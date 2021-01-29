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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor

    DFSK Motors'un C-SUV segmentinde geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli olan Seres 3, Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'de satılacak. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor
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    2021 yılında Türkiye'de elektrikli araç rekabeti artmaya başlarken, bu rekabete Çinli markalar da ortak oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Çinli SAIC bünyesindeki MG SZ'nin Türkiye'de satılacağını duyurmuştuk. Şimdi de Seres 3 isimli bir başka Çinli SUV geliyor.

    DFSK Motors'un C-SUV segmentinde geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli olan Seres 3, Türkiye'de Şahsuvaroğlu Grup distribütörlüğünde satılacak. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Avrupa pazarına da giriş yapan elektrikli SUV'un fiyatı teşvikler hariç 32.500 euro. Türkiye'de ise şubat ayının ortasından itibaren 440 bin TL'ye satın alınabilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: "Cybertruck'ın üretimi bu yıla yetişmeyecek""

    Çinli Seres 3'ün uzunluğu 4385 mm, genişliği 1850 mm, yüksekliği 1650 mm, aks mesafesi ise 2655 mm. 1690 kilogram ağırlığındaki elektriki SUV'da 120 kW ve 300 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 8,9 saniye, maksimum hızı ise 160 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

    Seres 3'te 52,56 kWh'lık batarya paketi kullanılıyor. Kobalt içermeyen bu batarya elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 330 kilometre civarında menzil sağlıyor. Normal şarjda 8 saatte doldurulabilen batarya, hızlı şarj özelliği sayesinde yüzde 20-80 arası 30 dakikada dolum gerçekleştirebiliyor.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    45 dakika önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    4 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    4 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    E Elektrikliarabasever 51 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    440 bin tl ha? Servis olmadığı için herhalde normal arabanın 10 yıllık servis ücretini ekleyip getirtmişler vergiler ile max 330 bin tl olması gerekiyor distribütör geçirmiş aradaki farkı yine eğer böyle olacaksa fiyatlar MG ZS EV'yi max 340 bin tl den beklemeyelim bari bu ülkede haram bu tarz şeyler...
    440 bin tl ha? Servis olmadığı için herhalde normal arabanın 10 yıllık servis ücretini ekleyip getirtmişler vergiler ile max 330 bin tl olması gerekiyor distrib...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 51 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    440 bin tl ha? Servis olmadığı için herhalde normal arabanın 10 yıllık servis ücretini ekleyip getirtmişler vergiler ile max 330 bin tl olması gerekiyor distribütör geçirmiş aradaki farkı yine eğer böyle olacaksa fiyatlar MG ZS EV'yi max 340 bin tl den beklemeyelim bari bu ülkede haram bu tarz şeyler...
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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Servisi, yedek parçası, herhangi bir tanınırlığı olmayan suv'a 440 bin TL. Ben almayayım
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