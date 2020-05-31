Türkiye'nin ilk unicorn'u çıkıyor: Türk oyun şirketi Peak, Türkiye tarihine geçecek rekor fiyatla Zynga'ya satılıyor!

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ABD merkezli oyun yapım şirketi Zynga, Türkiye'nin en önemli oyun şirketlerinden Peak ile dev bir satış anlaması imzalamak üzere. Webrazzi'den Arda Kutsal'ın haberine göre; taraflar anlaştı ve Zynga'nın İstanbul merkezli oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara satın almasına ramak kaldı.

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Peak, 1.8 milyar dolara Zynga'ya satılıyor

İmzaların atılmış dahi olabileceği dile getirilirken, henüz bir anlaşma imzalanmamış dahi olsa Peak'den gelecek güzel haberin eli kulağında olduğu söyleniyor. Türkiye tarihine geçecek olan dev satın alma gerçekleştiğinde, Alibaba'nın 728 milyon dolarlık yatırımıyla Türkiye'de internet alanında gerçekleşen en büyük satış unvanını elde eden Trendyol, bu unvanı Peak'a bırakacak.

Türkiye'nin ilk unicorn'u olacak

Ayrıca Türkiye'nin en değerli girişimi unvanını da elde edecek olan Peak, bu satın alım sayesinde Türkiye'nin ilk unicorn girişimi (değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişimler için kullanılan bir terim) olacak.

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Satın alıma ilişkin şirketler tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmamış olup, 1.8 milyar dolarlık satın almanın bir bölümünün nakit, bir bölümünün ise Zynga hissesi devri ile gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, satın alım sonrasında Peak'in sadece hisse yapısının değişeceği ve şu an olduğu gibi yine aynı şekilde anonim şirket olarak yolunda devam edeceği tahmin ediliyor.

Sidar Şahin yönetimindeki Peak, 2017'de de Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus oyunlarını da Zynga'ya satmıştı. Peak'in halihazırda Toy Blast ve Toon Blast adında milyonlarca kez indirilen iki oyunu bulunuyor. Bu oyunlar, ABD’nin en çok oynanan ilk 5 oyunu arasında yer alıyor.

https://webrazzi.com/2020/05/30/peak-zynga-satis/

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