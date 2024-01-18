2024 MG 3'ün agresif tasarımından yeni ipuçları geldi

2023 yılında Türkiye pazarındaki büyüme başarısıyla dikkat çeken MG, üçüncü nesil MG 3 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Şirket, 26 Şubat tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı kompakt modelle ilgili yeni bir ipucu görseli paylaştı.
MG'nin söz konusu modelle ilgili yaptığı ilk resmi paylaşımda MG 3'ün agresif tasarımıyla ilgili birçok detayı görebiliyoruz. Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren markanın son tasarım felsefesini yansıtan yeni MG 3'te alçak burun, kaslı ön kaput, üçgen biçimli farlar, geniş siyah panjur ve C formu oluşturan büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Tamponun alt kısmındaki karbon fiber görünümlü kanat da sportif görünümü destekliyor.
Henüz iç mekanını göremediğimiz yeni MG 3'ün hibrit motorla satışa sunulacağı belirtiliyor. Son çıkan haberlere göre güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve lityum iyon batarya kullanılacak. 2018 yılında makyajlanan ikinci nesil MG 3'ün kökleri 2011 yılına kadar uzanıyor. Dolayısıyla yeni nesil modelin selefine göre çok daha fazla teknoloji barındırmasını bekleyebiliriz.
2024 MG 3'ün Avrupa, Birleşik Krallık ve Asya-Pasifik bölgelerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.