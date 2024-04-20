OnePlus Pad Go, Avrupa pazarına geliyor: İşte tarih

OnePlus, Hindistan'da duyurusu yapılan uygun fiyatlı tablet modeli OnePlus Pad Go'yu Avrupa pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz hali hazırda markanın Avrupa web sitesinde listelenmiş durumda. Hatta küçük bir depozito yatırılarak rezerve edilebiliyor.
Tabletin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 1 euro depozito ile ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş verenler 30 euro indirim ve 39 euro değerinde ücretsiz 80W SUPERVOOC şarj cihazı kazanma şansına sahip olacaklar. Avrupa satışları, 23 Nisan itibarıyla başlayacak.
OnePlus Pad Go Özellikleri:
- 6 nm Mediatek Helio G99 işlemci
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama alanı
- 11.35 inç 90 Hz IPS ekran
- 8 MP ön ve arka kamera
- 33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pil
OnePlus Pad Go, uygun fiyatlı tablet arayan Avrupalı tüketiciler için cazip bir seçenek olabilir. Çinli markanın 23 Nisan'da OnePlus Watch 2 isimli akıllı saatini de Avrupa pazarında satışa sunacağı hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)