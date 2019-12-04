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    Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek

    İngiltere'deki East Anglia University kurumu tarafından geliştirilen bir idrar testi, prostat kanserini erken teşhis ederek, tedavi için zaman kazandırabilecek. Yeni test ev kullanım kitine uyarlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek
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    Erken teşhis tüm kanser tedavileri için birincil olsa da, bazı kanserler son evrelerinde kendilerini gösteriyor. Prostat kanseri daha agresif aşamalara gelmeden kendini belli etmeyen bir kanser türü olduğu için, erken teşhisi sağlayacak araçlar ve belirteçler oldukça büyük önem arz ediyor. İngiltere'deki East Anglia University kurumu tarafından geliştirilen bir idrar testi, prostat kanserini erken teşhis ederek, tedavi için zaman kazandırabilecek gibi görünüyor.

    Sağlıklı prostatı ve kanserli prostatı ayırt etmekte karşılaşılan zorluklardan birini de iki prostatın da zaman zaman aynı sonuçları göstermesi oluşturuyor.

    Bunlar prostat-spesifik anijenler (PSA) olarak da biliniyor ve normalde vücutta küçük miktarlarda üretiliyor. PSA miktarları yükseldiğinde, hekimler doku örneği alarak dokuda herhangi bir atipi veya displazi olup olmadığını araştırıyorlar.

    Fakat bu yükselmeler prostat enfeksiyonu ya da hiç tedaviye gerek duymayan masum tümörleri de işaret edebiliyor. Erkeklerde PSA yükselmelerinin % 75’i , biyopsiler eşliğinde negatif kanser sonucu ile sonuçlanıyor. Yani sonuçlar negatif çıkıyor.

    Araştırma ekibi Prostat Ürin Risk Testi (PUR) adını verdikleri bir test geliştirdi. Yeni test; aynı standart testler gibi olsa da, buradaki teknoloji idrar örneklerindeki gen ifadesini analiz ederek risk hastalarını tanıyor.

    5 Yıla Kadar Erken Teşhis Edebiliyor

    Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek
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    Diğer geliştirilen idrar biyo-işaret testlerini bir adım ileriye taşıyan yenş test, farklı kademedeki prostat kanserlerinin biyo imzalarını tanımlayabiliyor. Bu sayede kanserin agresiflik derecesi değerlendirilerek; kanser türü düşük,orta veya yüksek risk olarak kategorize ediliyor. Bu yılın başlarında yayınlanan araştırma ile  PUR testinin , prostat kanserini 5 yıla kadar erken tahmin edebileceği gösterilmiş bulunuyor.

    PUR örnekleri biyo belirteçlerin en yüksek ve en stabil olduğu idrar örneğinden yani hastanın ilk idrarından alınıyor.

    Araştırma ekibi testi bir adım ileri taşıyıp yeni testi ev kullanım kitine dönüştürdü.

    İdrar ile prostat kanseri tayini büyük gelişmelerin kapısını aralamakla birlikte, hastaların testi evlerinde yapabilmeleri de maliyet açısından oldukça büyük avantaj sağlıyor. Bu sebeple hastaların sürekli hastane kontrolüne gitmesine gerek kalmıyor ve biyopsi sürecindeki hasta kaygıları en aza iniyor.

    Ayrıca Bkz. "Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi"

    Araştırma BioTechniques dergisinde yayımlandı.



     



    https://www.gercekbilim.com/yeni-gelistirilen-idrar-prostat-kanseri-testi-5-yil-erken/ Yorum Yaz
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen ShapeD-WuSSy
    Şakadır bu. Kesin şakadır...
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    khytr89 1 hf.
    Sağlığın ayıbı mı olur ?

    O sizin bir parçanız. İnsan vücudu, Allah nasıl el ayak vermişse penisi de vermiş erkeğe, kadına da vajina.

    Konu da çok önemli, erkeklerin çok büyük kısmı bu kansere yakalanıyor. Bilim dünyasını tebrik ederim.

    Ek olarak bu kansere yakalanmanızı düşürmek için ayakta çişinizi yapmamanızı öneririm.


