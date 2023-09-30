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    Yeni Opel Corsa'nın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu

    Makyajlı Opel Corsa'nın Türkiye'de yollara çıkacağı tarih belli oldu. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen Opel Corsa, Ekim ayı içerisinde elektrikli versiyonuyla birlikte Türkiye'de olacak.
    Yeni Opel Corsa'nın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    1982’den günümüze B hatchback segmentinin en önemli üyelerinden biri olan Opel Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

    Makyajlı Opel Corsa, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de, yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor. 

    Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve belki de en belirgin olarak yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren ve daha modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip oluyor.

    Yeni Opel Corsa'nın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inç’lik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor. 

    Yeni Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de ekim ayı içinde satışa sunulacak. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor.

    Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. Böylece markanın elektrikliye geçiş hamlesi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Elektrikli modele ek olarak yeni Opel Corsa’nın içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarının da eş zamanlı olarak ülkemiz yollarıyla buluşması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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