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    Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    2019 yılında yepyeni tasarımı, büyüyen boyutları ve güvenlik teknolojileriyle karşımıza çıkan yeni Nissan Juke sonunda Türkiye'ye ayak bastı. Yeni Nissan Juke fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    10

    Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    2019'da tanıtılan bazı yeni modeller geç de olsa Türkiye'ye gelmeye başladı. Onlardan biri de yeni Nissan Juke. Kısa süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Nissan Juke fiyatı 229.900 TL'den başlıyor.

    Yeni Nissan Juke, Türkiye'de Tekna, Platinum ve Platinum Premium adı verilen donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Kaputun altına baktığımızda ise 1.0 litre DIG-T üç silindirli benzinli motorla karşılaşıyoruz. 115 beygir güç üreten motor, tercih edilen şanzımana göre 180 veya 200 Nm tork üretiyor. Yeni Nissan Juke'un şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT'den oluşuyor. Manuel şanzıman sadece Tekna seviyesinde mevcut.

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    CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Nissan Juke, bu sayede selefine göre daha ferah bir kabine kavuşmuş. İkinci nesil Juke’un uzunluğu 4,210 mm’ye, yüksekliği 1,595 mm’ye, genişliği ise 1,800 mm’ye ulaşmış. Yani bir önceki jenerasyona göre 85 mm uzamış170 mm genişlemiş ve 30 mm alçalmış.

    Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Nissan Juke’un boyutlarındaki bu iyileştirmeler arka yolcular için sunulan diz mesafesine 5.8 cm, baş mesafesine ise 1.1 cm artış olarak yansımış. Yenilenen kompakt crossover’ın bagaj hacmi de yüzde 20 artarak 422 litreye çıkmış. 2020 Nissan Juke’un tüm bu iyileştirmelere rağmen selefinden 23 kg daha hafif olmayı başardığını da belirtmekte fayda var.

    Yeni Nissan Juke'un giriş seviyesini oluşturan Tekna paketinin dikkat çeken donanımlarına baktığımızda LED ön farlar ve gündüz sürüş farları, LED arka stoplar, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı (Android Auto & Apple CarPlay), geri görüş kamerası, arka park sensörü, araç içi acil çağrı sistemi (e-Call), 17 inç alaşım jantlar, akıllı şerit takip asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özellikler bulunuyor.

    Yeni Nissan Juke (lansman) fiyat listesi şöyle:

    Model Donanım Fiyat
    Yeni Juke Tekna (manuel) 229.900 TL
    Yeni Juke Tekna (Otomatik) 297.900 TL
    Yeni Juke Platinum (Otomatik) 317.900 TL
    Yeni Juke Platinum Perso (Otomatik) 332.900 TL
    Yeni Juke Platinum Premium (Otomatik) 349.900 TL



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    G gently weeps (kaan tuncel) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tekna Manuel ile Tekna otomatik arasında sadece 60 bin tlcik fark var. Sebebi ise belli ileri düzey vergilendirme sistemimiz teşekkürler AKP. Eskiden araba almak hayaldi şimdi düşünemiyoruz bile.
    Tekna Manuel ile Tekna otomatik arasında sadece 60 bin tlcik fark var. Sebebi ise belli ileri düzey vergilendirme sistemimiz teşekkürler AKP. Eskiden araba alma...
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    Yanıtla +41
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    RichesMen (Servet bey) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu kardeşinizin bir hesabı var 300.000TL kredi çeksek aylık 8.500TL ödemeyle 60 ayda geri ödemesi toplam 515.000TL arabamızı alırız! yada yarısı peşin olsun 150.000TL kredi aylık 4.250TL ödeyerek 60 ayda toplam geri ödemesi 255.000TL arabamızı alırız.... şimdi en büyük sorunu açıklıyorum! evin kirasını kim ödeyecek? elektrik,su,doğalgaz,internet,telefon,yol parası,market alışverişi,giyim,ayakkabı,ilaç masrafları,çoluk-çocuğun okul masraflarını bunları kim karşılayacak soruyorum size bu zalim yönetim bu aziz millete bir arabayı bile layık görmüyor! bunların peşinden nasıl gideceksiniz soruyorum sizlere..
    Bu kardeşinizin bir hesabı var 300.000TL kredi çeksek aylık 8.500TL ödemeyle 60 ayda geri ödemesi toplam 515.000TL arabamızı alırız! yada yarısı peşin ...
    Devamını Gör
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    Milleti taksi çıkması albealara mahkum ettiler
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    1
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatımı önemli işlevi mi
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    Alqu 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yok kesinlikle bu işte hata var. şu arabaya şu fiyatı ödediğimizi hansa falan anlatsak suratımıza tükürebilir yada yapmaz hans medeni adamdır güler ve uzaklaşır.
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    faniseyler (halit özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni juke güzel geldi bana. Ama rakipleri çok güçlü. Captur, 2008
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu fiyatlara bak, yurt dışında insanların yüzüne bakmadığı arabalara servet ödüyoruz. Emeği geçenlerin Allah belasını versin.
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    B Ben sero 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski kasası 9 senedir bizde. Gayet zevkli bir araba. Şimdiki aile arabası boyutlarına gelmiş.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O paraya bunu alacağıma 2008 falan alırım, en azından görünüş bakımından daha asaletli.
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    M Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    başlangıç arabalarında bu istenen paralar nedir ya ? kim kazanıyor bu kadar parayı ? asgari ücret 3 bin tl değil; yemeden içmeden 100 ay çalışsa alabilecek..
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    linkorn (garphy jam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ötv indirimi zamanında 82.900 liraya anlaşıp, daha sonra kapılardan bateri geçmiyor işe gidemem diye almadığım araba bu. Fiyatlara bak :D ağam bizimle eğleniy
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    bugatti1907 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar saçma bir şey olamaz B suv a %80 otv olabilir mi Allah aşkına. Yine Manuel paketi %50 de tutmuşlar. Oto almaya kalksan ekstra 60 bin. Diyecek söz yok.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ev parasına araba teşekkürler malum kesim
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    5 etiket daha nissan crossover Türkiye Haberleri yeni juke fiyat listesi Bilim ve Teknoloji
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