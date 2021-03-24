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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak

    Apple'ın yeni iPad Pro modellerini Nisan ayında tanıtması bekleniyor. ABD'li bir aksesuar üreticisi tarafından listelenen kılıf görselleri yeni nesil iPad Pro'nun tasarımı hakkında bazı ipuçları verdi
    24 Mart 2021, 14:00 (3 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak
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    ABD'li aksesuar üreticisi ESR, yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro (2021) ve üçüncü nesil AirPods kılıflarını çevrimiçi mağazasında listeledi.

    Kılıflar yeni nesil iPad Pro'nun önemli bir tasarım değişikliğine uğramayacağını ortaya koyarken aynı zamanda tabletin bazı özelliklerini açığa çıkarıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Ayrıca Bkz. "Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor"

    Görünüşe bakılırsa yeni iPad Pro'larda daha az hoparlör deliği olacak. Japon Mac Otakara internet sitesi Ocak ayında yayınladığı bir raporda, yeni iPad Pro modellerindeki hoparlör deliklerinin sayısının üçte bir oranında azalacağını belirtmişti.

    Üçte bir kırpma şu şekilde sonuç verecek:

    • 11 inç iPad Pro: Hoparlör başına 13 delik ---› hoparlör başına 8-9 delik
    • 12.9 inç iPad Pro: Hoparlör başına 17 delik ---› hoparlör başına 11-12 delik

    Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak
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    Yeni ürünler Nisan ayında tanıtılabilir

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi ESR ayrıca AirPods 3 için tasarlanmış silikon kılıfları da listeledi. Görüntüler şarj kutusunun AirPods Pro'ya benzeyeceğini ortaya koyuyor. Gelen son bilgilere göre Apple yeni ürünlerini Nisan ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.



    https://www.macrumors.com/2021/03/23/2021-ipad-pro-fewer-speaker-holes-rumor/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    işte bu haber süper.
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Koseyi kaldir koseyi getir deligi cogalt deligi azalt vay anam vay
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    basartenk (basar tenk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay anasını habere bak
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani 23 Mart ta gelecekti lansman? Bir duyurun arkadaş artık nedir bir görelim şu cihazları.
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