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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni tasarım dili ve keskin çizgileri ile zaten oldukça sert görünen yeni Tucson, bugün tanıtılan N Line versiyonuyla daha da sportif hale geldi. İşte yeni Tucson N Line'ın detayları:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın sonunda ilk resmi görüntüleri paylaşılan Hyundai Tucson N Line üzerindeki örtü bugün tamamen kaldırıldı. Önümüzdeki bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni Tucson N Line, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Tucson, sahip olduğu tasarım dili ve sert geçişli çizgileriyle halihazırda oldukça sportif bir model. Yeni Tucson N Line'da ise buna ek olarak farlarda ve tamponun alt kısmında dokunuşlar yapılmış. Ayrıca standart versiyonda kullanılan siyah plastik parçalar da gövde rengine dahil edilmiş.

    Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu 19 inç jantlar ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz. Ayrıca bu alanda standart modeldekine kıyasla daha agresif bir spoyler kullanılmış. Yeni Tucson N Line, bu versiyona özel 'Shadow Grey' de dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Bu seçeneklerden beş tanesi 'Phantom Black' olarak adlandırılan sihay tavan ile kombinlenebiliyor.

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    Yeni Hyundai Tucson N Line'ın iç mekanında da özel dokunuşlar mevcut. Sportif SUV modelde deri ve süet karışımı koltuklar dikkat çekerken pek çok alanda güzel bir kontrast oluşturan kırmızı dikişler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra parlak siyah detaylar, N direksiyon simidi, alüminyum pedal seti ve siyah tavan döşemesi de bu alanda karşımıza çıkan dokunuşlardan.

    Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Standart Tucson'da olduğu gibi yeni Tucson N Line'da da hafif hibrit, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteğine sahip motorlar mevcut. 48V hafif hibrit desteğine sahip dizel motorun da yer aldığı seçenekler şöyle:

    • 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 PS)
    • 1.6 T-GDI Hybrid (230 PS)
    • 1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 or 150 PS)
    • 1.6 T-GDI (150 PS)
    • 1.6 CRDi 48V (136 PS)

    Son olarak, yeni Tucson N Line'ın bazı versiyonlarında bu modele özel olacak şekilde ayarlanmış elektronik kontrollü süspansiyon sistemine yer verilmiş. Hyundai'nin açıklamasına göre daha eğlenceli bir sürüş imkanı veren bu sistem, direksiyon komutlarına ve aracın hareketlerine daha hızlı ve daha güçlü tepki veriyor.

    Yeni Hyundai Tucson N Line önümüzdeki bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak. Hibrit ve PHEV versiyonlar ise yaz aylarında satın alınabilir olacak.



    https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-reveals-sporty-n-line-trim-of-all-new-tucson/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kadir_yilmaz (kadir yilmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellikle son zamanlarda ürün özelliklerine bakmadan önce fiyatına bakıyorum. Fiyatı makulsa inceliyorum değilse bakmak bile istemiyorum.



    Çok değil 1-1 buçuk sene önce bu tarz arabaları beğendiğim taktirde bir gün alabileceğimi biliyordum. Şimdi beğensem de alamıyorum, alamıyacağımı bildiğim için bakmak içimden gelmiyor.
    Özellikle son zamanlarda ürün özelliklerine bakmadan önce fiyatına bakıyorum. Fiyatı makulsa inceliyorum değilse bakmak bile istemiyorum. Çok...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    C Clusive 46 dk. ( Mesaj Silindi ) kadir_yilmaz
    İnsanları hayatından bezdirdiler. Aynı durum bende de var. Hayal kuramaz olduk...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    funkerman 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarimda geriye gitmek... Eski kasa daha heybetli ve şıktı
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    homebird (Bilen BİLİR) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tuscon sahibi olarak yeni kasanın dış tasarımı beğenmedim, ama içi güzel.
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    ® ®ed 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    önü honda civic e benzemiş çok kötü düzgün far koymak çok mu zor ya.illa değişik olacaksa pejo gibi şık yapılabilirdi.
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    erdem552 (Erdem Aydın) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önceki kasa daha şıktı bana göre. SUV araçlar içerisinde Tucson özellikle dış tasarım olarak en beğendiğim modeldi. Şimdi ki tasarımı bana çok itici geliyor...
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    Bob Kelso 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kare tekerlek yuvaları çirkin.
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    kadir_yilmaz (kadir yilmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellikle son zamanlarda ürün özelliklerine bakmadan önce fiyatına bakıyorum. Fiyatı makulsa inceliyorum değilse bakmak bile istemiyorum.



    Çok değil 1-1 buçuk sene önce bu tarz arabaları beğendiğim taktirde bir gün alabileceğimi biliyordum. Şimdi beğensem de alamıyorum, alamıyacağımı bildiğim için bakmak içimden gelmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    C Clusive 46 dk. ( Mesaj Silindi ) kadir_yilmaz
    İnsanları hayatından bezdirdiler. Aynı durum bende de var. Hayal kuramaz olduk...
    Yanıtla +6
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