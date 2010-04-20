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Yeni nesil ATi GPU'lar, 28nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries tesislerinden çıkacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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40nm üretim teknolojisi için hacimli üretim sürecinde zaman zaman problem yaşayan TSMC, en büyük müşterilerinden birini kaybedebilir. Hem AMD hem de Nvidia adına GPU üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli firmanın, AMD için üretimi azalabilir ya da sonlanabilir.

Ortadoğu sermayeli ATIC firmasıyla ortaklığa giderek kurduğu GlobalFoundries firmasının, GPU üretimine soyunacağını daha önce yer yer dile getiren AMD cephesinden net açıklamalar geldi. Firma tepe yöneticisi Dirk Meyer, ATi GPU'lar ve GlobalFoundries için ilk kesişimin, 28nm olacağını söyledi.

Yeni nesil grafik işlem ünitelerini 28nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı uzun süredir bilinmekte olan AMD, GlobalFoundries ile hem finansal kaynaklarını kendi içinde tutmak hem de hali hazırda Dresden tesislerini kullanan GF ile daha yakın ve etkili Ar-Ge yapma hedefinde.

GlobalFoundries, 28nm için iki temel üretim ayağını işletecek. Bunlardan ilki 28nm-HP (High Performance) olacak ve bu seviyede daha çok GPU, oyun konsolu yongaları (yeni nesil Xbox?), depolama ve ağ kontrolcüleri gibi karmaşık çiplerin üretimi gerçekleştirilecek.

28nm-SLP (Super Low Power) sürecinde ise daha az karmaşık yongalarını üretimi gerçekleştirilecek ki bunlar arasında daha çok baseband yongaları, endüstriyel cihazları hedef alan gömülü uygulama işlemcileri ve taşınabilir cihaz çipleri olacak.

AMD'nin Northern Islands serisi yeni nesil GPU'larının, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor.


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H.E.B Sup 9 yıl
Bana kalırsa asıl bomba DNA Bilgisayarda olabilir.Bunu bi yerde okumuştum.Tabi acayip uçuk kaçık bir fikir.
Dna bilgisayar işte transformerstaki o robotlar :D
O küçük metal parçası pentagonun bilgisayarını 10 saniyede hacklemişti. :D
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lvlono 9 yıl
Kendin pişir, kendin ye. GlobalFoundries ile 28Nmde bir başlangıç yapacaklar. Hem daha iyi ARaştırma-GEliştirme çalışması yapabilecek, hem de daha az maliyetli ürünler üretecek. Sonuçta adamlar, dünyanın en büyük GPU ve CPU üreticilerindendirler. ATİC ile ortaklık herzaman gerekli ki yakında Fusion "işlemci+grafik birimi" mimarisini çıkartacaklar...
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mamad 9 yıl
Bir zamanlar silikon yongalar için 22-20nm sınır deniyordu. Eğer durum böyleyse bile pek sorun değil. Zira yonga üretiminde birkaç yıla kadar grafine geçilmesi bekleniyor. Grafin üretimi ve kullanılabilirliği IBM, Intel gibi firmalar tarafından destekleniyor ve finanse ediliyor. Şu 22nm'yi görelim belki o zaman daha sık duyarız grafini.
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renklem 9 yıl
Zaten Globalfoundries 28nm üretim bandı ile bazı yongalar üretiyor diye biliyorum. Daha önceden çıkmıştı haberler, telefon işlemcileri miydi bilmiyorum. GPU'lar da 28nm üretim bandı ile üretilmeye başlar yakında diye düşünüyorum.
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TELESCOPE 9 yıl
acaba erişebileceğimiz maksimum performans noktasına yaklaşıyo muyuz ne? bu gidişle bence evet

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fx57 9 yıl
@Bigteacher, AMD ve GlobalFoundries'in aktif olarak kullandığı tesisler zaten Dresden'de. New York'ta inşası devam eden tesisin tamamlanmasına birkaç yıl var. Bir tesisin 45nm üretim yapması daha gelişmiş üretim teknolojilere geçiş yapamayacağı anlamına gelmez zira aynı tesisler ile daha önce 130nm, 90nm ve 65nm üretimleri de gerçekleşti.
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Elektroterm 9 yıl
Haber de çok açık değil. Üretim için Dresden deki CPU üretim fabrikasınımı kullanmayı düşünüyorlar. Bildiğim kadarıyla o fabrika 45nm CPU üretiminin yapıldığı fabrika. Eğer TSMC den kurtulabilirseler GPU sektörü daha hızlı gelişebilir diye düşünüyorum. Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen TSMC nin 40nm üretim süreci hala verimli değil. Bu işin TSMC ile yürümeyeceği belliydi zaten.
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KANUNI61 9 yıl
amd ati yi almakla cok iyi bir iş cıkardı gercekden sanırım 40 nm den direk 28 e gececekler maliyeti hem kendi fabrikası olduğundan düşecek hemde 28 nm de baya parakazanacaklar
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DigitalWorld 9 yıl

KANUNI61

amd ati yi almakla cok iyi bir iş cıkardı gercekden sanırım 40 nm den direk 28 e gececekler maliyeti hem kendi fabrikası olduğundan düşecek hemde 28 nm de baya parakazanacaklar



Öyle.


Aslında ilk başlarda kızmıştım biraz. Hatta son hatası olabilir diye bile içimden geçti yani. Ama en azından ATİ ayağında iyi iş başardılar. Hele 2900XT rezaleti korkuttu bile acaba hep böyle mi olacak diye.
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Tolgá 9 yıl
işler çok kızışacak yeni mimari 28nm ati ve 28nm fermi
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UzmaN345 9 yıl
40 nm gayet iyi bir iş çıkardılar 28nm ile iyi bir kar elde eder ati iyi bir haber
daha fazla performans daha az güç tüketimi daha az ısınma demek tabiki transistor nekadar sıdırıcaklar onu görucez ve cpu daha az maliyetlede üretilicek ve daha ucuzda olacaktır
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Batuist 9 yıl
28nm ile ati çok daha güçlü ve agresif olacaktır nvidia karşısında.. ama ati nvidia karşısında ne kadar güçlü olursa fiyat olarak da o denli pahalı oluyor.. Yinede daha fazla transistör daha hızlı işlemciler demek bu...
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demircibu 9 yıl
bu bizler için yeni nesil kartlarda çok faydalı olcaktır
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