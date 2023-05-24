Makyajlı Opel Corsa tanıtıldı: Vizor tasarımı, hafif hibrit sistem ve daha güçlü elektrikli versiyon

- 2024 Opel Corsa, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Qualcomm destekli kokpit
- Elektrik destekli motorlar
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2024 Opel Corsa, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Opel Corsa'nın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Bu alanda Opel'in daha büyük modellerinde kullandığı Vizor tasarımını Corsa'ya da uyguladığını görmekteyiz. Matrix LED farlar yeni tasarıma sahip olmakla birlikte artık 8 yerine 14 tane bireysel olarak kontrol edilebilen LED bileşene sahip. Opel, yeni farların "stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi" sağladığını belirtirken karşıdan gelen sürücüler için de daha iyi, göz kamaştırmayan bir deneyim sunduğunu belirtiyor.
Yenilenen Corsa'nın ön tamponundaki dikey hava girişleri parlak siyah detaylarla süslenmiş ve eskisine göre daha büyük. Bu da kompakt modelin sportif karakterine vurgu yapıyor. Altta ise yine parlak siyah tasarıma ve petek motiflere sahip geniş bir merkez hava girişi bulunuyor. Yan ayna, sütunlar ve tavanın siyah renkte tasarlandığı modelin arka logosunun hemen altında Corsa yazısı dikkat çekiyor. Bu logolar versiyona göre siyah veya mat saten gümüş şeklinde karşımıza çıkıyor. Dış tasarımda da fotoğraflarda gördüğünüz yeni Grafik Grey renk seçeneği mevcut.
Qualcomm destekli kokpit
Elektrik destekli motorlar
Yeni Opel Corsa'nın kaputu altında Alman marka ilk kez 48V hafif hibrit sisteme yer veriyor. Bu sistemle donatılan 1.2 litre benzinli motor, 100 hp ve 136 hp güç seçeneklerine sahip. Ayrıca bu motorun yeni geliştirilen çift kavramalı şanzımanla kombine edildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, elektrik desteği bulunmayan 100 hp ve 130 hp'lik turbo benzinli motorlar ile 75 hp'lik 1.2 litre atmosferik motorlar da ürün gamında kalmaya devam edecek.
Makyajlı Opel Corsa'nın ilk müşteri teslimatları 2023'ün son çeyreğinde başlayacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak mevcut kasanın 604.900 TL'den başladığını hatırlatalım.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.