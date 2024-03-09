The Mandalorian'ın 4. sezonunu bekleyenlere kötü haber

Tam Boyutta Gör The Mandalorian'ın geçtiğimiz yılın başında ekrana gelen 3. sezonu tamamlandığında, yaratıcı ekibin zaman kaybetmeden 4. sezon hazırlıklarına başlayacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Disney ve Lucasfilm'in Star Wars filmlerine yönelik planlarını revize etmesi, The Mandalorian'ın da kaderini etkiledi. Lucasfilm bu yılın başında bir açıklama yaparak "The Mandalorian & Grogu" adlı bir filmin çekileceğini ve 2026 yazında çıkacak bu yapımın sıradaki Star Wars filmi olacağını duyurdu.

The Mandalorian & Grogu filminin duyurulması, dizinin 4. sezonuna dair soru işaretleri yarattı. Bu filmin 4. sezonun yerini mi alacağı yoksa onun yanı sıra mı geliştirileceği merak konusu oldu. Bu hafta gelen bir açıklama, bu soruyu büyük ölçüde cevaplamış oldu. Ancak dizinin hayranları bu cevaptan pek de memnun kalmayabilir. Çünkü görünen o ki filmin ortaya çıkışı, diziyi askıya aldırmış.

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The Mandalorian & Grogu'nun Çekimlerine Haziran Ayında Başlanacak

The Mandalorian'ın Pedro Pascal tarafından seslendirilen ana karakteri Din Djarin'i sette canlandıran isim olan dublör Brendan Wayne, bu hafta katıldığı The Chatooine Show adlı YouTube programında, dizinin 4. sezonuna dair önemli bir açıklamada bulundu. Dördüncü sezon hakkında bir haber alıp almadığı sorulan Wayne, yeni sezon hakkında herhangi bir şey duymadığını, sadece filmi çekmeye hazırlandıklarını söyledi. Wayne aynı zamanda filmin çekimlerine haziran ayında başlanacağını da açıkladı.

Brendan Wayne gibi çekimler için kritik olan bir ismin 4. sezon hakkında herhangi bir şey duymamış olması, yeni sezonun çekimlerinin yakın gelecekte gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Bu da filmin 4. sezonun yerini alacağı iddiasını haklı çıkarıyor. Görünen o ki Mandalorian ekibi bu film için yeni sezon planlarını askıya almış. Film çekildikten sonra diziye geri dönülüp dönülmeyeceği de belirsiz. Eğer film başarılı olursa Disney ve Lucasfilm bu hikâyeyi artık tamamen beyazperdede devam ettirmek de isteyebilir.

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