Yeni Mercedes-AMG SL'in 381 beygirlik giriş seviye versiyonu tanıtıldı: SL43

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Geçtiğimiz aylarda örtüsü kaldırılan yeni Mercedes-AMG SL'in giriş seviyesinde yer alacak yeni bir versiyonu tanıtıldı. Mercedes-AMG SL43 olarak adlandırılan modelin kalbinde çift turbo V8 değil de dört silindirli ünite bulunuyor.

Yeni AMG SL43 özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni AMG SL43, M139 kodlu 2.0 litre dört silindirli ünitesiyle diğer versiyonlara kıyasla motor konusunda daha mütevazı ancak onu önemli kılan bir özellik var: Elektrikli turboşarj. Alman otomotiv üreticisinin Formula 1'deki deneyimleriyle geliştirdiği bu teknoloji, entegre marş jeneratörüne de güç sağlayan 48V elektrik sistemini kullanıyor.

AMG'nin elektrikli turbo sisteminde, iki türbin arasına yerleştirilen küçük bir elektrik motoru, araç çalıştığı andan itibaren turbo milini çevirmeye başlıyor ve egzoz gazı basıncı yeterli düzeye gelinceye kadar onun görevini üstleniyor. Böylece tüm devir aralıklarında dinamik bir sürüş hissi sağlanırken motor verimliliği de artıyor.

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Sonuç olarak yeni Mercedes-AMG SL43'ün dört silindirli motoru 6,750 dev/dak'da 381 beygir güç ve 3,250 - 5,000 dev/dak aralığında 480 Nm tork üretiyor. Entegre marş jeneratörü sistemi de kısa süreliğine ekstra 10 kW (14 hp) güç sağlayabiliyor ki bu da aslında SL43'ü hafif hibrit bir otomobil yapıyor. Üretilen güç 9 ileri MCT şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletiliyor.

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Performans değerlerine baktığımızda SL43'ün 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamladığını görüyoruz. Giriş seviyesi versiyonun azami hızıysa 275 km/s olarak açıklandı. Bu da performans konusunda hala tatmin edici seviyede olduğunu gösteriyor. Mercedes ayrıca, daha küçük motorun ön bölümde daha az kütle anlamına geldiğini ve bunun da SL43'e özel bir yol tutuş karakteristiği oluşturduğunu belirtiyor.

Yeni AMG SL43'ün genel görünümü diğer versiyonlarla aynı ancak tampon tasarımı biraz daha farklı. Arkada ise dikey hava kanallarının olmayışı, farklı difüzörü ve yuvarlak egzoz çıkışlarıyla kendini belli ediyor. 19 inçlik jantların standart olarak sunulduğu otomobilde 20 ve 21 inçlik jantlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Arka aks yönlendirme, çeşitli sürüş modları ve AMG Dynamic Plus Package gibi özellikler ise varlığını sürdürüyor.

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Yeni Mercedes-AMG SL43 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri