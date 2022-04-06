Volkswagen Grubu, model sayısını azaltarak lüks sınıfa odaklanacak

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Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Volkswagen Grubu, ürün gamını daraltmaya hazırlanıyor. Şirket, 'nitelik nicelikten önce gelir' diyerek daha az araç satacak ve daha kârlı olan lüks modellere odaklanacak.

Bu doğrultuda, Volkswagen Grubu, 2030'a kadar Avrupa'daki içten yanmalı motorlu (ICE) modellerinin sayısında %60 oranında kesintiye gidecek. Alman üretici, çatısı altındaki tüm markalar dahilinde yüzden fazla modele sahip. Bunların içerisinde ICE yani benzinli ve dizel modellerin sayısı eskiye nazaran daha az ancak şirketin bu kararı almasındaki tek neden elektrikli araçlara geçiş değil.

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Alman üreticinin model sayısını azaltıp kaliteyi artırarak kendisini üst sınıfa yükseltme planında tedarik zincirindeki sıkıntıların da payı büyük. Çip krizi nedeniyle arz sorununun yoğun olarak yaşandığı geçen yıl, Mercedes-Benz ve BMW gibi üst kesime hitap eden markalar, üretim hacminin düşmesine rağmen modellerinin fiyatlarını artırarak rekor kâr elde etti. Görünen o ki Volkswagen Grubu da bu yoldan gitmek istiyor.

Halihazırda Audi, A1 ve Q2 gibi modellerinden vazgeçerek daha yüksek kâr getiren premium segmentlere odaklanacağını açıklamıştı. Önümüzdeki süreçte bu durum Alman üreticinin çatısı altındaki tüm markalar için geçerli olacak gibi görünüyor. Model çeşitliliğinin ve satılan araç sayısının azaltılıp üretilecek modellerin de üst kesime hitap edeceğini düşünürsek fiyatların da aynı oranda artmasını bekleyebiliriz.

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Volkswagen Grubu, model sayısını azaltıp lüks sınıfa odaklanacak