Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor

    Katlanabilir telefonlardaki en büyük sıkıntı açılıp kapanma sırasında ekranın hasar görme olasılığının yüksek olması. Apple bu sıkıntıyı karmaşık menteşe tasarımıyla aşmayı hedefliyor.
    23 Mart 2021, 19:45 (10 dk.)
    43
    76
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın ilerleyen dönemlerde piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone, özel bir dişli sistemiyle gelebilir. Cupertinolu şirket cihazda kullanacağı esnek ekranın daha dayanıklı olabilmesi için kafa yoruyor.

    Ayrıca Bkz. "Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iPhone'larda pil şişmesini tespit edip önleyecek teknolojinin patentini aldı

    Aşılması gereken sorunlardan biri ekranın sağlıklı bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamak. Bu basit bir menteşe sistemi ile aşılabilir ancak katlama mekanizmasının ekranı muhtemel hasarlardan koruyabilecek yapıda olması son derece önemli.

    Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patente göre Apple bu sorunu destekleyici bir mekanizma ile çözmeye çalışıyor. Patent açıklamasında, çeşitli dişli sistemleri ile aşırı esnemeden kaynaklanan sorunların nasıl üstesinden gelineceği anlatılmış.

    Hedef maksimum dayanıklılık

    Dişliler, cihaz açılırken veya katlanırken destek yapılarını hareket ettirerek manevra boyunca ekranı destekleyecek. Mekanizma ilgili dişlilerin birbirine göre yer tutmasını da sağlayacak. Apple'ın tasarımı katlanabilir iPhone'un belirli şekillerde açılmasını mümkün hale getirebilir.

    Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Şirket iki bölümün birbirinden bağımsız olarak katlanmasını sağlayabileceği gibi her iki kısmı aynı oranda katlamayı da mecbur kılabilir. Apple karmaşık menteşe sistemiyle katlanabilir iPhone'un ekranını daha dayanıklı hale getirerek mevcut katlanabilir cihazlarda yaşanan sıkıntılarla karşılaşmak istemiyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/23/apple-plans-complex-hinges-to-support-iphone-fold-screen
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARISLCK 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    i hinge
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor Sonraki OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 43 dk. OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran 55 dk. realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 1 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 1 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir 2 sa. Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın 3 sa. Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi 3 sa. letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+ 3 sa. Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak 4 sa. Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar 4 sa. Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil 4 sa. Black Shark 4 Pro mobil oyunculuğu arşa çıkarıyor 4 sa. Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı 4 sa. Son araştırmalara göre AstraZeneca aşısının herhangi bir pıhtılışma riski taşımadığı öne sürüldü 5 sa. Godzilla vs. Kong'tan 'spoiler içeren' son fragman yayınlandı 5 sa. Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor 5 sa. Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak 6 sa. PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere 6 sa. Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız