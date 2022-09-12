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    Android 13 kodları yeni cihazlara işaret ediyor: Pixel Tablet Pro ve katlanabilir Pixel

    Geçtiğimiz haftalarda Android 13’ü yayınlayan Google, işletim sisteminin ilk güncellemesini beta olarak yayınladı. Güncelleme kodları, firmanın yeni Pixel cihazlarını doğrular nitelikte.
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     Her yıl Android işletim sisteminin yeni sürümünü yayınlayan Google, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak Android 13’ü yayınlamıştı. Pixel cihazlarının hızlıca kavuştuğu yeni işletim sistemi, artık firmanın önceliği olmuş durumda ve işletim sistemi için yeni güncellemeler geliştirilme aşamasında. Firma, geçtiğimiz günlerde Android 13’ün ilk çeyreksel güncellemesinin beta sürümünü yayınladı. Görünüşe göre bu güncelleme, yeni Pixel cihazları hakkında büyük ipuçları içeriyor.

    Katlanabilir Pixel’in kamera sistemi ortaya çıktı

    Geliştirici Kuba Wojciechowski, Android 13 güncellemesinin beta kodlarını incelemiş ve çıkarımlarını paylaşmış. Kodlarda, “Felix” adlı bir cihazın katlanmış ve katlanmamış hallerinden bahsediliyor. Ayrıca Felix cihazının kamera sensörleri de belirtilmiş durumda. Bu cihazın 64 MP Sony IMX787 ana sensöre, 10.8MP Samsung S5K3J1 telefoto sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihaz, Pixel 6A’da kullanılan 8MP Sony IMX355 sensörüne de sahp olacak. Ayrıca ilginç bir şekilde cihazın iki adet S5K3J1 sensörüne sahip olacağı belirtilmiş. Cihazın Galaxy Z Fold serisi gibi katlanacağı da gelen bilgiler arasında. Google’ın daha önce Galaxy Z Flip gibi katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtilmişti ancak bu cihazın iptal olmuş olabileceği belirtiliyor.

    Pixel Tablet Pro

    Mayıs ayında düzenlediği I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel Tableti tanıtan Google, cihaz hakkında pek bilgi vermedi. 2023’te çıkması beklenen cihaz, firmanın uzun süredir çıkardığı ilk tablet olacak. Android kaynak kodlarında “t6” ve “tangor” olarak bahsi geçen cihazın ardından Android 13’ün yeni güncellemesi, “t6pro” ve “tangorpro” kod adlı bazı cihazlara referans barındırıyor. Bu da firmanın Pixel Tablet Pro üzerinde çalıştığını doğrular nitelikte. Daha önce Pixel Tablet’in yalnızca 4GB RAM’e sahip olacağı belirtilmişti. Görünüşe göre Google, üst seviye tablet isteyen kullanıcılar için yeni bir tablet geliştiriyor.

    Pixel Tablet Pro ve katlanabilir Pixel yolda
    Tam Boyutta Gör

    Pixel Tablet’in ve katlanabilir Pixel telefonun, 2023 yılında tanıtılması bekleniyor. Ancak firma, Pixel 7 ve Pixel Watch cihazları için 6 Ekim’de bir etkinlik düzenlemiş durumda. Bu etkinlikte Pixel Tablet hakkında yeni bilgiler öğrenebiliriz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/9/10/23345777/google-pixel-foldable-phone-pro-tablet-android-13-code-rumors https://twitter.com/Za_Raczke/status/1568011106597085185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1568011108811960320%7Ctwgr%5E6d6ae92307b19f6f43315e698c07aed4fddc8bbb%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2022%2F9%2F10%2F23345777%2Fgoogle-pixel-foldable-phone-pro-tablet-android-13-code-rumors
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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