Yeni Kia Telluride'in ipucu görselleri paylaşıldı

Kia, tanıtımdan önce birkaç ipucu görseli paylaştı. Araç karanlıkta gizlenmiş olsa da dikkatli bakıldığında bazı detaylar fark ediliyor. Beklendiği gibi köşeli hatlarını koruyan Telluride, markanın yeni tasarım dilini benimseyerek dikey farların modern bir yorumunu sergiliyor. Ön yüz, EV9’un izlerini taşıyor ancak motoru soğutmak için hâlâ işlevsel bir ızgaraya sahip.
Kaputun altında ise kardeş modeli Hyundai Palisade’daki motor seçeneklerinin aynısının yer alması bekleniyor. Palisade, 287 beygir güç üreten yeni 3.5 litrelik atmosferik V6 motorla geliyor. Alternatif olarak da 2.5 litrelik turbo dört silindirli motorun iki elektrik motoruyla desteklendiği hibrit sistem 329 beygir güç sunuyor. Her iki seçenek de önden veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak.
Fiyat tarafında, 2026 Hyundai Palisade 41 bin dolardan başlarken, mevcut Telluride 37.885 dolarlık başlangıç etiketiyle satılıyor. Yeni nesil geldiğinde bu farkın biraz daralması bekleniyor. Ancak, Kia'nın amiral gemisi SUV modeli yine de fiyat/performans dengesinde güçlü bir konumda olacağa benziyor.