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    Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi

    Yeni nesil HR-V'nin tanıtımına hazırlanan Japon üretici bu kez de kompakt SUV'un kabinine ilişkin teaser'lar paylaştı. Yeni Honda HR-V, 18 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak.
    01 Şubat 2021, 21:30 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi
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    Yeni nesil Honda HR-V'den yeni teaser'lar geldi. Resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kalan kompakt SUV bu kez iç mekanına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda.

    Japon markanın paylaştığı görsellerden ilki yeni nesil HR-V'nin multimedya sistemi hakkında ipucu veriyor. Güncel modelde bilgi-eğlence ekranı konsolun merkezinde gömülü olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesilde onun yerini konsolun üzerine konumlandırılan bir tablet ekranın aldığını görüyoruz. Öte yandan kabslouz Apple CarPlay desteğinin de sistemin özellikleri arasında yer alacağını söylemek mümkün.

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    Diğer bir ipucu görselinde de yeni nesil HR-V ile birlikte dijital klima kontrollerinin yapıldığı bölümün de değiştiği görülüyor. Bu alanda artık yuvarlak kontrol düğmeleri karşımıza çıkacak. Bu sayede özellikle sürüş esnasında klima ayarlarının daha kolay yapılması hedeflenmiş. Son olarak başka bir görselde de yeni HR-V'nin neredeyse arka spoyler'a kadar uzanan geniş bir alana sahip cam tavanı göze çarpıyor.

    Yeni nesil Honda HR-V, şirketin e:HEV isimli iki motorlu hibrit sistemini kullanacak. Sistemin detayları henüz belli değil fakat gelen haberler yeni Jazz'daki sistemin HR-V'ye de taşınacağını söylüyor. Bu kapsamda iki elektrik motoru, 1.5 litre benzinli ünite ve lityum iyon bataryadan oluşan bir sistem bekleyebiliriz. Söz konusu sistem Jazz'da 109 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor.

    Yeni nesil Honda HR-V'nin tanıtımı 18 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kizashi (vedat bora) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Jazz da multimedia sistemi ekran kalitesi çok beğeniliyor.Jazz daki sistem var gibi.Yakında tanıtılacak ancak yine bizim pazara uygun fiyattan girmeyecektir.
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    399N3N 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eskisi kambur gibi olduğu için hiç ilgimi çekmeyen bir model oldu, yenisini merak ediyorum umarım SU OTONOM SÜRÜŞÜ KOYMUŞTUR ARTIK HONDA MÜHENDİSLERİ
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    A aca-n 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli arabalara gelen yüksek vergi zammını da haber yaparsanız seviniriz. Sıklıkla takip ettiğim Haber sitesinde yaklaşık 1 saat manşette kaldı şimdi yok haber komple geri plana düştü...

    Bu saatte Haber yayına giren bütün emektar yayıncılara saygılarımla...
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    Hemican 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aca-n
    Vergi zammi gelmesi normallestigi icin haber degeri kalmadi artik.
    Ancak duserse haber olacak
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