9 bin dolarlık SUV ilk saatte tükendi

Hindistan merkezli otomobil firması Mahindra, uygun fiyatlı yeni kompakt SUV otomobili için sipariş alımına başladı. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 9.000 dolar başlangıç fiyatına sahip XUV 3XO isimli model, ilk 60 dakika içinde 50 binden fazla şipariş topladı. Hatta ilk 10 dakikada 27 binin üzerinde rezervasyon yapıldı.
Mahindra aynı zamanda aylık 9.000 adetlik üretim kapasitesine sahip olduğunu ve 15 Mayıs 2024 itibariyle 10.000 adedin üzerinde üretim gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Şirket beş farklı modelde sunulan otomobilin teslimatlarına 26 Mayıs 2024 itibarıyla başlamayı planlıyor.
Mahindra XUV 3XO neler sunuyor?
Kompakt SUV sınıfındaki araç dış görünüm olarak modern ve şık bir tasarıma sahip. Bununla birlikte aracın çift bölgeli klima kontrolü, panoramik açılır sunroof, elektronik park freni, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve şerit takip asistanı ile donatıldığını belirtelim.
XUV 3XO'nun iç mekanında 10.25 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli bizi karşılıyor. Ayrıca otomobilde 7 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi, ortam aydınlatması, havalandırmalı ön koltuklar ve suni deri koltuklar bulunuyor.
Aracın üç motor seçeneği mevcut. Bunlar arasında 1.2 litrelik turbo benzinli motor (109 beygir güç / 200 Nm tork) ve 1.2 litre turbo benzinli mStallion motor (129 beygir güç / 230 Nm tork) yer alıyor. Ayrıca 115 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo dizel motor da var. Şanzıman seçeneklerini 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 6 ileri AMT (yarı otomatik) olarak sıralayabiliriz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.