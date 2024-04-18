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    Yenilenen Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de

    Yenilenen görünümü, verimlilik güncellemeleri ve kullanışlı donanımıyla yeni EQA ve EQB modelleri artık daha da çekici.                                          

    Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve Mercedes EQB yenilenen özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrikli modellerin yüksek teknolojiye dayalı olarak geliştirilen özelikleri arasında Dolby Atmos Ses Deneyimi gibi teknolojiler bulunuyor.

    Yenilenen Mercedes EQA ve EQB fiyatları

    • Yeni EQA 250+ : 2.582.000 TL
    • Yeni EQA 350 4MATIC : 3.170.000 TL
    • Yeni EQB 250+ : 2.628.000 TL
    • Yeni EQB 350 4MATIC : 3.250.000 TL
    Yeni Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de: İşte fiyatlar
    Yenilenen görünümü, verimlilik güncellemeleri ve kullanışlı donanımıyla yeni EQA ve EQB modelleri artık daha da çekici. Yıl başında Avrupa’da satılmaya başlanan yeni güncellenmiş model serilerinden EQA 250+’ın kombine ağırlıklı elektrik tüketimi (WLTP) 16,7-14,4 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km, EQB 250+’nın WLTP’si 17,5-15,2 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km olarak gerçekleşiyor.

    Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri. Müşteriler renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özelliklerini kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyorlar. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.

    Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.

    Yeni Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de: İşte fiyatlar
    EQA-EQB'de koltuk ısıtma, ambiyans aydınlatması, KEYLESS-GO, metalik boya gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge grubu ise gelişmiş ve üstü paketlerde standart olarak sunuluyor. 

    Burmester Surround ses sistemi (Premium Paketi ile standart) artık güncel MBUX ile etkileyici Dolby Atmos ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandırıyor ve çalınan her türlü ses ortamına uyum sağlıyor. Burmester Surround ses sistemiyle birlikte sunulan Sound Experiences, aynı kişiselleştirilmiş ses ayarlarının daha geniş kullanımını sağlıyor.

    EQA EQA 250+ EQA 350
    Güç (kW) 140 215
    Tork (Nm) 385 520
    Tüketim (kWsa/100km) 14,4-16,4 16,7-18,6
    Menzil (WLTP) (km) 511 423
    EQB EQB 250+ EQB 350
    Güç (kW) 140 215
    Tork (Nm) 385 520
    Tüketim (kWsa/100km) 15,2-17,5 17,2-19,2
    Menzil (WLTP) (km) 491 416
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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