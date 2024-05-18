9 bin dolarlık SUV ilk saatte tükendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Hindistan merkezli otomobil firması Mahindra, uygun fiyatlı yeni kompakt SUV otomobili için sipariş alımına başladı. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 9.000 dolar başlangıç fiyatına sahip XUV 3XO isimli model, ilk 60 dakika içinde 50 binden fazla şipariş topladı. Hatta ilk 10 dakikada 27 binin üzerinde rezervasyon yapıldı.

Honda, elektrikli araç çalışmalarına 65 milyar dolar yatıracak 19 sa. önce eklendi

Mahindra aynı zamanda aylık 9.000 adetlik üretim kapasitesine sahip olduğunu ve 15 Mayıs 2024 itibariyle 10.000 adedin üzerinde üretim gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Şirket beş farklı modelde sunulan otomobilin teslimatlarına 26 Mayıs 2024 itibarıyla başlamayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör

Mahindra XUV 3XO neler sunuyor?

Kompakt SUV sınıfındaki araç dış görünüm olarak modern ve şık bir tasarıma sahip. Bununla birlikte aracın çift bölgeli klima kontrolü, panoramik açılır sunroof, elektronik park freni, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve şerit takip asistanı ile donatıldığını belirtelim.

XUV 3XO'nun iç mekanında 10.25 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli bizi karşılıyor. Ayrıca otomobilde 7 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi, ortam aydınlatması, havalandırmalı ön koltuklar ve suni deri koltuklar bulunuyor.

Aracın üç motor seçeneği mevcut. Bunlar arasında 1.2 litrelik turbo benzinli motor (109 beygir güç / 200 Nm tork) ve 1.2 litre turbo benzinli mStallion motor (129 beygir güç / 230 Nm tork) yer alıyor. Ayrıca 115 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo dizel motor da var. Şanzıman seçeneklerini 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 6 ileri AMT (yarı otomatik) olarak sıralayabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

9 bin dolarlık SUV ilk saatte tükendi