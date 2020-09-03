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    Yeni Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı: Adeta devrim!

    Yeni Hyundai Tucson, iç ve dış tasarımında devrim niteliğinde diyebileceğimiz değişimlerle geliyor. Sınıfının en dikkat çekici üyelerinden biri olmaya hazırlanan yeni Tucson, 15 Eylül'de tanıtılacak.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı: Adeta devrim!
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    Türkiye’de SUV segmentinin popüler üyelerinden biri olan Hyundai Tuscon, bu yıl yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor. Yeni Hyundai Tucson’u şimdiye dek kamuflajlı şekilde görebilmiştik fakat Koreli marka resmi teaser’lar paylaşarak yeni Tucson’un tasarımını adeta önümüze sundu.

    Yeni Hyundai Tucson’un tasarımına baktığımızda, dördüncü nesliyle karşımıza çıkacak modelin neredeyse bambaşka bir araca dönüştüğünü görebiliyoruz. Yeni Tucson’a ön taraftan baktığımızda ilk dikkatimizi çeken detay bu alanı domine eden geniş ızgara ve onun kenarlarına gizlenen LED gündüz farları oluyor. Gizlenen diyoruz çünkü bu aydınlatmalar kapalıyken ızgaranın bir parçasıymış gibi görünüyor. Açıldığında ise oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkıyor.

    Koreli markanın yeni tasarım dili olan “Duygusal Sportiflik” felsefesini sürdüren yeni Hyundai Tucson’daki radikal değişim arka bölümde de devam ediyor. Belirgin omuz çizgisi ve eğimli tavanın sağladığı dinamik görüntüyü köşeli çamurlukları ve 19 inç çaplı yeni jantlarıyla destekleyen yeni Hyundai Tucson’un arka bölümünde oldukça zarif bir C sütunu ve spoyler dikkat çekiyor. Öndeki aydınlatmaların dikey hale getirilmiş şekli gibi görünen LED stop grubu da boydan boya uzanan bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış.

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    Yeni Hyundai Tucson’un boyutlarında ve aks mesafesinde güncel modele kıyasla artış yaşanacağını biliyoruz. Bu değişim, Tucson’un daha ferah bir yaşam alanına kavuşmasını sağlayacaktır. Yaşam alanı demişken, Hyundai’nin Interspace olarak adlandırdığı bu alana değinmeden geçmek olmaz. Sadelik ve modern görünümün harmanlandığı alanda sürücünün hemen önünde yeni bir direksiyon ve dijital gösterge ekranı bulunuyor.

    Merkezde ise konsolun bir uzantısı gibi görünen dikey bilgi-eğlence ekranı orta bölümün neredeyse tamamını kaplıyor. Klima ayarları gibi pek çok ayar da bu ekranın alt bölümüne entegre edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni Hyundai Tucson’daki çift katmanlı konsol tasarımının kapı içlerine de pürüzsüz bir biçimde aktarılmasının şık bir bütünlük oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    Yeni Hyundai Tucson, 15 Eylül 2020’de resmi olarak tanıtılacak. Popüler C-SUV modelinin yeni nesliyle ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BlueDay_86 (cemil özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Asıl devrim devletin uygulamış olduğu ötv politikası tasarım olsa ne olur anca resimlere bakar dururuz bu saatten sonrada
    1 Yanıt Yanıtla +81
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    FaBeRgE (Halil ibrahim Buruk) 1 hf. ilkerinanç
    Dua ile gidiyormuş araba
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    Moueson 1 hf.
    Hyundai'nin diğer yeni modelleri o kadar çirkin ki bundan da umudum kalmadı artık. Bence Hyundai kendine has güzel bir tasarım dili bulamadı!

    Örnegin



    Yeni elentra

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Yeni i20'nin iğrenç ötesi arka farları

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Aynı şekilde i30'unda iğrenç ötesi konumlandırılmış sis farları

