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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai i20 N Line sportif dokunuşlarla geldi

    Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanan yeni Hyundai i20'yi daha sportif detaylarla buluşturan yeni i20 N Line tanıtıldı.
    6 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai i20 N Line sportif dokunuşlarla geldi
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    Önümüzdeki ay Türkiye'de satışa sunulması planlanan yeni Hyundai i20'nin daha sportif detaylara sahip i20 N Line versiyonu üzerindeki örtü kaldırıldı.

    Yeni Hyundai i20 N Line'ın dış tasarımına baktığımızda, Koreli markanın 'Sensuous Sportiness' felsefesini performanslı N modellerinin tasarım ögeleriyle buluşturduğunu görüyoruz. Altıgen ızgara üzerinde damalı bayrak havası yaratan motifleri ve üçgen şekilli hava girişleri arasında uzanan ince karakter çizgisini bu detaylara örnek göstermek mümkün. Hyundai'ye göre bu çizgi, yeni i20 N Line'ın sportif karakterini öne çıkarıyor.

    Hyundai tasarımcılarının i20 N Line'ın arka bölümünü de elden geçirdiğini söylemek mümkün. Standart versiyona kıyasla daha agresif tasarlanan arka tamponda, difüzöre entegre edilen üçgen şekilli sis lambası ve parlak krom çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra çift tonlu tasarıma sahip 17 inç alaşım jantları da i20 N Line'ın tasarım detayları arasında görmekteyiz.

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    Yeni Hyundai i20 N Line sportif dokunuşlarla geldi
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    Değişim rüzgarları yeni Hyundai i20 N Line'ın iç mekanında da devam ediyor. N logosu ve kırmızı dikişlere sahip N spor koltuklar, özel N direksiyon simidi, kırmızı detaylara sahip deri kaplama vites topuzu ve metal pedallar bu alanda karşımıza çıkan yeniliklerden.

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    Yeni Hyundai i20 N Line'ın kaputu altında 118 beygir güç üreten 1.0 litre T-GDI turbo motor bulunuyor. Yakıt ekonomisini artırmak adına 48V hafif hibrit teknolojisiyle eşlenebilen sistem, Hyundai'nin Akıllı Manuel Şanzıman'ıyla da (iMT) tercih edilebiliyor.

    Sportif donanımlı i20 N Line ve onun ardından karşımıza çıkacak performanslı i20 N modelleri Türkiye'de üretilecek. Markadan yapılan açıklamada yeni i20 N'in şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü seri üretim otomobil olacağı belirtildi.



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    Hyundai kadar hizli atilim yapan arac firma sayisi cok az gercekten
    Yorumu gör »     punkek
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ibo-wan 5 sa.
    Arkası çirkin olmuş gerçekten
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    Denorath 6 sa.
    Fiyatlar nasıl?
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    punkek 6 sa. editörün seçimi
    Hyundai kadar hizli atilim yapan arac firma sayisi cok az gercekten
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    Ussuz (mehmet ) 6 sa.
    En güçlü seri üretim otomobil ne alâka onu anlamadım
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa. Ussuz
    Şu an ülkemizde üretilen en güçlü seri üretim otomobil Honda Civic Sedan 1.5 Turbo (180 beygir). i20 N ise 1.6 Turbo 204 beygir olacak.
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    VS18 (Osman Cengeri) 6 sa.
    Ön tasarım iyi güzel hoş ama o arka taraf ne öyle ya
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