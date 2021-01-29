Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor

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2021 yılında Türkiye'de elektrikli araç rekabeti artmaya başlarken, bu rekabete Çinli markalar da ortak oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Çinli SAIC bünyesindeki MG SZ'nin Türkiye'de satılacağını duyurmuştuk. Şimdi de Seres 3 isimli bir başka Çinli SUV geliyor.

DFSK Motors'un C-SUV segmentinde geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli olan Seres 3, Türkiye'de Şahsuvaroğlu Grup distribütörlüğünde satılacak. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Avrupa pazarına da giriş yapan elektrikli SUV'un fiyatı teşvikler hariç 32.500 euro. Türkiye'de ise şubat ayının ortasından itibaren 440 bin TL'ye satın alınabilecek.

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Çinli Seres 3'ün uzunluğu 4385 mm, genişliği 1850 mm, yüksekliği 1650 mm, aks mesafesi ise 2655 mm. 1690 kilogram ağırlığındaki elektriki SUV'da 120 kW ve 300 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 8,9 saniye, maksimum hızı ise 160 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

Seres 3'te 52,56 kWh'lık batarya paketi kullanılıyor. Kobalt içermeyen bu batarya elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 330 kilometre civarında menzil sağlıyor. Normal şarjda 8 saatte doldurulabilen batarya, hızlı şarj özelliği sayesinde yüzde 20-80 arası 30 dakikada dolum gerçekleştirebiliyor.

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