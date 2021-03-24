Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak

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ABD'li aksesuar üreticisi ESR, yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro (2021) ve üçüncü nesil AirPods kılıflarını çevrimiçi mağazasında listeledi.

Kılıflar yeni nesil iPad Pro'nun önemli bir tasarım değişikliğine uğramayacağını ortaya koyarken aynı zamanda tabletin bazı özelliklerini açığa çıkarıyor.

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Görünüşe bakılırsa yeni iPad Pro'larda daha az hoparlör deliği olacak. Japon Mac Otakara internet sitesi Ocak ayında yayınladığı bir raporda, yeni iPad Pro modellerindeki hoparlör deliklerinin sayısının üçte bir oranında azalacağını belirtmişti.

Üçte bir kırpma şu şekilde sonuç verecek:

11 inç iPad Pro: Hoparlör başına 13 delik ---› hoparlör başına 8-9 delik

12.9 inç iPad Pro: Hoparlör başına 17 delik ---› hoparlör başına 11-12 delik

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Yeni ürünler Nisan ayında tanıtılabilir

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi ESR ayrıca AirPods 3 için tasarlanmış silikon kılıfları da listeledi. Görüntüler şarj kutusunun AirPods Pro'ya benzeyeceğini ortaya koyuyor. Gelen son bilgilere göre Apple yeni ürünlerini Nisan ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://www.macrumors.com/2021/03/23/2021-ipad-pro-fewer-speaker-holes-rumor/

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