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    Yeni normale saatler kala Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 31 Mayıs

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 31 Mayıs itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni normale saatler kala Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 31 Mayıs
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 31 Mayıs Pazar günü itibariyle 35.600 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 839 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 163.942'ye yükseldi.

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    31 Mayıs koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 25 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.540'a ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 989 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 127.973'e yükselmiş oldu.

    31 Mayıs Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 287 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    Qantas (Emrullah John Crea) 3 sa. en beğenilen
    İstanbuldan çıkış kesinlikle yasak olmalıydı.
    Büyük hata yapıldı.
    2. dalga is coming.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    AMC (Alper ) 3 sa. Qantas
    Oldu başka ? İstanbul demek ne demek ?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa.
    Masa başında hayali kişilere test yapıp duruyorlar..
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