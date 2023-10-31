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    Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Apple bugünkü lansmanla birlikte MacBook Pro ve iMac modellerini yeniledi. M3 işlemci ile dikkat çeken yeni MacBook Pro ve iMac'in Türkiye fiyatı açıklandı.                     
    Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, dün gece düzenlediği etkinlikte yeni M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modellerini duyurdu. Tanıtımın ardından Apple Türkiye sayfası güncellendi ve yeni MacBook Pro fiyatları belli oldu. M2 işlemcili eski MacBook Pro ve iMac modellerinin satışı sonlandırıldı.

    M3 MacBook Pro fiyatı

    M3 işlemcili yeni MacBook Pro modellerinin fiyatı 62.999 TL’den başlıyor. M3 Max işlemcili ve 48 GB RAM’li tepe modelin fiyatı ise 148.399 TL olarak belirlenmiş.

    14 inç MacBook Pro fiyatları 💻
    Model Türkiye Fiyatı

    M3 8 GB RAM 512 GB SSD

    		 62.999 TL
    M3 8 GB RAM 1 TB SSD 70.119 TL
    M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD 78.999 TL
    M3 PRO 18 GB RAM 1 TB SSD 93.299 TL
    M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD 121.999 TL

    16 inç MacBook Pro fiyatları 💻
    Model Türkiye Fiyatı
    M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD 94.999 TL
    M3 PRO 36 GB RAM 512 GB SSD 109.239 TL
    M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD 130.599 TL
    M3 MAX 48 GB RAM 1 TB SSD 148.399 TL

    M3 işlemcili iMac fiyatı

    M3 işlemci ile güncellenen yeni iMac modellerinin Türkiye fiyatı 49.999 TL'den başlıyor.

    Yeni iMac fiyatları 🖥️
    Model Türkiye Fiyatı
    M3 (8 çekirdek) 8 GB RAM 256 GB SSD 49.999 TL
    M3 (10 çekirdek) 8 GB RAM 256 GB SSDD 57.199 TL
    M3 (10 çekirdek) 8 GB RAM 512 GB SSD 64.319 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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