Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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2019'da tanıtılan bazı yeni modeller geç de olsa Türkiye'ye gelmeye başladı. Onlardan biri de yeni Nissan Juke. Kısa süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Nissan Juke fiyatı 229.900 TL'den başlıyor.

Yeni Nissan Juke, Türkiye'de Tekna, Platinum ve Platinum Premium adı verilen donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Kaputun altına baktığımızda ise 1.0 litre DIG-T üç silindirli benzinli motorla karşılaşıyoruz. 115 beygir güç üreten motor, tercih edilen şanzımana göre 180 veya 200 Nm tork üretiyor. Yeni Nissan Juke'un şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT'den oluşuyor. Manuel şanzıman sadece Tekna seviyesinde mevcut.

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CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Nissan Juke, bu sayede selefine göre daha ferah bir kabine kavuşmuş. İkinci nesil Juke’un uzunluğu 4,210 mm’ye, yüksekliği 1,595 mm’ye, genişliği ise 1,800 mm’ye ulaşmış. Yani bir önceki jenerasyona göre 85 mm uzamış, 170 mm genişlemiş ve 30 mm alçalmış.

Yeni Nissan Juke’un boyutlarındaki bu iyileştirmeler arka yolcular için sunulan diz mesafesine 5.8 cm, baş mesafesine ise 1.1 cm artış olarak yansımış. Yenilenen kompakt crossover’ın bagaj hacmi de yüzde 20 artarak 422 litreye çıkmış. 2020 Nissan Juke’un tüm bu iyileştirmelere rağmen selefinden 23 kg daha hafif olmayı başardığını da belirtmekte fayda var.

Yeni Nissan Juke'un giriş seviyesini oluşturan Tekna paketinin dikkat çeken donanımlarına baktığımızda LED ön farlar ve gündüz sürüş farları, LED arka stoplar, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı (Android Auto & Apple CarPlay), geri görüş kamerası, arka park sensörü, araç içi acil çağrı sistemi (e-Call), 17 inç alaşım jantlar, akıllı şerit takip asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Yeni Nissan Juke (lansman) fiyat listesi şöyle:

Model Donanım Fiyat Yeni Juke Tekna (manuel) 229.900 TL Yeni Juke Tekna (Otomatik) 297.900 TL Yeni Juke Platinum (Otomatik) 317.900 TL Yeni Juke Platinum Perso (Otomatik) 332.900 TL Yeni Juke Platinum Premium (Otomatik) 349.900 TL

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