Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek

Tam Boyutta Gör

Erken teşhis tüm kanser tedavileri için birincil olsa da, bazı kanserler son evrelerinde kendilerini gösteriyor. Prostat kanseri daha agresif aşamalara gelmeden kendini belli etmeyen bir kanser türü olduğu için, erken teşhisi sağlayacak araçlar ve belirteçler oldukça büyük önem arz ediyor. İngiltere'deki East Anglia University kurumu tarafından geliştirilen bir idrar testi, prostat kanserini erken teşhis ederek, tedavi için zaman kazandırabilecek gibi görünüyor.

Sağlıklı prostatı ve kanserli prostatı ayırt etmekte karşılaşılan zorluklardan birini de iki prostatın da zaman zaman aynı sonuçları göstermesi oluşturuyor.

Bunlar prostat-spesifik anijenler (PSA) olarak da biliniyor ve normalde vücutta küçük miktarlarda üretiliyor. PSA miktarları yükseldiğinde, hekimler doku örneği alarak dokuda herhangi bir atipi veya displazi olup olmadığını araştırıyorlar.

Fakat bu yükselmeler prostat enfeksiyonu ya da hiç tedaviye gerek duymayan masum tümörleri de işaret edebiliyor. Erkeklerde PSA yükselmelerinin % 75’i , biyopsiler eşliğinde negatif kanser sonucu ile sonuçlanıyor. Yani sonuçlar negatif çıkıyor.

Araştırma ekibi Prostat Ürin Risk Testi (PUR) adını verdikleri bir test geliştirdi. Yeni test; aynı standart testler gibi olsa da, buradaki teknoloji idrar örneklerindeki gen ifadesini analiz ederek risk hastalarını tanıyor.

5 Yıla Kadar Erken Teşhis Edebiliyor

Tam Boyutta Gör

Diğer geliştirilen idrar biyo-işaret testlerini bir adım ileriye taşıyan yenş test, farklı kademedeki prostat kanserlerinin biyo imzalarını tanımlayabiliyor. Bu sayede kanserin agresiflik derecesi değerlendirilerek; kanser türü düşük,orta veya yüksek risk olarak kategorize ediliyor. Bu yılın başlarında yayınlanan araştırma ile PUR testinin , prostat kanserini 5 yıla kadar erken tahmin edebileceği gösterilmiş bulunuyor.

PUR örnekleri biyo belirteçlerin en yüksek ve en stabil olduğu idrar örneğinden yani hastanın ilk idrarından alınıyor.

Araştırma ekibi testi bir adım ileri taşıyıp yeni testi ev kullanım kitine dönüştürdü.

İdrar ile prostat kanseri tayini büyük gelişmelerin kapısını aralamakla birlikte, hastaların testi evlerinde yapabilmeleri de maliyet açısından oldukça büyük avantaj sağlıyor. Bu sebeple hastaların sürekli hastane kontrolüne gitmesine gerek kalmıyor ve biyopsi sürecindeki hasta kaygıları en aza iniyor.

Ayrıca Bkz. "Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi"

Araştırma BioTechniques dergisinde yayımlandı.







https://www.gercekbilim.com/yeni-gelistirilen-idrar-prostat-kanseri-testi-5-yil-erken/