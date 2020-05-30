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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo, yakında Reno 4 serisini tanıtmaya hazırlanırken cihazlarla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya devan ediyor. Şimdi de Reno 4 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Oppo'nun 5 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtacağı Reno 4 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de şirket tarafından Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı.

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    Cihazın paylaşılan yeni görselleri siyah ve beyaz renk seçeneklerinde satışa sunulacağına işaret ediyor. Oppo Reno 4 serisinin temelini Snapdragon 765G yonga setinin oluşturacağını biliyoruz. Çip, sekiz Kryo 475 çekirdeği, Adreno 620 grafik hızlandırıcı ve beşinci nesil mobil ağları destekleyen bir X52 5G modemi aynı çatı altında birleştiriyor. Reno 4 Pro'nun 6.55 inç FHD+ ekranle galeceği belirtilirken, Reno 4 modelinin ise 6.43 inçlik bir ekran ve 32MP çözünürlük sunan ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

    Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Tanıtıma sayılı günler kaldı

    Her iki akıllı telefon da çok modüllü bir arka kamera ile donatılacak. Reno 4 Pro sürümünde, optik stabilizasyona (OIS) sahip 48 megapiksellik ünite, 13 ve 12MP sensör ve bir lazer otomatik odaklama sistemi bulunacak. Reno 4 modelinin kamera modülü ise 48MP ana sensör (OIS'siz), 8 ve 2MP ve lazer otomatik odaklama sistemini birleştirecek.

    Ayrıca akıllı telefonlar, 65W  hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh pil ile gelecekler. Her iki telefonun da 8GB + 128GB bellek yapılandırması sunacağını ve Pro modelinin 12GB'a kadar RAM ve 256GB depolama seçenekleriyle de geleceğini belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro_renders_leak_in_black_and_white_ahead_of_launch-news-43493.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ne bakiyon la 1 sa. yeni yorumcu
    Varlık konuları bunlar varlık... Ula. Sokakta en ucuz aravaa 2019 model neymis 2020 alacak pahali diyor ulan evde kral gi i yasar gelir alim gucu muhabbeti yapar. Nankrler
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    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    65W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh pil ile gelecek olması kullanıcıları memnun edebilir fakat kameralar daha da geliştirilebilir di
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 3 sa. yeni yorumcu
    Arka kamerası çerçevesine kadar 11 serisini andırması üzücü kendi çapında bir tasarım yapmasını umardım
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