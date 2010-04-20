Yeni nesil ATi GPU'lar, 28nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries tesislerinden çıkacak

40nm üretim teknolojisi için hacimli üretim sürecinde zaman zaman problem yaşayan TSMC, en büyük müşterilerinden birini kaybedebilir. Hem AMD hem de Nvidia adına GPU üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli firmanın, AMD için üretimi azalabilir ya da sonlanabilir.

Ortadoğu sermayeli ATIC firmasıyla ortaklığa giderek kurduğu GlobalFoundries firmasının, GPU üretimine soyunacağını daha önce yer yer dile getiren AMD cephesinden net açıklamalar geldi. Firma tepe yöneticisi Dirk Meyer, ATi GPU'lar ve GlobalFoundries için ilk kesişimin, 28nm olacağını söyledi.

Yeni nesil grafik işlem ünitelerini 28nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı uzun süredir bilinmekte olan AMD, GlobalFoundries ile hem finansal kaynaklarını kendi içinde tutmak hem de hali hazırda Dresden tesislerini kullanan GF ile daha yakın ve etkili Ar-Ge yapma hedefinde.

GlobalFoundries, 28nm için iki temel üretim ayağını işletecek. Bunlardan ilki 28nm-HP (High Performance) olacak ve bu seviyede daha çok GPU, oyun konsolu yongaları (yeni nesil Xbox?), depolama ve ağ kontrolcüleri gibi karmaşık çiplerin üretimi gerçekleştirilecek.

28nm-SLP (Super Low Power) sürecinde ise daha az karmaşık yongalarını üretimi gerçekleştirilecek ki bunlar arasında daha çok baseband yongaları, endüstriyel cihazları hedef alan gömülü uygulama işlemcileri ve taşınabilir cihaz çipleri olacak.

AMD'nin Northern Islands serisi yeni nesil GPU'larının, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor.