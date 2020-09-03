Yeni Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı: Adeta devrim!

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Türkiye’de SUV segmentinin popüler üyelerinden biri olan Hyundai Tuscon, bu yıl yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor. Yeni Hyundai Tucson’u şimdiye dek kamuflajlı şekilde görebilmiştik fakat Koreli marka resmi teaser’lar paylaşarak yeni Tucson’un tasarımını adeta önümüze sundu.

Yeni Hyundai Tucson’un tasarımına baktığımızda, dördüncü nesliyle karşımıza çıkacak modelin neredeyse bambaşka bir araca dönüştüğünü görebiliyoruz. Yeni Tucson’a ön taraftan baktığımızda ilk dikkatimizi çeken detay bu alanı domine eden geniş ızgara ve onun kenarlarına gizlenen LED gündüz farları oluyor. Gizlenen diyoruz çünkü bu aydınlatmalar kapalıyken ızgaranın bir parçasıymış gibi görünüyor. Açıldığında ise oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkıyor.

Koreli markanın yeni tasarım dili olan “Duygusal Sportiflik” felsefesini sürdüren yeni Hyundai Tucson’daki radikal değişim arka bölümde de devam ediyor. Belirgin omuz çizgisi ve eğimli tavanın sağladığı dinamik görüntüyü köşeli çamurlukları ve 19 inç çaplı yeni jantlarıyla destekleyen yeni Hyundai Tucson’un arka bölümünde oldukça zarif bir C sütunu ve spoyler dikkat çekiyor. Öndeki aydınlatmaların dikey hale getirilmiş şekli gibi görünen LED stop grubu da boydan boya uzanan bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış.

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Yeni Hyundai Tucson’un boyutlarında ve aks mesafesinde güncel modele kıyasla artış yaşanacağını biliyoruz. Bu değişim, Tucson’un daha ferah bir yaşam alanına kavuşmasını sağlayacaktır. Yaşam alanı demişken, Hyundai’nin Interspace olarak adlandırdığı bu alana değinmeden geçmek olmaz. Sadelik ve modern görünümün harmanlandığı alanda sürücünün hemen önünde yeni bir direksiyon ve dijital gösterge ekranı bulunuyor.

Merkezde ise konsolun bir uzantısı gibi görünen dikey bilgi-eğlence ekranı orta bölümün neredeyse tamamını kaplıyor. Klima ayarları gibi pek çok ayar da bu ekranın alt bölümüne entegre edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni Hyundai Tucson’daki çift katmanlı konsol tasarımının kapı içlerine de pürüzsüz bir biçimde aktarılmasının şık bir bütünlük oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Yeni Hyundai Tucson, 15 Eylül 2020’de resmi olarak tanıtılacak. Popüler C-SUV modelinin yeni nesliyle ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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