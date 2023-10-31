Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu

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M3 MacBook Pro fiyatı
M3 işlemcili yeni MacBook Pro modellerinin fiyatı 62.999 TL’den başlıyor. M3 Max işlemcili ve 48 GB RAM’li tepe modelin fiyatı ise 148.399 TL olarak belirlenmiş.
|Model
|Türkiye Fiyatı
|
M3 8 GB RAM 512 GB SSD
|62.999 TL
|M3 8 GB RAM 1 TB SSD
|70.119 TL
|M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD
|78.999 TL
|M3 PRO 18 GB RAM 1 TB SSD
|93.299 TL
|M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD
|121.999 TL
|Model
|Türkiye Fiyatı
|M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD
|94.999 TL
|M3 PRO 36 GB RAM 512 GB SSD
|109.239 TL
|M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD
|130.599 TL
|M3 MAX 48 GB RAM 1 TB SSD
|148.399 TL
M3 işlemcili iMac fiyatı
M3 işlemci ile güncellenen yeni iMac modellerinin Türkiye fiyatı 49.999 TL'den başlıyor.
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|Model
|Türkiye Fiyatı
|M3 (8 çekirdek) 8 GB RAM 256 GB SSD
|49.999 TL
|M3 (10 çekirdek) 8 GB RAM 256 GB SSDD
|57.199 TL
|M3 (10 çekirdek) 8 GB RAM 512 GB SSD
|64.319 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.