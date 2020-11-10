Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Geçtiğimiz eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson, iç ve dış tasarımındaki radikal değişimle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Koreli marka şimdi de yeni Tucson N Line'ın tasarımını gösteren ipucu görselleri paylaştı.İlginizi Çekebilir Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor
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Paylaşılan görsellerde yeni Tucson N Line'ın sadece dış tasarımını görebiliyoruz. Yeni Tucson, sahip olduğu tasarım dili ve sert geçişli çizgileriyle halihazırda oldukça sportif bir model. Yeni Tucson N Line'da ise buna ek olarak farlarda ve tamponun alt kısmında dokunuşlar yapılmış. Ayrıca standart versiyonda kullanılan siyah plastik parçalar da gövde rengine dahil edilmiş.
Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu jant tasarımı ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz. Yeni Tucson N Line'ın iç mekanını henüz göremiyoruz. Fakat bu alanda da ön koltuklar ve direksiyon gibi parçalar ile döşemelerde konforu da odağına alan sportif dokunuşlar görmemiz muhtemel.
Hyundai’nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Koreli marka, Tucson dahil olmak üzere Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerinde N Line versiyonuna yer vererek pazar payını ve iddiasını artırmak istiyor. Yeni Tucson N Line da bu kapsamda 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Arka cam üzerinde ki logo ise efsane, tasarlayana yılın balkabağı ödülü vermek lazım.