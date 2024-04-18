Yenilenen Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de

Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve Mercedes EQB yenilenen özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrikli modellerin yüksek teknolojiye dayalı olarak geliştirilen özelikleri arasında Dolby Atmos Ses Deneyimi gibi teknolojiler bulunuyor.
Yenilenen Mercedes EQA ve EQB fiyatları
- Yeni EQA 250+ : 2.582.000 TL
- Yeni EQA 350 4MATIC : 3.170.000 TL
- Yeni EQB 250+ : 2.628.000 TL
- Yeni EQB 350 4MATIC : 3.250.000 TL
Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri. Müşteriler renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özelliklerini kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyorlar. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.
Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.
Burmester Surround ses sistemi (Premium Paketi ile standart) artık güncel MBUX ile etkileyici Dolby Atmos ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandırıyor ve çalınan her türlü ses ortamına uyum sağlıyor. Burmester Surround ses sistemiyle birlikte sunulan Sound Experiences, aynı kişiselleştirilmiş ses ayarlarının daha geniş kullanımını sağlıyor.
|EQA
|EQA 250+
|EQA 350
|Güç (kW)
|140
|215
|Tork (Nm)
|385
|520
|Tüketim (kWsa/100km)
|14,4-16,4
|16,7-18,6
|Menzil (WLTP) (km)
|511
|423
|EQB
|EQB 250+
|EQB 350
|Güç (kW)
|140
|215
|Tork (Nm)
|385
|520
|Tüketim (kWsa/100km)
|15,2-17,5
|17,2-19,2
|Menzil (WLTP) (km)
|491
|416
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)