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OnePlus, Hindistan'da duyurusu yapılan uygun fiyatlı tablet modeli OnePlus Pad Go'yu Avrupa pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz hali hazırda markanın Avrupa web sitesinde listelenmiş durumda. Hatta küçük bir depozito yatırılarak rezerve edilebiliyor.

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Tabletin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 1 euro depozito ile ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş verenler 30 euro indirim ve 39 euro değerinde ücretsiz 80W SUPERVOOC şarj cihazı kazanma şansına sahip olacaklar. Avrupa satışları, 23 Nisan itibarıyla başlayacak.

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OnePlus Pad Go Özellikleri:

6 nm Mediatek Helio G99 işlemci

8 GB RAM

128 GB depolama alanı

11.35 inç 90 Hz IPS ekran

8 MP ön ve arka kamera

33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pil

OnePlus Pad Go, uygun fiyatlı tablet arayan Avrupalı tüketiciler için cazip bir seçenek olabilir. Çinli markanın 23 Nisan'da OnePlus Watch 2 isimli akıllı saatini de Avrupa pazarında satışa sunacağı hatırlatalım.

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OnePlus Pad Go, Avrupa pazarına geliyor: İşte tarih