Yeni Hyundai i20 N Line sportif dokunuşlarla geldi

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Önümüzdeki ay Türkiye'de satışa sunulması planlanan yeni Hyundai i20'nin daha sportif detaylara sahip i20 N Line versiyonu üzerindeki örtü kaldırıldı.

Yeni Hyundai i20 N Line'ın dış tasarımına baktığımızda, Koreli markanın 'Sensuous Sportiness' felsefesini performanslı N modellerinin tasarım ögeleriyle buluşturduğunu görüyoruz. Altıgen ızgara üzerinde damalı bayrak havası yaratan motifleri ve üçgen şekilli hava girişleri arasında uzanan ince karakter çizgisini bu detaylara örnek göstermek mümkün. Hyundai'ye göre bu çizgi, yeni i20 N Line'ın sportif karakterini öne çıkarıyor.

Hyundai tasarımcılarının i20 N Line'ın arka bölümünü de elden geçirdiğini söylemek mümkün. Standart versiyona kıyasla daha agresif tasarlanan arka tamponda, difüzöre entegre edilen üçgen şekilli sis lambası ve parlak krom çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra çift tonlu tasarıma sahip 17 inç alaşım jantları da i20 N Line'ın tasarım detayları arasında görmekteyiz.

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Değişim rüzgarları yeni Hyundai i20 N Line'ın iç mekanında da devam ediyor. N logosu ve kırmızı dikişlere sahip N spor koltuklar, özel N direksiyon simidi, kırmızı detaylara sahip deri kaplama vites topuzu ve metal pedallar bu alanda karşımıza çıkan yeniliklerden.

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Yeni Hyundai i20 N Line'ın kaputu altında 118 beygir güç üreten 1.0 litre T-GDI turbo motor bulunuyor. Yakıt ekonomisini artırmak adına 48V hafif hibrit teknolojisiyle eşlenebilen sistem, Hyundai'nin Akıllı Manuel Şanzıman'ıyla da (iMT) tercih edilebiliyor.

Sportif donanımlı i20 N Line ve onun ardından karşımıza çıkacak performanslı i20 N modelleri Türkiye'de üretilecek. Markadan yapılan açıklamada yeni i20 N'in şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü seri üretim otomobil olacağı belirtildi.

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