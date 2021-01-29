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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yenilenen Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen yeni özellikleriyle Şubat ayında Türkiye'de satışa çıkıyor. Yeni Honda PCX125 fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Honda’nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor.

    Honda açıklamasına göre, oldukça kıvrak bir sürüş sunan yeni Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu.

    Rahat ve destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen geniş bagajı ve ileri seviyede malzeme kalitesiyle segmentinde dikkati çeken PCX125, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT şanzımanı, Start&Stop sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C soketi gibi özellikleriyle de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi sunuyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor"

    Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8.750 d/d’da 9,2 kW güç üreten motor, 6.500 d/d’da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yeni Honda PCX125, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı gösteriyor.

    Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

    Şirketin mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Anahtar teknolojisi sayesinde anahtar cepteyken bile ‘Start’ tuşuna basıldığından motosiklet hareket etmeye hazır hale geliyor. Böylece sürücü gaz kolunu çevirerek yola çıkabiliyor. Yenilenen modelde sunulan Start&Stop Sistemi, frene 3 saniye boyunca basıldığında motoru otomatik olarak kapatmayı ve gaz koluna tekrar basıldığında ise motoru yeniden çalışır hale getirmeyi sağlıyor.

    Açıklamaya göre, Honda mühendisliğiyle geliştirilen yeni PCX125, modern hatları, zarif kıvrımları, konforlu ve ideal yükseklikteki selesinin yanı sıra sele altına yerleştirilen 30 litrelik geniş bagajıyla da fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

    Siyah, kırmızı, gri ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni PCX125, şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL'lik fiyatla satışa çıkıyor.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    9 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    10 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozmenakif (Akif Özmen) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmen olması gerekenin onda biri ile yaşıyoruz. Ciddi ciddi 10 sene önce söylense şaka diye güleceğimiz fiyatlar her yerde karşımıza çıkar oldu. 29800 nedir be? Şu motor 2980 TL olmalı. Egea 13bin, Iphone bin , orta halli bir bilgisayar 800-900 lira olmalı ama...
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    abboww (Sulhy ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2017 model honda scooter almıştık işyerine 7000 TL idi start stop vardı ama ve lakin stopta iken de farlar sürekli yandığı için bir süre sonra aküsü bitti :) servis ücretsiz değiştirdi
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    tobepeople 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paranıza yazık ya Activa S alın gitsin, hatta 100 cc olan eski metal gövdeli activalardan alıp içini Honda'dan tamamen sıfır parçalar ile yenileyin ve ömür boyu binin! (aylık yağ değişimi yapsanız bile en az 10 yıl sorun çıkartmaz)
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    A aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2014 te 150 cc yi 8 bin e aldığım günlerden bu günlere...

    seneye de PCX 160 gelir arka disk frenli seçenek olarak o da 35K olur.

    gelen sene bir önceki seneyi aratırıyor bu ülkede ne yazık ki böyle.
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    jahoon (murat uzun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    125 cc fiyata bak yuh
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    4 435 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    4-5 sene önce 9 bin lira değil miydi bu?
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli alınır bence bu saatten sonra
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