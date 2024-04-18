Tesla Cybertruck teslimatları ertelendi: Sebebi gaz pedalı sıkışması olabilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın, son bir iki günde Cybertruck teslimatlarını ertelediği ortaya çıktı. Şirket, gecikmelerin nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı ancak Cybertruck Owners Club forumundaki bazı kullanıcılar, teslimatlarının yeniden planlandığını bildiren mesajlar aldıklarını söyledi.

Cybertruck'ta tehlikeli bir kusur tespit edildi

Ertelemenin gerekçesinin gaz pedalının sıkışmaya eğilimli olması olduğu belirtiliyor. Bir Cybertruck sahibi, TikTok'ta gaz pedalı kapağının yerinden çıkarak, ön panel ile zemin arasındaki boşluğa sıkışıp pedalın basılı kaldığını gösteren bir video paylaşmıştı. Aracın sahibi, pedal takılı kaldığında frene basarak aracı durdurabildiğini ancak freni bıraktığında tekrar hızlandığını belirtti. Dolayısıyla ertelemenin sebebinin, bu ölümcül olabilecek sorundan kaynaklanması mantıklı görünüyor.

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Başka bir kullanıcı da, Tesla bayisinin kendisine kamyonetin gaz pedalı nedeniyle geri çağrıldığını söylediğini aktardı. Bir diğer vakada ise, Nisan ayı başında Cybertruck Owners Club forumunda Cybertrcuk sahibi bir kişi, aracın trafik ışıklarına doğru hızlandığını ve ne fren pedalının ne de hava yastıklarının çalışmadığını söyledi.

Şimdilik sessizliğini koruyan Tesla'nın iddialara karşı nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

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Tesla Cybertruck, gaz pedalı sıkışması problemi yaşıyor