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki dönemde ekrana gelecek Game of Thrones dizilerinden biri de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight olacak. George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanacak olan dizi, 2025'in sonlarına doğru izleyici ile buluşacak.

    George R.R. Martin öncülüğünde hazırlanan dizinin çekim tarihinin yaklaşması ile birlikte oyuncu kadrosuna dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat verecek.

    The Hedge Knight, Game of Thrones'un 90 Yıl Öncesinde Geçiyor

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    Egg'i bir çocuk oyuncu canlandıracağı için zaten tanınmış bir isim tarafından oynanması beklenmiyordu. Ancak Dunk rolü için de pek tanınmayan bir ismin tercih edilmesi sürpriz oldu. Belli ki Ser Duncan Tall'un kitaplarda tarif edilen fiziki yapısına uygun bir oyuncu bulma isteği daha ağır basmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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