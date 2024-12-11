Tesla'nin robotaksileri uzaktan insan yardımıyla kontrol edilebilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın 2025 yılına yönelik robotaksi planları ortaya çıktı. Buna göre, şirketin otonom taksileri ilk aşamada o kadar da insansız olmayabilir.

Teleoperatör ile uzaktan kontrol edilebilir

Geçtiğimiz hafta Deutsche Bank, Tesla yöneticisi Travis Axelrod'un da yer aldığı New York City'de bir Otonom Sürüş Günü düzenledi. Etkinlikten özel bir rapor, Tesla'nın 2025'e yönelik robotaksi planları hakkında birkaç ayrıntıyı ortaya koyuyor. Bu ayrıntılardan en dikkat çekici olanı, Tesla'nın güvenlik önlemi olarak uzaktan bir teleoperatör yardımıyla robotaksilerini kullanmayı planlaması. Yani, bu robotaksiler gerektiğinde kontrolü ele alacak, hazırda bekleyen bir insan operatöre sahip olacak.

Elon Musk, bu yılın başlarında Tesla'nın 2025'te Seviye 5 otonom robotaksi testlerine başlayacağını söylemişti. 5. seviye otonom sürüş, aracın herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına hareket edebildiği seviye olarak biliniyor. Ancak bu seviyede otonom sürüş ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Coğrafi olarak sınırlandırılmış 5. seviye robotaksiler bile tehlikeli kazaların içerisinde yer alabiliyor. Dolayısıyla güvenliği arttırmak adına böyle bir karar almış görünüyor.

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Tesla'nın teleoperatör planları hakkında detaylar şu an için bilinmiyor. Bu operatörlerin hangi oranda kontrol sahibi olacağı, araçları sürekli olarak izleyip izlemeyecekleri şuan için belirsiz.

Ek olarak Tesla, bu robotaksilerin mevcut Model 3 ve Model Y araçlarına dayanacağını bir kez daha yineledi. Bu araçların yepyeni modeller mi yoksa kiralamalardan geri dönen araçlar mı olacağı belirsizliğini koruyor. Bu da teoride, bir kişinin kendi aracının kontrolünü robotaksi sürüşleri sırasında bir Tesla çalışanına devredebileceği anlamına geliyor.

Kullanıcılar, Tesla tarafından dahili olarak geliştirilen bir yolculuk paylaşım uygulaması aracılığıyla araç çağıracak. Raporda belirtildiği üzere, bu uygulama Tesla’nın değer zincirini kontrol etmesini sağlayacak. Tesla burada, çağırma sürecinin başlangıcından yolculuğun sonlanmasına kadar istediği kadar kontrol ve veri elde edecek.

Son olarak, raporda bariz görünen başka bir şey daha açıklığa kavuşturuluyor. Tesla, düzenlemeleri robotaksinin yaygınlaşmasına yönelik en büyük engel olarak görüyor, bu nedenle federal düzeyde yasa çıkarılmasını istiyor. Mevcut kurallar, yılda en fazla 2500 araç konuşlandırılmasına izin veriyor.

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Tesla'nin robotaksileri uzaktan insan yardımıyla sürülebilir