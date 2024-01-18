2023 yılında Türkiye pazarındaki büyüme başarısıyla dikkat çeken MG, üçüncü nesil MG 3 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Şirket, 26 Şubat tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı kompakt modelle ilgili yeni bir ipucu görseli paylaştı.

MG'nin söz konusu modelle ilgili yaptığı ilk resmi paylaşımda MG 3'ün agresif tasarımıyla ilgili birçok detayı görebiliyoruz. Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren markanın son tasarım felsefesini yansıtan yeni MG 3'te alçak burun, kaslı ön kaput, üçgen biçimli farlar, geniş siyah panjur ve C formu oluşturan büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Tamponun alt kısmındaki karbon fiber görünümlü kanat da sportif görünümü destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni MG 3'ün yan tarafındaki detaylara baktığımızda ise çift renkli tasarıma sahip beş kollu alaşım jantlar ilk göze çarpan detay oluyor. Belirgin omuz çizgisi arkadaki stopların ucuna kadar uzanıyor. MG 3'ün arka bölümünde öndekine göre daha yumuşak hatlara yer verildiğini görmekteyiz. Henüz tam olarak göremesek de üçgen biçimindeki LED stoplar bu alanda dikkat çeken detay oluyor.

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Henüz iç mekanını göremediğimiz yeni MG 3'ün hibrit motorla satışa sunulacağı belirtiliyor. Son çıkan haberlere göre güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve lityum iyon batarya kullanılacak. 2018 yılında makyajlanan ikinci nesil MG 3'ün kökleri 2011 yılına kadar uzanıyor. Dolayısıyla yeni nesil modelin selefine göre çok daha fazla teknoloji barındırmasını bekleyebiliriz.

2024 MG 3'ün Avrupa, Birleşik Krallık ve Asya-Pasifik bölgelerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

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2024 MG 3'ün agresif tasarımından yeni ipuçları geldi