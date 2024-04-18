Yenilenen Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de

Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve Mercedes EQB yenilenen özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrikli modellerin yüksek teknolojiye dayalı olarak geliştirilen özelikleri arasında Dolby Atmos Ses Deneyimi gibi teknolojiler bulunuyor.

Yenilenen Mercedes EQA ve EQB fiyatları

Yeni EQA 250+ : 2.582.000 TL

: 2.582.000 TL Yeni EQA 350 4MATIC : 3.170.000 TL

: 3.170.000 TL Yeni EQB 250+ : 2.628.000 TL

: 2.628.000 TL Yeni EQB 350 4MATIC : 3.250.000 TL

Yenilenen görünümü, verimlilik güncellemeleri ve kullanışlı donanımıyla yeni EQA ve EQB modelleri artık daha da çekici. Yıl başında Avrupa’da satılmaya başlanan yeni güncellenmiş model serilerinden EQA 250+’ın kombine ağırlıklı elektrik tüketimi (WLTP) 16,7-14,4 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km, EQB 250+’nın WLTP’si 17,5-15,2 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km olarak gerçekleşiyor.

Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri. Müşteriler renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özelliklerini kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyorlar. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.

Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.

EQA-EQB'de koltuk ısıtma, ambiyans aydınlatması, KEYLESS-GO, metalik boya gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge grubu ise gelişmiş ve üstü paketlerde standart olarak sunuluyor.

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Burmester Surround ses sistemi (Premium Paketi ile standart) artık güncel MBUX ile etkileyici Dolby Atmos ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandırıyor ve çalınan her türlü ses ortamına uyum sağlıyor. Burmester Surround ses sistemiyle birlikte sunulan Sound Experiences, aynı kişiselleştirilmiş ses ayarlarının daha geniş kullanımını sağlıyor.

EQA EQA 250+ EQA 350 Güç (kW) 140 215 Tork (Nm) 385 520 Tüketim (kWsa/100km) 14,4-16,4 16,7-18,6 Menzil (WLTP) (km) 511 423

EQB EQB 250+ EQB 350 Güç (kW) 140 215 Tork (Nm) 385 520 Tüketim (kWsa/100km) 15,2-17,5 17,2-19,2 Menzil (WLTP) (km) 491 416

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Yeni Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de: İşte fiyatlar