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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

    Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson'un N Line versiyonu da resmiyet kazandı. Yeni Tucson N Line, 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson, iç ve dış tasarımındaki radikal değişimle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Koreli marka şimdi de yeni Tucson N Line'ın tasarımını gösteren ipucu görselleri paylaştı.

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    Paylaşılan görsellerde yeni Tucson N Line'ın sadece dış tasarımını görebiliyoruz. Yeni Tucson, sahip olduğu tasarım dili ve sert geçişli çizgileriyle halihazırda oldukça sportif bir model. Yeni Tucson N Line'da ise buna ek olarak farlarda ve tamponun alt kısmında dokunuşlar yapılmış. Ayrıca standart versiyonda kullanılan siyah plastik parçalar da gövde rengine dahil edilmiş.

    Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
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    Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu jant tasarımı ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz. Yeni Tucson N Line'ın iç mekanını henüz göremiyoruz. Fakat bu alanda da ön koltuklar ve direksiyon gibi parçalar ile döşemelerde konforu da odağına alan sportif dokunuşlar görmemiz muhtemel.

    Hyundai’nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Koreli marka, Tucson dahil olmak üzere Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerinde N Line versiyonuna yer vererek pazar payını ve iddiasını artırmak istiyor. Yeni Tucson N Line da bu kapsamda 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fazladan elektrik faturası gelebilir.
    Yanıtla
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    KitapMeraklisi (Ali Coşkun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Farlara bayıldım ya.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzak Doğulular bir ara bıraktılar Mercedes'den tasarım çalmayı, şimdi yine başladılar.

    Arka cam üzerinde ki logo ise efsane, tasarlayana yılın balkabağı ödülü vermek lazım.
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    War Rock 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizlik bir şey yok yine
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    freshwind 1 gün ( Mesaj Silindi )
    dizel otm olmayacak diye söyleniyo, hayatının hatasını yapar hyundai.
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    deoks 1 gün ( Mesaj Silindi )
    500 binden giriş yapar.
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    trexin (fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhtesem duruyor da cok para isterler buna
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Satar bu
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    CapriceClassic 1 gün ( Mesaj Silindi )
    arka far çok hoş da arkasında trafik ışığında duran iyi sövecek gibi duruyor...
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    Dwayne35 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arabanın ne zaman Tr geliceğini düşünmekten ziyade ÖTV+MTV yi düşünüyorum
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6467 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    yeni hyundai tucson, yeni tucson n line ve
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