Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor

Otomotiv dünyasını derinden etkileyen çip krizinin ülkemizdeki üretimin de aksamasına neden oluyor. Ford Otosan, küresel çip tedarikindeki sıkıntıların devam etmesini neden olarak gösterdiği yeni açıklamasında üretime yaklaşık 2 ay ara verileceğini duyurdu.

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"29 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkmıştır.

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Şu ana kadar ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkileri en aza indirilmiş olmakla birlikte, bu yeni gelişmenin etkisiyle, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük Fabrikamızda 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir.

Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir."

Pandeminin ortaya çıktığı ilk aylarda fabrikalar kapanmış, sıfır araç bulunurluğunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Yetkililer çip krizi nedeniyle de araç bulunurluğunda sorun yaşanabileceğini belirtiyor. Anlaşılan bunun etkisini önümüzdeki aylarda göreceğiz.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928207

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