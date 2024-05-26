James Gunn, Green Lanterns dizisinin ne durumda olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör DC Sinematik Evreni'nin başına geçirilen James Gunn'ın duyurduğu ilk projelerden biri de Green Lantern dizisiydi. Gunn, Lanterns adını taşıyan yeni bir dizi hazırlayacaklarını, bu dizinin MAX platformunda yayınlanacağını duyurmuştu. Neredeyse bir yıl önce gelen bu duyurudan sonra Lanterns dizisi hakkında pek bir şey duymadık. Ancak bu sessizlik dün bozuldu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan James Gunn, Lanterns dizisi için hazırlıkların devam ettiğini söylerken, bu diziyi kimlerin hazırladığını da açıkladı. DC'nin Lanterns dizisi için seçtiği isimler, diziye dair merakımızı daha da arttıracak türden.

Green Lantern Dizisinin Yaratıcılarından Biri de Damon Lindelof

2019 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan Lanterns dizisinin bu yeni versiyonunu Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof hazırlıyor. Gunn bu üçlünün ilk bölüm için şahane bir senaryo yazdığını, aynı zamanda dizi için bir yol haritası da hazırladığını açıkladı.

Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Daha önce gelen bilgilerde, Lanterns dizisi bir tür galaktik polisiye olarak tanımlanıyordu. Bu detay Mundy'nin varlığını da açıklıyor.

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Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Damon Lindelof, seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir isim. Ancak sevmeyenlerinin bile muhtemelen kabul edeceği üzere, kendisi aynı zamanda son dönemde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çıkmış en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor.

DC'nin Lanterns dizisi için Lindelof gibi yüksek profilli bir isimle anlaşıp, bir de yanına anlatılacak hikâyeye uygun iki isim eklemesi, bu dizinin en azından kağıt üzerinde doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.

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