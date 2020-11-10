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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor

    Pandemi süreci, ÖTV zammı ve kurdaki hareketlilikten etkilenen otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Corolla Hybrid 2020 Kasım fiyat listesinde artık giriş seviyesi bile 300 bin TL'yi aşmış durumda
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor
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    Türkiye'de hibrit otomobil denince ilk akla gelen markalardan biri Toyota ve onun popüler modeli Corolla Hybrid oluyor. Peki Toyota Corolla Hybrid fiyatları şu an ne durumda?

    Ülkemizdeki en uygun hibrit modellerden biri olan Toyota Corolla Hybrid fiyat listesinde son dönemde ciddi bir yükseliş görmekteyiz. Bu yükselişten en çok etkilenen de şüphesiz ki Corolla Hybrid'in giriş seviyesi olmuş. Zira artık giriş seviyesinde bile 300 bin TL sınırının aşıldığını söylemek mümkün.

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    Toyota Corolla Hybrid, ülkemizde Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seviyeleriyle satılıyor. Çok değil kısa bir süre önce fiyat yelpazesi 236 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyordu. Fakat güncel Corolla Hybrid fiyat listesine göz attığımızda giriş seviyesindeki Corolla Hybrid Dream paketinin artık 305.350 TL'den başladığını görüyoruz.

    Corolla Hybrid ailesinin en pahalı üyesi Passion X-Pack fiyatı ise 350 bin TL sınırını aşmış durumda. Toyota Corolla Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Fiyat
    Hybrid Dream e-CVT 305.350 TL
    Hybrid Flame e-CVT 314.750 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 323.650 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 351.650 TL

    Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sedan versiyonda olduğu gibi Corolla Hatchback Hybrid fiyatları da yükseliş trendinde. Corolla Hatchback Hybrid fiyatlarının da Kasım'da 12 bin TL civarında zamlandığını görüyoruz. Toyota Corolla Hatchback Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Fiyat
    Hybrid Dream e-CVT 317.250 TL
    Hybrid Dream X-Pack e-CVT 330.450 TL
    Hybrid Flame e-CVT 326.850 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 340.650 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 367.050 TL


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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Stand Alone (STAND ALONE) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BenYoruldumHayat
    Hangi memur 300,000 TL üstü değerinde araba alıyormuş?
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Teknoloji sitesi burası, araba da teknolojik bir ürün bildiğin gibi istediğin tarz haberler için ahabere bakabilirsin
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    TITAN (S K) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aaa olur mu V şekilde büyüme sergiliyoruz üretim ekonomisine geçiyoruz ocak aralıktan şubat ocaktan güzel olacak
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DoğanGörünümlüToros 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu arabanın pahalı olmasının sebebi ne? Motor desen turbo yok, batarya desen 2kwh bile değil, (500 liralık araba aküsü 0,9kwh) kalite desen japon. Elektrik motoru desen 15-20 bglik basit güçsüz bir motor.
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    matador_mirkhan 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Biliyorsunuz bunlar herkesin alabileceği şeyler değil!
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    firat_kilic 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Milli araçla da Osmanlı tokadı gelir artık :)
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    berk768 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes araba alacak diye bir zorunluluk yok.
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    BOLDVIPER 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şu hibrit olayı ne zaman patlayacak merak ediyorum hibrit ayağına eskı nesıl motorları dayayıp duruyorlar hala karına kar katarak ya tam elektrıklı olsun ya normal fosıl yakıt
    Yanıtla +1
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    Olgi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayi fiyat Tablonun en altina al-satci galerici fiyatlarina ekleyin
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O koyun lafının arkasından birşey yazarım ben ama benim terbiyeme sığmaz böyle şeyler. Yoksa bilmediğimizden değil..
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    V2 (Vince ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba bir grup azinligin erisebilecegi seydir bundan sonra.
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    Zampara1234 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En ucuz paketinin adını "Dream" koymuş adamlar. Sanki anca hayalinizde görürsünüz der gibi.
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    hakanhan68 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yapma bakanım mahvettiniz bizi

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    8917 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    toyota corolla fiyat, corolla hybrid fiyat listesi ve
    3 etiket daha sıvı soğutma Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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