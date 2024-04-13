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    Mercedes-Benz elektrikli araçlarda büyük oynuyor: Satışlar 3 kat arttı

    Mercedes-Benz, elektrikli araç segmentinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Otomotiv devi yılın ilk çeyreğinde satışlarını yaklaşık 3 kat artırarak önemli bir başarıya imza attı.
    Mercedes elektrikli araç satışlarını üç kat artırdı! Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, 2024 yılının sonunda satılan her 4 araçtan 1’inin elektrikli olmasını hedeflerken yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Premium segmentin lideri olan Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 220 artırmayı başarırken elektrikli araç satışında ise yaklaşık üç katlık bir artış elde etti.

    Mercedes, elektrikli satışlarını hızlandırdı

    Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6.550 adetlik satışla premium segmentteki liderliğini sağlamlaştırırken aynı dönemde yaptığı 1.064 adet elektrikli araç satışıyla bir önceki yıla göre üç katlık bir artış kaydetti.

    2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, önemli detaylara da parmak bastı. 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngördüklerini söyleyen Bekdikhan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış yakaladıklarını aktardı.

    Bununla birlikte Bekdikhan, ilgili çeyrekte elektrikli araç satışlarının yüzde 16 pay seviyesine ulaştığını, yıl genelinde ise pazara yeni modeller sunarak satışlardaki pay seviyesinin yüzde 20’den fazlasının elektrikli modellerle karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

    Satılan elektrikli araçların yaklaşık yarısı EQB

    Mercedes elektrikli araç satışlarını üç kat artırdı! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Bekdikhan, “2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1.064 adet elektrikli araç satışımızın yaklaşık yarısını (518 adet) oluşturarak segmentinde lider oldu. Özellikle EQB 250+ modelimiz sunduğu 480 km’nin üzerindeki menzili ve öne çıkan teknolojileriyle satış rakamını artırdı. Ayrıca EQS de premium segmentte lider konumda. Elektrikli G-Serisi’nin de gelmesiyle elektrikli model sayımızı artıracağız. Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı sürdürmek istiyoruz” diyerek hedeflerinin altını çizdi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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