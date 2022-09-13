Yeni Chromecast HD Android 12 ile gelecek

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Teknoloji devi Google, 2020 yılına kadar ürettiği Chromecast cihazlarında kullanıcılara bir ara yüz sunmamıştı. Yalnızca yansıtma temelli kullanılan bu cihazlar; Nvidia, Xiaomi ve Roku gibi markaların gerisinde kalıyordu. Google, 2020 yılında Chromecast with Google TV cihazını tanıtarak, büyük bir adım atmıştı. Yeni Android TV arayüzü olan Google TV ile gelen cihaz, 4K ve yerel uygulama desteği ile dikkat çekmişti. Firma, şimdi de yeni Chromecast’in ucuz bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

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Chromecast HD Android 12 tabanlı olacak

Google, 2020 yılında tanıttığı 4K Chromecast modeli için hala Android 10 sürümünü kullanıyor ve güncelleme duyuru konusunda da oldukça çekingen davranıyor. Ancak geliştirici Kuba Wojciechowski’nin incelediği kaynak kodlarına göre yeni Chromecast, Android 12 işletim sistemini temel alacak. Ayrıca cihazın isminin Chromecast HD olarak belirlendiği görülüyor. Maksimum 1080p çözünürlük destekleyecek cihaz, Google TV ara yüzü ile gelecek.

4K Chromecast modeli, 8GB depolama alanı sunduğu için güncelleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Ancak Chromecast HD, A/B güncelleme desteği ile bu sorunu çözecek. A/B güncelleme ile yazılım güncellemeleri, doğrudan cihaza aktarılabilecek ve güncelleme dosyaları cihazda boş yer kaplamayacak. Wojciechowski, cihazın 1.5GB RAM ve Amlogic S805X2 işlemci ile geleceğini de belirtti. Uzun süredir sızıntılara konu olan Chromecast HD, ekim ayındaki Pixel etkinliğinde tanıtılabilir.

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Yeni nesil Chromecast Android 12 tabanlı olacak