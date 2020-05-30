Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı

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Oppo'nun 5 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtacağı Reno 4 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de şirket tarafından Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı.

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Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Cihazın paylaşılan yeni görselleri siyah ve beyaz renk seçeneklerinde satışa sunulacağına işaret ediyor. Oppo Reno 4 serisinin temelini Snapdragon 765G yonga setinin oluşturacağını biliyoruz. Çip, sekiz Kryo 475 çekirdeği, Adreno 620 grafik hızlandırıcı ve beşinci nesil mobil ağları destekleyen bir X52 5G modemi aynı çatı altında birleştiriyor. Reno 4 Pro'nun 6.55 inç FHD+ ekranle galeceği belirtilirken, Reno 4 modelinin ise 6.43 inçlik bir ekran ve 32MP çözünürlük sunan ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

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Tanıtıma sayılı günler kaldı

Her iki akıllı telefon da çok modüllü bir arka kamera ile donatılacak. Reno 4 Pro sürümünde, optik stabilizasyona (OIS) sahip 48 megapiksellik ünite, 13 ve 12MP sensör ve bir lazer otomatik odaklama sistemi bulunacak. Reno 4 modelinin kamera modülü ise 48MP ana sensör (OIS'siz), 8 ve 2MP ve lazer otomatik odaklama sistemini birleştirecek.

Ayrıca akıllı telefonlar, 65W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh pil ile gelecekler. Her iki telefonun da 8GB + 128GB bellek yapılandırması sunacağını ve Pro modelinin 12GB'a kadar RAM ve 256GB depolama seçenekleriyle de geleceğini belirtelim.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro_renders_leak_in_black_and_white_ahead_of_launch-news-43493.php

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