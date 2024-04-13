Mercedes-Benz elektrikli araçlarda büyük oynuyor: Satışlar 3 kat arttı

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, 2024 yılının sonunda satılan her 4 araçtan 1’inin elektrikli olmasını hedeflerken yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Premium segmentin lideri olan Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 220 artırmayı başarırken elektrikli araç satışında ise yaklaşık üç katlık bir artış elde etti.

Mercedes, elektrikli satışlarını hızlandırdı

Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6.550 adetlik satışla premium segmentteki liderliğini sağlamlaştırırken aynı dönemde yaptığı 1.064 adet elektrikli araç satışıyla bir önceki yıla göre üç katlık bir artış kaydetti.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, önemli detaylara da parmak bastı. 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngördüklerini söyleyen Bekdikhan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış yakaladıklarını aktardı.

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Bununla birlikte Bekdikhan, ilgili çeyrekte elektrikli araç satışlarının yüzde 16 pay seviyesine ulaştığını, yıl genelinde ise pazara yeni modeller sunarak satışlardaki pay seviyesinin yüzde 20’den fazlasının elektrikli modellerle karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Satılan elektrikli araçların yaklaşık yarısı EQB

Tam Boyutta Gör Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Bekdikhan, “2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1.064 adet elektrikli araç satışımızın yaklaşık yarısını (518 adet) oluşturarak segmentinde lider oldu. Özellikle EQB 250+ modelimiz sunduğu 480 km’nin üzerindeki menzili ve öne çıkan teknolojileriyle satış rakamını artırdı. Ayrıca EQS de premium segmentte lider konumda. Elektrikli G-Serisi’nin de gelmesiyle elektrikli model sayımızı artıracağız. Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı sürdürmek istiyoruz” diyerek hedeflerinin altını çizdi.

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Mercedes elektrikli araç satışlarını üç kat artırdı!