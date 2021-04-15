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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor

    Çip tedarikindeki sıkıntıların devam ettiğini belirten Ford Otosan, her yıl yaz aylarında yaptığı planlı bakım çalışmasını da öne çekerek Gölcük fabrikasında üretime yaklaşık 2 ay ara verecek.
    15 Nisan 2021, 13:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor

    Otomotiv dünyasını derinden etkileyen çip krizinin ülkemizdeki üretimin de aksamasına neden oluyor. Ford Otosan, küresel çip tedarikindeki sıkıntıların devam etmesini neden olarak gösterdiği yeni açıklamasında üretime yaklaşık 2 ay ara verileceğini duyurdu. 

    Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "29 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkmıştır.

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    Şu ana kadar ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkileri en aza indirilmiş olmakla birlikte, bu yeni gelişmenin etkisiyle, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük Fabrikamızda 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir.

    Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir."

    Pandeminin ortaya çıktığı ilk aylarda fabrikalar kapanmış, sıfır araç bulunurluğunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Yetkililer çip krizi nedeniyle de araç bulunurluğunda sorun yaşanabileceğini belirtiyor. Anlaşılan bunun etkisini önümüzdeki aylarda göreceğiz.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928207
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    donanimhaber.com/...

    1 hafta önce çip krizi fiyatları artırabilir diye haber yapılmış, ford diyorki biz kapatıyoruz ama sonrasında aynı adette üreteceğiz. aynı adette üretiyor işte, peki neden fiyat artacak? Rtx3090 mı takıyorsunuz arabaya? yalan dolan bıktık artık.

    2.el götür arabayı teklif et alan yok. nerde 2.el fiyatı artıyor? tv internet artık yalan makinesi oldu. ver parayı istediğin yalanı söylet.

    Almıyoruz, Aldırmıyoruz.
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    M mrspotter 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu çip krizi bitmedi bi türlü
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