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Hyundai'nin diğer yeni modelleri o kadar çirkin ki bundan da umudum kalmadı artık. Bence Hyundai kendine has güzel bir tasarım dili bulamadı! Örnegin
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    spinattimyalnizliga (:) ) 1 gün
    EQC çakması.
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    DoğanGörünümlüToros 1 gün
    Bundan olsa olsa 1979 iran şeriat devrimi olur.
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    yildiz 1 gün
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    zingfth (Fatih EMİR) 3 gün
    Direksiyona bak Allah aşkına ya. İşten çıkarma sebebi.Hiç mi Bmw mercedes audi görmüyorlar. İğrenç bir tasarım . Arabanın ön kısmı da bizim TOGG u andırıyor.
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    artenis (mehmet n.) 6 gün
    Devlet: Toplam 3 tane mi alacaksın?
    Vatandaş: Hayır 1 tane kendime alacağım,
    Devlet: hmm, sen bilirsin...
    Vatandaş: 3 Tane alırsam ne olur?
    Devlet: 2si bana 1 tanesi sana,
    Vatandaş: Buna soyg...
    Devlet: ŞŞŞ! yavaş, ÖTV denir buna.
    Vatandaş: Tamam 3 tane alıyorum, 1 tanesi benim.
    Devlet: İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte adam gibi adamlık.
    Vatandaş: HÜLOOOOĞĞĞĞ !
    Yanıtla +3
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. (düzenlendi)
    hyundai'nin lüks sayıldığı başka ülke yoktur heralde.bende 2017 tucson tgdi(177bg) var.premium bir araç değil.orta seviye kalitede bir marka.renault'dan bir tık üst,peugeot'dan bir tık alt kalite diyebilirim. 1.6lt dizeller bu suv'larda yetersiz kalıyor.seçenekler arasında yine olsun tabi ama 1.6 turbo benzinlinin de gelmesini beklerim.130-180bg seçenekler olabilir.havalı tasarımdan ziyade bu eksikleri giderseler iyi olur.iyi yönleri:
    • tgdi motor çok iyi.hem az tüketiyor hem 1600kg'yu rahat çekiyor.şehiriçi 9lt tüketirken,otobanda 216kmh'de limitöre kadar rahat hızlanıyor
    • şanzıman dsg'den bir tık iyi.geçiş hızı dsg'ye çok yakınken gaz ve vites tepkisi dsg'den iyi.kalkışlarda 1inci vitesi aktif olarak kullanırken ekonomi için düşük devirleri sarsıntısız kullanıyor.uzun yokuşlarda sabit aragazla 5-10kmh hızda 4-5dk giderse ısınabiliyor
    • frenleri kuvvetli ve dengeli
    • klima sıcak/soğuk iklimlendirme çok kuvvetli.kullanm çok konforlu.arkada da ayarlı klima kanalları var
    • motor,yol ve rüzgar ses izolasyonu çok iyi.bozuk yolda bile tıkırtı yapmıyor.çok sessiz bir araç
    • ses sisteminin ses kalitesi ve gücü beklenmedik derece iyi
    • arka koltuk ve bagaj geniş rahat
    • arka koltuklar ileri ve geri çok farklı açılarla yatırılabiliyor
    • kapılar büyük.inip binmesi çok rahat.bebekli ailelerin arkaya bebekleri oturtması için kapılar çok büyük kolaylık sağlıyor
    kötü yönleri:
    • multimedya ekranı büyük ama sistem çok kalitesiz ve yavaş çalışıyor
    • süspansiyon sert.çukur ve bombelerde darbeleri emmeden hissetiriyor
    • 140kmh üzeri hızlarda yan rüzgarlardan çok etkileniyor.ama bu sanırım tüm suv'larda ortak sorun
    • motor güçlü ama turbo boşluğu çok.ani gaza basınca turbonun devreye girmesi 1sn'ye yakın sürüyor
    • genel olarak malzeme kalitesi vasat.sert plastik olması yanında,düğme tasarımları 90lardan kalma gibi
    • ön oturma alanında saklama alanları az ve ufak.mesela bir suv'un harita cebine 1,5lt pet şişe sığmasını,koltuk altı,direksiyon altı,torpido üstü gibi ekstra saklama alanları olmasını beklerim
    • ön koltuklarda bel destek ayarı yok
    • bu devirde tam boyutlu stepne koymuşlar.ya ince stepne ya da stepnesiz tamir kiti olmasını beklerim.hem gereksiz ağırlık,hem de bagaj zeminini altçaltmak mümkün olmuyor
    • sınıfının ortalaması 1450kg civarıylen tucson 1600kg.yol tutuş,performans ve tüketimi daha iyileştirmek için hafiflemesi lazım
    • sadece söför canımda tek dokunuşla açıp kapama var.3 camda basılı tutmak gerekiyor
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    faithlesszombie (Okan ) 1 hf.
    Sen sus ÖTVn konuşsun
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 1 hf.
    hyundai logoyu güncellemeli artık
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Sonunda ön panelini yeni neslin değişimine göre tasarlamış bir araç gördüm. Hala eski yapıdaki ön panellere büyük ekranları sadece sıkıştırmaya çalışıyorlar, hal böyle olunca ya ekranlar küçük veya biçimsiz kalıyor ya da sağa sola taşıyor.
    Yanıtla +1
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    yaneolacaagdi (burak gunus) 1 hf. (düzenlendi)
    Cakma Ford Edge, logo haric idare eder, aramizda varsa grafiker bir arkadas sunlara adam gibi bir logo yapsin.
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    38270 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 hyundai tucson ve
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