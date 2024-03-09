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    Anlık Bildirim

    The Mandalorian'ın 4. sezonunu bekleyenlere kötü haber

    Kısa süre önce duyurulan The Mandalorian & Grogu filmi, diziye dair planları değiştirdi. Gelen son açıklamalara bakılırsa The Mandalorian'ın 4. sezonunu uzunca bir süre görmeyebiliriz.
    The Mandalorian 4. sezon askıya alındı Tam Boyutta Gör
    The Mandalorian'ın geçtiğimiz yılın başında ekrana gelen 3. sezonu tamamlandığında, yaratıcı ekibin zaman kaybetmeden 4. sezon hazırlıklarına başlayacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Disney ve Lucasfilm'in Star Wars filmlerine yönelik planlarını revize etmesi, The Mandalorian'ın da kaderini etkiledi. Lucasfilm bu yılın başında bir açıklama yaparak "The Mandalorian & Grogu" adlı bir filmin çekileceğini ve 2026 yazında çıkacak bu yapımın sıradaki Star Wars filmi olacağını duyurdu.

    The Mandalorian & Grogu filminin duyurulması, dizinin 4. sezonuna dair soru işaretleri yarattı. Bu filmin 4. sezonun yerini mi alacağı yoksa onun yanı sıra mı geliştirileceği merak konusu oldu. Bu hafta gelen bir açıklama, bu soruyu büyük ölçüde cevaplamış oldu. Ancak dizinin hayranları bu cevaptan pek de memnun kalmayabilir. Çünkü görünen o ki filmin ortaya çıkışı, diziyi askıya aldırmış.

    The Mandalorian & Grogu'nun Çekimlerine Haziran Ayında Başlanacak

    The Mandalorian'ın Pedro Pascal tarafından seslendirilen ana karakteri Din Djarin'i sette canlandıran isim olan dublör Brendan Wayne, bu hafta katıldığı The Chatooine Show adlı YouTube programında, dizinin 4. sezonuna dair önemli bir açıklamada bulundu. Dördüncü sezon hakkında bir haber alıp almadığı sorulan Wayne, yeni sezon hakkında herhangi bir şey duymadığını, sadece filmi çekmeye hazırlandıklarını söyledi. Wayne aynı zamanda filmin çekimlerine haziran ayında başlanacağını da açıkladı.

    Brendan Wayne gibi çekimler için kritik olan bir ismin 4. sezon hakkında herhangi bir şey duymamış olması, yeni sezonun çekimlerinin yakın gelecekte gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Bu da filmin 4. sezonun yerini alacağı iddiasını haklı çıkarıyor. Görünen o ki Mandalorian ekibi bu film için yeni sezon planlarını askıya almış. Film çekildikten sonra diziye geri dönülüp dönülmeyeceği de belirsiz. Eğer film başarılı olursa Disney ve Lucasfilm bu hikâyeyi artık tamamen beyazperdede devam ettirmek de isteyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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