Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor

Türkiye'de hibrit otomobil denince ilk akla gelen markalardan biri Toyota ve onun popüler modeli Corolla Hybrid oluyor. Peki Toyota Corolla Hybrid fiyatları şu an ne durumda?
Ülkemizdeki en uygun hibrit modellerden biri olan Toyota Corolla Hybrid fiyat listesinde son dönemde ciddi bir yükseliş görmekteyiz. Bu yükselişten en çok etkilenen de şüphesiz ki Corolla Hybrid'in giriş seviyesi olmuş. Zira artık giriş seviyesinde bile 300 bin TL sınırının aşıldığını söylemek mümkün.İlginizi Çekebilir Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Toyota Corolla Hybrid, ülkemizde Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seviyeleriyle satılıyor. Çok değil kısa bir süre önce fiyat yelpazesi 236 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyordu. Fakat güncel Corolla Hybrid fiyat listesine göz attığımızda giriş seviyesindeki Corolla Hybrid Dream paketinin artık 305.350 TL'den başladığını görüyoruz.
Corolla Hybrid ailesinin en pahalı üyesi Passion X-Pack fiyatı ise 350 bin TL sınırını aşmış durumda. Toyota Corolla Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:
|Versiyon
|Fiyat
|Hybrid Dream e-CVT
|305.350 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|314.750 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|323.650 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|351.650 TL
Sedan versiyonda olduğu gibi Corolla Hatchback Hybrid fiyatları da yükseliş trendinde. Corolla Hatchback Hybrid fiyatlarının da Kasım'da 12 bin TL civarında zamlandığını görüyoruz. Toyota Corolla Hatchback Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:
|Versiyon
|Fiyat
|Hybrid Dream e-CVT
|317.250 TL
|Hybrid Dream X-Pack e-CVT
|330.450 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|326.850 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|340.650 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|367.050 TL
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Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
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