Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor

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Apple'ın ilerleyen dönemlerde piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone, özel bir dişli sistemiyle gelebilir. Cupertinolu şirket cihazda kullanacağı esnek ekranın daha dayanıklı olabilmesi için kafa yoruyor.

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Aşılması gereken sorunlardan biri ekranın sağlıklı bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamak. Bu basit bir menteşe sistemi ile aşılabilir ancak katlama mekanizmasının ekranı muhtemel hasarlardan koruyabilecek yapıda olması son derece önemli.

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ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patente göre Apple bu sorunu destekleyici bir mekanizma ile çözmeye çalışıyor. Patent açıklamasında, çeşitli dişli sistemleri ile aşırı esnemeden kaynaklanan sorunların nasıl üstesinden gelineceği anlatılmış.

Hedef maksimum dayanıklılık

Dişliler, cihaz açılırken veya katlanırken destek yapılarını hareket ettirerek manevra boyunca ekranı destekleyecek. Mekanizma ilgili dişlilerin birbirine göre yer tutmasını da sağlayacak. Apple'ın tasarımı katlanabilir iPhone'un belirli şekillerde açılmasını mümkün hale getirebilir.

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Şirket iki bölümün birbirinden bağımsız olarak katlanmasını sağlayabileceği gibi her iki kısmı aynı oranda katlamayı da mecbur kılabilir. Apple karmaşık menteşe sistemiyle katlanabilir iPhone'un ekranını daha dayanıklı hale getirerek mevcut katlanabilir cihazlarda yaşanan sıkıntılarla karşılaşmak istemiyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/23/apple-plans-complex-hinges-to-support-iphone-fold-screen

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