Makyajlı Opel Corsa tanıtıldı: Vizor tasarımı, hafif hibrit sistem ve daha güçlü elektrikli versiyon

Tam Boyutta Gör Opel'in B segmentindeki temsilcisi Corsa tazelendi. Kozmetik dokunuşların yanı sıra 48V hafif hibrit sisteme sahip ilk Opel olma özelliği taşıyan makyajlı Corsa'nın tam elektrikli versiyonu da artık daha fazla güç ve menzil sunuyor.

2024 Opel Corsa, özellikleriyle neler sunuyor❓

Makyajlı Opel Corsa'nın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Bu alanda Opel'in daha büyük modellerinde kullandığı Vizor tasarımını Corsa'ya da uyguladığını görmekteyiz. Matrix LED farlar yeni tasarıma sahip olmakla birlikte artık 8 yerine 14 tane bireysel olarak kontrol edilebilen LED bileşene sahip. Opel, yeni farların "stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi" sağladığını belirtirken karşıdan gelen sürücüler için de daha iyi, göz kamaştırmayan bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

Yenilenen Corsa'nın ön tamponundaki dikey hava girişleri parlak siyah detaylarla süslenmiş ve eskisine göre daha büyük. Bu da kompakt modelin sportif karakterine vurgu yapıyor. Altta ise yine parlak siyah tasarıma ve petek motiflere sahip geniş bir merkez hava girişi bulunuyor. Yan ayna, sütunlar ve tavanın siyah renkte tasarlandığı modelin arka logosunun hemen altında Corsa yazısı dikkat çekiyor. Bu logolar versiyona göre siyah veya mat saten gümüş şeklinde karşımıza çıkıyor. Dış tasarımda da fotoğraflarda gördüğünüz yeni Grafik Grey renk seçeneği mevcut.

Qualcomm destekli kokpit

Tam Boyutta Gör Kompakt modelin iç mekânı büyük oranda aynı görünse de teknolojik açıdan önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; 10 inç dokunmatik ekrana sahip yeni opsiyonel multimedya sistemi Qualcomm'un Snapdragon Cockpit Platform'undan güç alıyor. 'Hey Opel' komutuyla aktif olan doğal konuşma algılama ve OTA güncelleme desteğinin de sunulduğu sistem, bu platform sayesinde daha gelişmiş grafikler sunuyor. Ayrıca ilk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu telefonlar aracın multimedya sistemine kablosuz şekilde bağlanabiliyor ve şarj olabiliyor.

Elektrik destekli motorlar

Yeni Opel Corsa'nın kaputu altında Alman marka ilk kez 48V hafif hibrit sisteme yer veriyor. Bu sistemle donatılan 1.2 litre benzinli motor, 100 hp ve 136 hp güç seçeneklerine sahip. Ayrıca bu motorun yeni geliştirilen çift kavramalı şanzımanla kombine edildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, elektrik desteği bulunmayan 100 hp ve 130 hp'lik turbo benzinli motorlar ile 75 hp'lik 1.2 litre atmosferik motorlar da ürün gamında kalmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Tam elektrikli Opel Corsa-e tarafında ise makyajla birlikte daha fazla güç sunan yeni bir versiyon söz konusu. Giriş seviyesinde 136 hp güç ve 357 kilometre sürüş menzili sunmaya devam eden kompakt modelin yeni versiyonunda 156 hp güç ve 260 Nm tork üreten motor kullanılıyor. Bu versiyon, WLTP'ye göre 402 kilometre sürüş menzili sunuyor. Bu noktada otomobilde güncellenen Peugeot e-208'deki sisteme yer verildiğini söylemek mümkün.

Makyajlı Opel Corsa'nın ilk müşteri teslimatları 2023'ün son çeyreğinde başlayacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak mevcut kasanın 604.900 TL'den başladığını hatırlatalım.

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