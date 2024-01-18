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    2024 MG 3'ün agresif tasarımından yeni ipuçları geldi

    Tıpkı selefi gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması beklenen üçüncü nesil MG 3, markanın son tasarım diline uyumlu çizgileriyle sportif bir duruş sergiliyor.

    2023 yılında Türkiye pazarındaki büyüme başarısıyla dikkat çeken MG, üçüncü nesil MG 3 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Şirket, 26 Şubat tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı kompakt modelle ilgili yeni bir ipucu görseli paylaştı.

    MG'nin söz konusu modelle ilgili yaptığı ilk resmi paylaşımda MG 3'ün agresif tasarımıyla ilgili birçok detayı görebiliyoruz. Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren markanın son tasarım felsefesini yansıtan yeni MG 3'te alçak burun, kaslı ön kaput, üçgen biçimli farlar, geniş siyah panjur ve C formu oluşturan büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Tamponun alt kısmındaki karbon fiber görünümlü kanat da sportif görünümü destekliyor.

    2024 MG 3'ün agresif tasarımından yeni ipuçları geldi Tam Boyutta Gör
    Yeni MG 3'ün yan tarafındaki detaylara baktığımızda ise çift renkli tasarıma sahip beş kollu alaşım jantlar ilk göze çarpan detay oluyor. Belirgin omuz çizgisi arkadaki stopların ucuna kadar uzanıyor. MG 3'ün arka bölümünde öndekine göre daha yumuşak hatlara yer verildiğini görmekteyiz. Henüz tam olarak göremesek de üçgen biçimindeki LED stoplar bu alanda dikkat çeken detay oluyor.

    Henüz iç mekanını göremediğimiz yeni MG 3'ün hibrit motorla satışa sunulacağı belirtiliyor. Son çıkan haberlere göre güç aktarma sisteminde 1.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve lityum iyon batarya kullanılacak. 2018 yılında makyajlanan ikinci nesil MG 3'ün kökleri 2011 yılına kadar uzanıyor. Dolayısıyla yeni nesil modelin selefine göre çok daha fazla teknoloji barındırmasını bekleyebiliriz.

    2024 MG 3'ün Avrupa, Birleşik Krallık ve Asya-Pasifik bölgelerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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