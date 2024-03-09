The Mandalorian'ın 4. sezonunu bekleyenlere kötü haber

The Mandalorian & Grogu filminin duyurulması, dizinin 4. sezonuna dair soru işaretleri yarattı. Bu filmin 4. sezonun yerini mi alacağı yoksa onun yanı sıra mı geliştirileceği merak konusu oldu. Bu hafta gelen bir açıklama, bu soruyu büyük ölçüde cevaplamış oldu. Ancak dizinin hayranları bu cevaptan pek de memnun kalmayabilir. Çünkü görünen o ki filmin ortaya çıkışı, diziyi askıya aldırmış.
The Mandalorian & Grogu'nun Çekimlerine Haziran Ayında Başlanacak
The Mandalorian'ın Pedro Pascal tarafından seslendirilen ana karakteri Din Djarin'i sette canlandıran isim olan dublör Brendan Wayne, bu hafta katıldığı The Chatooine Show adlı YouTube programında, dizinin 4. sezonuna dair önemli bir açıklamada bulundu. Dördüncü sezon hakkında bir haber alıp almadığı sorulan Wayne, yeni sezon hakkında herhangi bir şey duymadığını, sadece filmi çekmeye hazırlandıklarını söyledi. Wayne aynı zamanda filmin çekimlerine haziran ayında başlanacağını da açıkladı.
Brendan Wayne gibi çekimler için kritik olan bir ismin 4. sezon hakkında herhangi bir şey duymamış olması, yeni sezonun çekimlerinin yakın gelecekte gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Bu da filmin 4. sezonun yerini alacağı iddiasını haklı çıkarıyor. Görünen o ki Mandalorian ekibi bu film için yeni sezon planlarını askıya almış. Film çekildikten sonra diziye geri dönülüp dönülmeyeceği de belirsiz. Eğer film başarılı olursa Disney ve Lucasfilm bu hikâyeyi artık tamamen beyazperdede devam ettirmek de isteyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.