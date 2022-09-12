Android 13 kodları yeni cihazlara işaret ediyor: Pixel Tablet Pro ve katlanabilir Pixel

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Her yıl Android işletim sisteminin yeni sürümünü yayınlayan Google, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak Android 13’ü yayınlamıştı. Pixel cihazlarının hızlıca kavuştuğu yeni işletim sistemi, artık firmanın önceliği olmuş durumda ve işletim sistemi için yeni güncellemeler geliştirilme aşamasında. Firma, geçtiğimiz günlerde Android 13’ün ilk çeyreksel güncellemesinin beta sürümünü yayınladı. Görünüşe göre bu güncelleme, yeni Pixel cihazları hakkında büyük ipuçları içeriyor.

Google, Android 13 için minimum gereksinimleri yükseltti 1 gün önce eklendi

Katlanabilir Pixel’in kamera sistemi ortaya çıktı

Geliştirici Kuba Wojciechowski, Android 13 güncellemesinin beta kodlarını incelemiş ve çıkarımlarını paylaşmış. Kodlarda, “Felix” adlı bir cihazın katlanmış ve katlanmamış hallerinden bahsediliyor. Ayrıca Felix cihazının kamera sensörleri de belirtilmiş durumda. Bu cihazın 64 MP Sony IMX787 ana sensöre, 10.8MP Samsung S5K3J1 telefoto sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihaz, Pixel 6A’da kullanılan 8MP Sony IMX355 sensörüne de sahp olacak. Ayrıca ilginç bir şekilde cihazın iki adet S5K3J1 sensörüne sahip olacağı belirtilmiş. Cihazın Galaxy Z Fold serisi gibi katlanacağı da gelen bilgiler arasında. Google’ın daha önce Galaxy Z Flip gibi katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtilmişti ancak bu cihazın iptal olmuş olabileceği belirtiliyor.

Pixel Tablet Pro

Mayıs ayında düzenlediği I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel Tableti tanıtan Google, cihaz hakkında pek bilgi vermedi. 2023’te çıkması beklenen cihaz, firmanın uzun süredir çıkardığı ilk tablet olacak. Android kaynak kodlarında “t6” ve “tangor” olarak bahsi geçen cihazın ardından Android 13’ün yeni güncellemesi, “t6pro” ve “tangorpro” kod adlı bazı cihazlara referans barındırıyor. Bu da firmanın Pixel Tablet Pro üzerinde çalıştığını doğrular nitelikte. Daha önce Pixel Tablet’in yalnızca 4GB RAM’e sahip olacağı belirtilmişti. Görünüşe göre Google, üst seviye tablet isteyen kullanıcılar için yeni bir tablet geliştiriyor.

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Pixel Tablet’in ve katlanabilir Pixel telefonun, 2023 yılında tanıtılması bekleniyor. Ancak firma, Pixel 7 ve Pixel Watch cihazları için 6 Ekim’de bir etkinlik düzenlemiş durumda. Bu etkinlikte Pixel Tablet hakkında yeni bilgiler öğrenebiliriz.

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Pixel Tablet Pro ve katlanabilir Pixel yolda