    Tamam belki DH'ye teknoloji forumu olarak bakıyorsunuz ama artık başta otomobil olmak üzere bir çok önemli gelişmeleri sunmaya başladı.
    Sağlığın ayıbı mı olur ? O sizin bir parçanız. İnsan vücudu, Allah nasıl el ayak vermişse penisi de vermiş erkeğe, kadına da vajina. Konu da ç...
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    Yanıtla +12
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Bu kadar detaylı resimler paylaşmasaydınız keşke!
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    xDarkAngelx 1 hf.
    Gerçek olmaya çizimlere ve grafiklere bile böyle fantezileriniz varsa valla siz çizgi film bile izlemeyin.



    Görsellerin hiçbiri gerçek bir insan değil.
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    muratkaya 1 hf.
    Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat muayenesi rektal tuşe sadece Türkiye'de değil tüm dünyada onur kırıcı bir muayene yöntemi. Hatta Simpsons'da bir bölümde bir ürolog hakim karşısına çıkıyor, hakim üroloğun kendisine rektal tuşe yaptığını hatırlayıp basit bir şeyden dolayı hapis cezası veriyordu :)))
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    pikalos 1 hf.
    Yorumları okurken vallahi şaştım kaldım.Bilimsel bir araştırma haberinde sunulan resimlerden rahatsız olmuş millet.Bilimsel amaçla sunulan resimlere siz hangi fantezilerle baktınız aceba ???
    Yanıtla +3
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    pikalos 1 hf.
    Prostat muayenesinde hem doktor hem hasta mağdur arkadaş.Doktorun illa makattan parmak atması gerekiyormuş.Valla arkandan parmak yemek delikanlılığı bozar hacı.
    Yanıtla +1
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    alaz1903 1 hf.
    Buraya yazdığım yorum neden silindi? Silen editör/mod her kimse şayet elinden geliyorsa (hiç sanmıyorum) bana nedenini söyleyebilir mi? Söyleyemiyorsa ne yaptığı hakkında hiçbir fikri olmayan boş bir insandır.

    Yaptığım yorumda bu tür görselllerin sağlık haberleri açısından son derece normal olduğu belirtiliyordu.
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    sorusoran12 1 hf.
    Aynı haberi yabancı sitede okuduğumda dijital rektal muayene yaptırmaya insanların çekinmesinden bahsediyordu. Bu yüzden bu test ile drm yaptırmaya çekinen insanlarda evde girişimsiz bir şekilde tarama yapılabileceği yazıyordu. Resmi bu yüzden koymuş olabilirler. Bu arada Google'a dijital rektal muayene yazınca ilk çıkan resimlerden birisi bu, boşuna saçma sapan şeyler yazmışsınız.
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    Blasterreal 1 hf.
    Zencimi bu ?
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    Mion 1 hf.
    mesut gibi bir şaka var dh de buna mı şaşırıyorsunuz?
    Yanıtla +6
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    smart1978 1 hf.
    Rektuma parmak gorselini internetten Google fotograflardan arattim karsima dilim varmaz misali bir ibare cikti yuh oha diyorum. Editor arkadas !

    Inanmayanlar direk DH fotografi olani Google gorsel aramalardan adresi olarak girin aratin SOK olacaksiniz...

    https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/116562/src/yeni-idrar-testi-ile-prostat-kanseri-erken-teshis-edilebilecek116562_1.jpg

    Yukardaki kalin puntolu sh editorun sectigi keyfi niyeti vs nedir supheli gorseli asagidaki Google Gorsel aramalardan yapin ! :
    google.com.tr/...

    URL adresini yapistir deyip aratin gorsel aramadan haberde bahsedilen akademik makale vs hic yok!



    Saka makam diye genel duyar tepki vs kasanlar ve hemfikir olanlar veya olacaklar isin asli boyle ...


    Karar sizindir ...
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    khytr89 1 hf.
    Sağlığın ayıbı mı olur ?

    O sizin bir parçanız. İnsan vücudu, Allah nasıl el ayak vermişse penisi de vermiş erkeğe, kadına da vajina.

    Konu da çok önemli, erkeklerin çok büyük kısmı bu kansere yakalanıyor. Bilim dünyasını tebrik ederim.

    Ek olarak bu kansere yakalanmanızı düşürmek için ayakta çişinizi yapmamanızı öneririm.


    Tamam belki DH'ye teknoloji forumu olarak bakıyorsunuz ama artık başta otomobil olmak üzere bir çok önemli gelişmeleri sunmaya başladı.
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