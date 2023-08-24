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    Makyajlı Mercedes EQA ve EQB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Mercedes, ürün gamındaki en erişilebilir elektrikli modelleri olan Mercedes Benz EQA ve EQB'yi makyajladı. Tasarımında ufak değişiklikler yapılan modeller, artırılan menzilleriyle de dikkat çekiyor.
    Makyajlı Mercedes EQA ve EQB tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Mercedes Benz EQA ve EQB'nin ön bölümünde, daha pahalı modellerdeki gibi yıldız desenli parlak siyah panjura geçiş yapıldığı görülüyor. Farların da artık ince bir LED şerit ile birbirine bağlandığı modellerin tamponunda da aerodinamik odaklı dokunuşlar görmekteyiz. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar daha farklı 3 boyutlu motifle yenilenmiş durumda.

    EQA ve EQB'nin iç mekanında Mercedes'in dokunmatik kontrollere sahip yeni üç kollu direksiyon simidini görmekteyiz. Konsoldaki 10.25 inçlik bitişik ekranlar, markanın en yeni MBUX yazılımıyla çalışıyor. Bu yeni yazılım, üç farklı ekran stili, 10 farklı renk seçeneği ve daha sade bir arayüzü beraberinde getiriyor. Buna ek olarak cep telefonları kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile sisteme bağlanabiliyor.

    Yenilenen modellerin orta konsolundaki trackpad artık yok. Bu eksikliği örtmek adına multimedya kontrolüne destek veren sesli asistan artık eskiye göre daha iyi çalışıyor. EQA ve EQB'de ayrıca Dolby Atmos özellikli Burmester surround ses sistemi de opsiyon olarak sunuluyor. Ek olarak, şeritte tutma asistanı gibi opsiyonel güvenlik sistemlerinin de eskiye göre daha az müdahaleci olduğu ifade ediliyor.

    Makyajlı Mercedes EQA ve EQB tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Standart ısı pompasıyla daha verimli bir ısı yönetim sistemine sahip olan EQA, yüksek oturma pozisyonu ile araca giriş/çıkışı daha konforlu hale getirirken görüş açısını da iyileştiriyor. EQA'nın arka koltukları standart olarak 40:20:40 oranında katlanabiliyor. Kompakt elektrikli modelin bagaj hacmi 340 ila 1320 litre arasında değişiklik gösteriyor.

    Makyajlı EQB, ilk kez beş kişilik versiyonda çeki demiri opsiyonuna sahip. Otomobilin altyapısı bu özellik doğrultusunda güçlendirilmiş. Söz konusu model, önden çekişli versiyonda 1400 kg, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise 1700 kg'a kadar römork çekme kapasitesine sahip. 

    Mercedes Benz EQA; EQA 250, EQA 250+, EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC versiyonları ile satılmaya devam ediyor. Motor ve batarya seçeneklerinde herhangi bir değişiklik yok fakat yapılan aerodinamik iyileştirmeler ile maksimum menzil 560 kilometreye yükselmiş. Bu menzil, 70,5 kWsa'lik bataryanın kullanıldığı EQA 250+ versiyonu için geçerli.

    Makyajlı Mercedes EQA ve EQB tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes Benz EQB ise EQB 250+, EQB 300 4MATIC ve EQB 350 4MATIC versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sırasıyla 140, 168 ve 215 kW güce sahip bu versiyonlarda, EQA'da olduğu gibi 66,5 ve 70,5 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip bataryalar kullanılıyor. EQB'nin maksimum sürüş menzili de makyaj operasyonuyla birlikte 536 kilometreye çıkarılmış. Bu değer yine tek motorlu EQB 250+ versiyonu için geçerli.

    EQA ve EQB'nin maksimum şarj desteği hala 100 kW ancak daha büyük modellerden alınan Tak & Şarj et uygulaması sayesinde kimlik doğrulama ve ödeme yapmak için ekstra adımlar gerekmediğinden şarj için harcanan mesainin de kısalacağı ifade ediliyor. Makyajlı modellerin fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut EQA'nın ülkemizdeki fiyatı 2.360.000 TL'den başlıyor. EQB ise 2.450.000 TL başlangıç fiyatına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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