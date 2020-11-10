Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

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Geçtiğimiz eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson, iç ve dış tasarımındaki radikal değişimle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Koreli marka şimdi de yeni Tucson N Line'ın tasarımını gösteren ipucu görselleri paylaştı.

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Paylaşılan görsellerde yeni Tucson N Line'ın sadece dış tasarımını görebiliyoruz. Yeni Tucson, sahip olduğu tasarım dili ve sert geçişli çizgileriyle halihazırda oldukça sportif bir model. Yeni Tucson N Line'da ise buna ek olarak farlarda ve tamponun alt kısmında dokunuşlar yapılmış. Ayrıca standart versiyonda kullanılan siyah plastik parçalar da gövde rengine dahil edilmiş.

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Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu jant tasarımı ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz. Yeni Tucson N Line'ın iç mekanını henüz göremiyoruz. Fakat bu alanda da ön koltuklar ve direksiyon gibi parçalar ile döşemelerde konforu da odağına alan sportif dokunuşlar görmemiz muhtemel.

Hyundai’nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Koreli marka, Tucson dahil olmak üzere Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerinde N Line versiyonuna yer vererek pazar payını ve iddiasını artırmak istiyor. Yeni Tucson N Line da bu kapsamda 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.

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