    Yeni Kia Telluride'in ipucu görselleri paylaşıldı

    2019’dan beri satış ivmesini koruyan Kia Telluride, ikinci nesliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model, 20 Kasım’da Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

    Yeni Kia Telluride'in ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    2019’dan bu yana yollarda olan Kia Telluride'in satış grafiği de yaşı gibi her geçen yıl yükseliyor. Eylül sonu itibarıyla satışlarda yüzde 13 artış yaşandı. Yakalanan bu başarıyı ikinci nesil ile sürdürmenin zamanı geldi. Yeni Telluride'in örtüsü, 2025 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda kaldırılacak.

    Kia, tanıtımdan önce birkaç ipucu görseli paylaştı. Araç karanlıkta gizlenmiş olsa da dikkatli bakıldığında bazı detaylar fark ediliyor. Beklendiği gibi köşeli hatlarını koruyan Telluride, markanın yeni tasarım dilini benimseyerek dikey farların modern bir yorumunu sergiliyor. Ön yüz, EV9’un izlerini taşıyor ancak motoru soğutmak için hâlâ işlevsel bir ızgaraya sahip.

    Kaputun altında ise kardeş modeli Hyundai Palisade’daki motor seçeneklerinin aynısının yer alması bekleniyor. Palisade, 287 beygir güç üreten yeni 3.5 litrelik atmosferik V6 motorla geliyor. Alternatif olarak da 2.5 litrelik turbo dört silindirli motorun iki elektrik motoruyla desteklendiği hibrit sistem 329 beygir güç sunuyor. Her iki seçenek de önden veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak.

    Yeni Kia Telluride'in ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Telluride’in selefine kıyasla biraz boyut kazanması da muhtemel. Hyundai, Palisade’ın uzunluğunu ve aks mesafesini artırdı. Bu sayede üçüncü sıra koltuklarda daha fazla alan elde edildi. Kia’nın da aynı yolu izlemesi bekleniyor. Ayrıca Palisade biraz daha geniş ve yüksek, dolayısıyla Telluride’da da benzer bir hamle görmek sürpriz olmayacak.

    Fiyat tarafında, 2026 Hyundai Palisade 41 bin dolardan başlarken, mevcut Telluride 37.885 dolarlık başlangıç etiketiyle satılıyor. Yeni nesil geldiğinde bu farkın biraz daralması bekleniyor. Ancak, Kia’nın amiral gemisi SUV modeli yine de fiyat/performans dengesinde güçlü bir konumda olacağa benziyor.

