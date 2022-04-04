Yeni Honda HR-V'nin ABD versiyonu bambaşka bir tasarımla ortaya çıktı

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Yeni Honda HR-V, ABD pazarı için bambaşka bir formda tanıtıldı. Şimdilik dış tasarımını görebildiğimiz model, Avrupa'da ve ülkemizde satışa sunulan HR-V'den çok daha farklı. Söz konusu model önümüzdeki yaz ABD'de satışa sunulacak.

Honda, yeni HR-V'nin ön bölümünde oldukça farklı bir tasarım dili kullanmış. Yenilenen modelde eskiye göre daha uzun ve düz bir motor kaputu mevcut. Kaputtaki çizgiler, öndeki köşeli panjura kadar uzanarak bir bütün oluşturuyor. Tamponun alt kısmında ise geniş bir merkez havalandırma ve kenarlarda dikey hava girişleri göze çarpıyor.

Yeni modelin silüeti de eski nesle göre çok daha farklı. Ön-arka çıkıntılara baktığımızda araç biraz daha uzun gibi görünüyor ki bunu markanın kendisi de doğrulamış. Tavanın eğimi de eskiye göre azalmış. Geniş çamurlukların dikkat çektiği bölümde yan aynalar biraz daha geriye alınmış. Eski nesilde C sütununa gizlenen arka kapı kolları da öndekilerle aynı hizada konumlandırılmış.

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ABD'de satılacak yeni HR-V'nin kabini ve teknik detayları henüz belli değil. Yeni nesil Civic ile aynı platformu kullanan modelin daha hızlı tepki veren bir motora ve yeni bir bağımsız arka süspansiyona sahip olacağı not düşülmüş. Bu sayede kompakt SUV'un daha eğlenceli bir sürüş deneyimi sunacağı belirtiliyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi yeni HR-V bu haliyle sadece ABD'de satılacak. Aynı tasarıma ve hibrit sisteme sahip bir kompakt SUV'u Avrupa'da da göreceğiz ancak farklı bir isim taşıyacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli olurlarımız aktarıyor olacağız.

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Yeni Honda HR-V'nin ABD versiyonu ortaya çıktı: İşte tasarımı