James Gunn, Green Lanterns dizisinin ne durumda olduğunu açıkladı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan James Gunn, Lanterns dizisi için hazırlıkların devam ettiğini söylerken, bu diziyi kimlerin hazırladığını da açıkladı. DC'nin Lanterns dizisi için seçtiği isimler, diziye dair merakımızı daha da arttıracak türden.
Green Lantern Dizisinin Yaratıcılarından Biri de Damon Lindelof
2019 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan Lanterns dizisinin bu yeni versiyonunu Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof hazırlıyor. Gunn bu üçlünün ilk bölüm için şahane bir senaryo yazdığını, aynı zamanda dizi için bir yol haritası da hazırladığını açıkladı.
Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Daha önce gelen bilgilerde, Lanterns dizisi bir tür galaktik polisiye olarak tanımlanıyordu. Bu detay Mundy'nin varlığını da açıklıyor.
Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Damon Lindelof, seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir isim. Ancak sevmeyenlerinin bile muhtemelen kabul edeceği üzere, kendisi aynı zamanda son dönemde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çıkmış en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor.
DC'nin Lanterns dizisi için Lindelof gibi yüksek profilli bir isimle anlaşıp, bir de yanına anlatılacak hikâyeye uygun iki isim eklemesi, bu dizinin en azından kağıt üzerinde doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.