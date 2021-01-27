Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın sonunda ilk resmi görüntüleri paylaşılan Hyundai Tucson N Line üzerindeki örtü bugün tamamen kaldırıldı. Önümüzdeki bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni Tucson N Line, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yeni Tucson, sahip olduğu tasarım dili ve sert geçişli çizgileriyle halihazırda oldukça sportif bir model. Yeni Tucson N Line'da ise buna ek olarak farlarda ve tamponun alt kısmında dokunuşlar yapılmış. Ayrıca standart versiyonda kullanılan siyah plastik parçalar da gövde rengine dahil edilmiş.

Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu 19 inç jantlar ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz. Ayrıca bu alanda standart modeldekine kıyasla daha agresif bir spoyler kullanılmış. Yeni Tucson N Line, bu versiyona özel 'Shadow Grey' de dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Bu seçeneklerden beş tanesi 'Phantom Black' olarak adlandırılan sihay tavan ile kombinlenebiliyor.

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Yeni Hyundai Tucson N Line'ın iç mekanında da özel dokunuşlar mevcut. Sportif SUV modelde deri ve süet karışımı koltuklar dikkat çekerken pek çok alanda güzel bir kontrast oluşturan kırmızı dikişler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra parlak siyah detaylar, N direksiyon simidi, alüminyum pedal seti ve siyah tavan döşemesi de bu alanda karşımıza çıkan dokunuşlardan.

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Standart Tucson'da olduğu gibi yeni Tucson N Line'da da hafif hibrit, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteğine sahip motorlar mevcut. 48V hafif hibrit desteğine sahip dizel motorun da yer aldığı seçenekler şöyle:

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 PS)

1.6 T-GDI Hybrid (230 PS)

1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 or 150 PS)

1.6 T-GDI (150 PS)

1.6 CRDi 48V (136 PS)

Son olarak, yeni Tucson N Line'ın bazı versiyonlarında bu modele özel olacak şekilde ayarlanmış elektronik kontrollü süspansiyon sistemine yer verilmiş. Hyundai'nin açıklamasına göre daha eğlenceli bir sürüş imkanı veren bu sistem, direksiyon komutlarına ve aracın hareketlerine daha hızlı ve daha güçlü tepki veriyor.

Yeni Hyundai Tucson N Line önümüzdeki bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak. Hibrit ve PHEV versiyonlar ise yaz aylarında satın alınabilir olacak.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-reveals-sporty-n-line-trim-of-all-new-tucson/

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