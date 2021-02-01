Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi

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Yeni nesil Honda HR-V'den yeni teaser'lar geldi. Resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kalan kompakt SUV bu kez iç mekanına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda.

Japon markanın paylaştığı görsellerden ilki yeni nesil HR-V'nin multimedya sistemi hakkında ipucu veriyor. Güncel modelde bilgi-eğlence ekranı konsolun merkezinde gömülü olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesilde onun yerini konsolun üzerine konumlandırılan bir tablet ekranın aldığını görüyoruz. Öte yandan kabslouz Apple CarPlay desteğinin de sistemin özellikleri arasında yer alacağını söylemek mümkün.

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Diğer bir ipucu görselinde de yeni nesil HR-V ile birlikte dijital klima kontrollerinin yapıldığı bölümün de değiştiği görülüyor. Bu alanda artık yuvarlak kontrol düğmeleri karşımıza çıkacak. Bu sayede özellikle sürüş esnasında klima ayarlarının daha kolay yapılması hedeflenmiş. Son olarak başka bir görselde de yeni HR-V'nin neredeyse arka spoyler'a kadar uzanan geniş bir alana sahip cam tavanı göze çarpıyor.

Yeni nesil Honda HR-V, şirketin e:HEV isimli iki motorlu hibrit sistemini kullanacak. Sistemin detayları henüz belli değil fakat gelen haberler yeni Jazz'daki sistemin HR-V'ye de taşınacağını söylüyor. Bu kapsamda iki elektrik motoru, 1.5 litre benzinli ünite ve lityum iyon bataryadan oluşan bir sistem bekleyebiliriz. Söz konusu sistem Jazz'da 109 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor.

Yeni nesil Honda HR-V'nin tanıtımı 18 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.

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