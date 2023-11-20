Elektrikli otomobilde matrah değişikliği hangi modelleri etkiledi?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta sonuna doğru sürpriz bir biçimde elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. Düzenleme ile sadece 160 kW'ın altındaki modellerin matrahı 1.250.000 TL'den 1.450.000 TL'ye yükseltildi.

Söz konusu düzenleme, indirim olarak sadece %10'luk dilimi kıl payı kaçıran sınırlı sayıda modeli inceliyor. Örneğin; kısa süre önce satış fiyatı 2.300.000 TL olan Hyundai Ioniq 5'in fiyatı kampanya ile 1.717.829 TL seviyesine gerilemiş durumda.

Düzenlemeden etkilenen bir diğer model de pazarda pek adını duymadığımız Subaru Solterra. Giriş seviyesindeki e-Xtreme versiyonu 2.358.959 TL olan model, matrahın yükseltilmesi sonrası %10'luk dilime girerek 1.854.671 TL liste fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive: 2.300.000 TL --> 1.717.829 TL

Subaru Solterra e-Xtreme: 2.358.959 TL --> 1.854.671 TL

Normal şartlarda Mercedes EQA'nın 250+ versiyonunun da düzenleme ile %10'luk dilime düşmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından söz konusu model fiyat listesinden kaldırıldı. Diğer yandan, EQB'nin 250+ versiyonu da 5 bin TL gibi bir farkla dışarıda kalıyor. Alman üreticinin bu iki model hakkında nasıl bir karar vereceği belirsiz.

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, halihazırda %10'luk ÖTV diliminde olan modelleri etkilemiyor. Ancak, bazı markalar, %10 ÖTV dilimine dahil olabilmek adına fiyatları baskıladıklarını belirtmişti. Üst sınırın 1.9 milyon TL'ye çıkması, markaların bu baskıyı sonlandırarak zam yapmasına sebep olabilir. Son dönemde Türkiye'ye gelen pek çok modelin fiyatı 1.6 milyon TL civarında. Listelere baktığımızda bu fiyatlarda henüz değişiklik olmadığını görüyoruz.

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Elektrikli otomobilde matrah değişikliğinden etkilenen modeller