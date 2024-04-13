Mercedes-Benz elektrikli araçlarda büyük oynuyor: Satışlar 3 kat arttı

- Mercedes, elektrikli satışlarını hızlandırdı
- Satılan elektrikli araçların yaklaşık yarısı EQB
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Mercedes, elektrikli satışlarını hızlandırdı
Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6.550 adetlik satışla premium segmentteki liderliğini sağlamlaştırırken aynı dönemde yaptığı 1.064 adet elektrikli araç satışıyla bir önceki yıla göre üç katlık bir artış kaydetti.
2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, önemli detaylara da parmak bastı. 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngördüklerini söyleyen Bekdikhan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış yakaladıklarını aktardı.
Bununla birlikte Bekdikhan, ilgili çeyrekte elektrikli araç satışlarının yüzde 16 pay seviyesine ulaştığını, yıl genelinde ise pazara yeni modeller sunarak satışlardaki pay seviyesinin yüzde 20’den fazlasının elektrikli modellerle karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)